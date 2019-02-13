Конец НАТО: "Посейдон" торпедирует альянс

Business Insider раскрыл истинное назначение российских "Посейдонов"

Цель российских подводных аппаратов "Посейдон" - развалить НАТО, убеждены американские эксперты. Эти ядерные торпеды могут "покончить с целым континентом", и убедить США, что отвечать на "российскую агрессию" не стоит. При этом Россия сможет применить "Посейдоны" даже в случае полного уничтожения, и Вашингтон вряд ли захочет платить "радиационную цену" за защиту, например, Балтийского региона, от "московской хватки".

Российские глубоководные беспилотники-торпеды "Посейдон" предназначены для развала НАТО. К такому мнению склоняются эксперты, опрошенные изданием Business Insider.

"В большинстве случаев ядерное оружие может уничтожить целый город, но новейшие торпеды России могут стереть с лица Земли целый континент", - отмечается в статье.

Основная задача "Посейдонов", впрочем, является скорее "пропагандистской", нежели военной. По версии экспертов, эти беспилотники нужны, чтобы убедить Вашингтон не защищать Восточную Европу от "российской агрессии".

"Штаты не захотят подвергать свои прибрежные воды многолетнему радиационному заражению от подводных БПЛА, спасения от которых нет. Россия может применить "Посейдоны" даже в случае своего полного уничтожения", - сообщает издание.

Поэтому США будут вынуждены ответить на вопрос, насколько им на самом деле нужно "защищать Эстонию от московской хватки". В результате США, как один из главных участников НАТО, "откажется помогать" своему союзнику, и военно-политический блок "распадется".

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин убежден, что подводный беспилотник "Посейдон" можно назвать "оружием Судного дня", передает ФАН.

"[Аппарат] использует ядерную энергетическую установку с практически неограниченным радиусом действия. Кроме того, его скорость будет достигать порядка 200 км/ч. При этом он сможет работать на глубине около 1000 м. А, значит, такой аппарат будет практически нереально обнаружить", - заявил специалист. Дандыкин добавил, что "мощный искусственный интеллект" российской супер-торпеды позволяет обходить "любую оборону противника".

Однако эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов заявлял ранее в разговоре с НСН, что "торпеда Судного дня" имеет мало шансов достичь побережья Северной Америки.

"Во всех акваториях выставлены всевозможные пеленгующие сети и радары для обнаружения наших подлодок, и у меня большие сомнения, что такая торпеда сможет приблизиться к цели, - заявил Прохватилов, - Такое оружие есть на вооружении в РФ, пусть и не в большом количестве.

Это торпеда с мощнейшей ядерной боеголовкой, которая может быть направлена к побережью противника, залечь на дно и ждать команды".

"Посейдон" предназначен как для выполнения стратегических задач, так и для поражения авианосных группировок противника.

В ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин объявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные передвигаться на "очень большой глубине" и на межконтинентальную дальность. Скорость беспилотников кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед, также всех видов надводных кораблей, в том числе самых скоростных.

Подводные аппараты обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, добавил президент, отметив, что в настоящий момент в мире не существует средств, которые могли бы им противостоять.

Новейшие российские подводные беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для беспилотника был завершен в конце 2017 года.

Уникальность реактора заключается в его малых габаритах и при этом крайне высокой энергетической вооруженности. Объем ядерной энергоустановки в 100 раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, но при этом она гораздо мощнее и в 200 раз быстрее переходит на боевой режим, рассказал Владимир Путин.

В январе 2019 года стало известно, что Военно-морской флот России намерен поставить на боевое дежурство атомные подводные беспилотники "Посейдон". ВМФ планирует задействовать до 32 беспилотников.

Иван Апулеев