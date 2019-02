Прорыв "Меркурия". Чем знаменит бриг, давший имя новому корвету ВМФ России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Небольшие размеры, серьезное вооружение, отважная команда и грозное имя — один из малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт", строящихся для ВМФ, назовут "Меркурием" по старинной флотской традиции. Об этом на ассамблее Санкт-Петербургского морского собрания сообщил главком ВМФ России адмирал Владимир Королев. Он напомнил, что император Николай I постановил всегда иметь в составе флота корабль, названный в честь 20-пушечного "Меркурия", давшего бой турецкой эскадре 14 мая 1829 года. О подвиге этого брига и судьбе других носивших то же имя кораблей — в материале РИА Новости.

Малые ракетные корабли проекта 22800 водоизмещением всего по 800 тонн каждый представляют угрозу не только для "одноклассников", но и для более серьезных вымпелов вероятного противника — фрегатов, эсминцев и даже крейсеров. Главный их козырь — установки вертикального пуска ЗС14 под крылатые ракеты "Калибр-НК" на восемь ячеек каждая. Удачный залп одного-единственного "Каракурта" способен вывести из строя любой надводный тяжеловес. Как показала Русско-турецкая война 1828-1829 годов, преимущество в водоизмещении и количестве пушек далеко не всегда гарантирует победу в морском сражении.

Бриг "Меркурий" построили на Севастопольской верфи и ввели в строй в 1820 году. Кораблю отводилась роль охраны Черноморского побережья Кавказа, дозорной службы и разведки. Двухмачтовый парусник имел водоизмещение 445 тонн, длину по верхней палубе — 28,7 метра, ширину с обшивкой — 9,7 метра. Основное вооружение — восемнадцать 24-фунтовых короткоствольных карронад и две переносных трехфунтовых пушки. Артиллерия "Меркурия" не предназначалась для боя с крупными кораблями и была эффективной лишь на короткой дистанции. Впрочем, отличная маневренность брига вкупе с высокой боевой выучкой команды превратили легкий парусный разведчик в крайне опасного "рукопашника".

Прославивший команду подвиг матросы совершили 14 мая 1829-го. "Меркурий", ведомый капитан-лейтенантом Александром Казарским, вместе с фрегатом "Штандарт" и бригом "Орфей" патрулировали Босфорский пролив. Около полудня вахтенные заметили на горизонте паруса турецкой эскадры — с десяток вымпелов. Необходимости принимать бой не было, поэтому командир "Штандарта" капитан-лейтенант Павел Сахновский приказал поворачивать к Севастополю и идти с наилучшим ходом. Относительно тихоходному "Меркурию" никак не удавалось оторваться от преследования — в тот день низовой ветер на море был слаб, не помогали даже весла. Спустя несколько часов бриг настигли два линейных корабля турецкого флота — 110-пушечный "Селимие" и 74-пушечный "Реал-бей". Линкоры лично вели в бой адмирал и контр-адмирал турецкого флота.

Вражеские корабли попытались взять "Меркурий" в клещи, заходя с двух бортов. Из-за низкой осадки брига и малой дистанции боя они могли вести огонь лишь из орудий, установленных на нижних палубах. Команда русского корабля, напротив, вела огонь с обоих бортов из всех исправных карронад. Бриг отчаянно маневрировал, уворачиваясь от тяжелых турецких ядер и ружейных залпов, и постоянно "огрызался", меткой стрельбой вынудив уже приготовившиеся абордажные команды противника убраться с марсов и реев. Тем не менее "Меркурий" получил множество попаданий, но такелаж оставался цел и корабль сохранял ход.

Туркам повезло меньше. Сначала канонир Иван Лисенко снайперскими выстрелами повредил грот-мачту "Селемие", в результате чего удалось "погасить" марсель и брамсель. Линкор мигом потерял ход и отстал, успев дать по бригу продольный залп, сбивший с лафета одну из пушек. А "Меркурий", словно пристрелявшись, парой выстрелов книппелями (два скованных короткой цепью ядра) обвалил "Реал-бею" брам-рей и нок фор-марса-рею, которые, падая, увлекли за собой лисели. Второй линкор присоединился к первому — их командам оставалось лишь бессильно наблюдать, как отважный русский бриг уходил непобежденным.

В результате боя "Меркурий" потерял десять человек убитыми и ранеными из 115 членов экипажа. Получил 22 пробоины в корпусе, 133 — в парусах, 16 повреждений в рангоуте, 148 — в такелаже. Тем не менее уже в 17:00 следующего дня бриг присоединился к русской эскадре. Его подвиг произвел настоящий фурор в России. "Меркурий" вторым после линейного корабля "Азов" был награжден кормовым Георгиевским флагом и вымпелом. Капитана Казарского наградили орденом Святого Георгия IV класса, остальных офицеров — орденами Святого Владимира IV степени с бантом, нижние чины получили знаки отличия военного ордена.

Стоит отметить, что бриг Казарского был назван в честь другого "Меркурия" — парусно-гребного катера Балтийского флота Российской империи, отличившегося еще в Русско-шведской войне 1788-1790-х годов — 19 апреля 1789-го корабль вышел из Копенгагена в крейсерство и захватил в плен крупный конвой из 29 шведских торговых судов. А 29 апреля команда катера взяла на абордаж 12-пушечный тендер "Снапоп". Через месяц корабль, вооруженный двадцатью двумя 24-фунтовыми карронадами, отличился уже в проливе Скагеррак, обнаружив 44-пушечный фрегат "Венус".

Экипаж "Меркурия" замаскировал корабль под транспортное судно и на веслах подошел к корме вражеского рейдера. Команда открыла огонь по такелажу и рангоуту противника буквально в упор, моментально обездвижив корабль. Матросы "Венуса", захваченные врасплох, быстро сдались. За этот подвиг командир "Меркурия" капитан-лейтенант Роман Кроун был награжден Екатериной II орденом Святого Георгия IV степени, произведен в следующий чин и получил пожизненную пенсию. Кстати, в этой же войне участвовало и госпитальное судно "Меркурий", принимавшее с русских кораблей раненых и больных моряков после Первого Роченсальмского сражения 13 августа 1789-го.

Бриг "Меркурий" Балтийского флота 1808 года постройки воевал в трех войнах Российской империи — Русско-шведской 1808-1809 годов, Отечественной войне 1812 года и войне с Францией 1813-1814 годов. Корабль конвоировал канонерские лодки в Финском заливе, где в октябре 1811-го участвовал в спасательной операции по снятию 14-пушечного люгера "Ганимед" с мели. Непосредственным свидетелем этих событий был будущий адмирал и известный русский флотоводец Михаил Петрович Лазарев, служивший на "Меркурии" мичманом с 1810-го. В 1817 году бриг ходил к берегам Франции в составе эскадры вице-адмирала Романа Кроуна. В Кале корабли эскадры приняли на борт русские войска и доставили их в Кронштадт.

Памятник А. И. Казарскому и подвигу брига "Меркурий"

Источник изображения: CC BY 3.0 / Cmapm / Monument to Alexander Kazarsky in Sevastopol