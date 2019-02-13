Европейские астронавты провели на МКС более 230 экспериментов за 11 лет

Глава представительства ЕКА в Москве Рене Пишель отметил, что в среднем каждый астронавт проводит примерно 50 экспериментов за полгода на станции

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 230 экспериментов было проведено астронавтами Европейского космического агентства (ЕКА) за 11 лет работы в лабораторном модуле Columbus, сообщил во вторник в интервью ТАСС глава представительства ЕКА в Москве Рене Пишель.

"В среднем каждый астронавт ЕКА проводит примерно 50 экспериментов за шесть месяцев на МКС. Александер Герст, вернувшийся в декабре, работал над 63. Всего за 11 лет в европейском модуле лабораторном модуле Columbus было проведено более 230 экспериментов", - сказал он.

Как рассказал Пишель, одним из новых европейских экспериментов на борту Международной космической станции является эксперимент Artemiss по переработке углекислого газа в кислород с помощью микроводорослей спирулина. Также ЕКА предоставляет коммерческим компаниям возможность проводить свои эксперименты на орбите благодаря оборудованию ICE Cubes, которое предоставляет набор стандартных интерфейсов.