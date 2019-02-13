Глава представительства ЕКА в РФ: сотрудничество между ЕКА и Роскосмосом идет хорошо

Рене Пишель рассказал в интервью ТАСС о том, планирует ли ЕКА отправлять своих астронавтов на Луну и как развиваются отношения Роскосмоса и ЕКА в условиях антироссийских санкций

Глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в Москве Рене Пишель рассказал в интервью ТАСС о том, как идет подготовка к совместному российско-европейскому проекту "ЭкзоМарс-2020" и о других крупных космических миссиях европейских ученых. А также о том, планирует ли ЕКА отправлять своих астронавтов на Луну и как развиваются отношения Роскосмоса и ЕКА в условиях антироссийских санкций.

— Рене, одним из основных проектов Европы и России является миссия "ЭкзоМарс". Второй этап предусматривает разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной — перелетного модуля и марсохода. Расскажите, пожалуйста, как ведется подготовка к этой миссии, выдерживается ли график? Когда запланирован старт?

— В рамках второй части программы "ЭкзоМарс" Россия готовит посадочную платформу вместе с научными приборами и ракету-носитель "Протон". Европейская сторона готовит марсоход и перелетный модуль. Надо отметить, что на марсоходе будут стоять два российских научных прибора, а на российской десантной платформе будут стоять европейские научные приборы. При подготовке совместной миссии к Марсу Россия и Европа демонстрируют достаточно тесную кооперацию.

Европейская сторона старается придерживаться графика. Могу сказать, что с обеих сторон прилагаются усилия, чтобы все было изготовлено и испытано в срок.

Посадочную платформу будут собирать здесь, в Москве, где и будут проведены первые тесты. Затем работа с платформой продолжится в Thales Alenia Space в Италии, а затем в Thales во Франции. После этого полностью собранный аппарат будет переправлен на космодром Байконур.

На сегодняшний день запуск миссии запланирован на июль 2020 года. Пусковое окно, которое продлится три-четыре недели, открывается 25 июля.

— Какие лунные проекты есть у ЕКА?

— На последнем заседании Министерского совета ЕКА в 2016 году был подтвержден интерес Европейского космического агентства к Луне.

Во-первых, ЕКА поставляет служебный модуль для американского корабля Orion. Это очень большое дело, поскольку это пилотируемый корабль, и NASA нам доверяет поставлять очень важную его часть. Первый такой модуль был поставлен в ноябре 2018 года. В будущем планируется, что корабль Orion будет участвовать в программе Lunar Gateway. В настоящее время NASA ведет дискуссию со своими партнерами, кто какие модули может поставить для окололунной станции Gateway.

Кроме того, ЕКА принимает участие в российских лунных миссиях. Мы собираемся поставить для миссии "Луна-27" систему высокоточной посадки и бурильную установку, а для "Луны-25" — камеру-демонстратор для системы посадки.

— Планирует ли ЕКА посылать своих астронавтов на Луну?

— Это далекое будущее. Мы ждем, что скажут на заседании в ноябре министры стран-участниц ЕКА в этом году. Но так как у нас нет собственных средств доставки людей в космос, то мы в любом случае должны с кем-либо сотрудничать, чтобы послать своих астронавтов на Луну. Пока это не первостепенная цель. Наша цель — участвовать в исследованиях Луны, в других программах.

— Какие миссии по исследованию дальнего космоса планирует ЕКА?

— У нас есть целый ряд таких миссий. В октябре-ноябре этого года планируется запуск космического телескопа по поиску экзопланет CHEOPS. В 2026 году будет миссия PLATO. В 2028-м — миссия ARIEL, которая займется изучением природы планет, вращающихся в других звездных системах. Это очень интересная задача, потому что все хотят знать — есть ли жизнь еще где-нибудь в космосе или нет.

Еще одна из больших миссий запланирована на 2022 год, это миссия JUICE к Юпитеру и его спутникам.

— Недавно ученые провели тестовые включения приборов на аппаратах миссии BepiColombo. Какие дальнейшие действия в рамках этого проекта планируются?

— В следующем году будут проведены два гравитационных маневра, чтобы набрать скорость и полететь дальше. Первый — 13 апреля вокруг Земли, а потом 16 октября вокруг Венеры. Также время от времени ученые будут проводить тестовые включения, чтобы проверить работу аппаратуры.

— Кто из европейских астронавтов полетит на Международную космическую станцию (МКС) после Луки Пармитано, который должен отправиться в орбитальную командировку в этом году?

— В настоящее время в отряде астронавтов числятся семь человек: Александр Герст, Лука Пармитано, Тома Песке, Андреас Могенсен, Тимоти Пик, Маттиас Маурер и Саманта Кристофоретти. Почти все они уже слетали в космос. Второй раз сейчас слетал Александр Герст. Второй раз полетит Лука Пармитано. Потом с нашей стороны есть предложение направить на МКС Тома Песке. Но пока это только предложение. Это должны подтвердить совместные органы МКС.

— То есть все астронавты ЕКА слетают на МКС по несколько раз?

— Да, есть такое желание, чтобы каждый из них полетел еще раз.

— Какие европейские эксперименты сейчас проводятся на МКС?

— В среднем каждый астронавт ЕКА проводит примерно 50 экспериментов за шесть месяцев на МКС. Александр Герст, вернувшийся в декабре, работал над 63. Всего за 11 лет в европейском лабораторном модуле Columbus было проведено более 230 экспериментов.

Один из новых — Artemiss, суть которого — переработка углекислого газа в кислород с помощью микроводорослей спирулина. Также с помощью оборудования ICE Cubes, которое предоставляет стандартные интерфейсы, свои эксперименты на станции могут проводить коммерческие компании.

— Как вы оцениваете российско-европейское сотрудничество по линии космоса в условиях международных антироссийских санкций?

— В Евросоюзе отмечают, что, несмотря на санкции, страны должны поддерживать с Россией отношения на уровне культуры и науки, куда и входит космическая деятельность. Наше агентство — не структура Евросоюза. Основы и цели программ ЕКА, включающие в себя кооперацию с партнерами, определяют наши страны-участницы. То, что я наблюдаю, — сотрудничество в космической сфере между ЕКА и Роскосмосом идет достаточно хорошо.

— У вас есть какая-нибудь информация по срокам запуска российского модуля "Наука" с европейским манипулятором ERA?

— У нас пока нет официальной информации о том, что запуск модуля "Наука" передвинулся на 2020 год. В любом случае любой сдвиг "вправо" — это плохо, потому что мы уже давно ждем этого запуска. И его перенос был бы плохой новостью.

Беседовала Милена Синева