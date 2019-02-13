Три российские обсерватории обеспечат наземную поддержку телескопа "Спектр-УФ"

Космический телескоп должен быть запущен в 2024 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Наземные телескопы обеспечат поддержку космической обсерватории "Спектр-УФ". Для этих целей будет задействовано три объекта, сообщил ТАСС во вторник заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН (головная научная организация в проекте) профессор РАН Михаил Сачков.

"Для некоторых астрофизических задач необходимо наблюдать как в ультрафиолете, так и в оптике. Для таких задач мы готовим существующие телескопы. У нас есть телескоп диаметром два метра на пике Терскол (Кабардино-Балкария - прим. ТАСС), в Крыму есть телескоп диаметром один метр. Их мы нацеливаем на наземную поддержку проекта "Спектр-УФ", - сказал собеседник агентства.

Также будет задействована специальная астрофизическая обсерватория с шестиметровым телескопом в Карачаево-Черкессии, добавил Сачков.

Космический телескоп "Спектр-УФ" должен быть запущен в 2024 году. Это международный проект, который будет исследовать Вселенную в недоступном для наблюдений с наземными инструментами ультрафиолетовом (УФ) участке электромагнитного спектра (100-320 нм), который недоступен для наблюдений с Земли. Проект входит в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов. Основным партнером выступает Испания.