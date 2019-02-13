Войти
13.02.2019
ТАСС

Три российские обсерватории обеспечат наземную поддержку телескопа "Спектр-УФ"

622
0
0
Спектр-РГ
Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Космический телескоп должен быть запущен в 2024 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Наземные телескопы обеспечат поддержку космической обсерватории "Спектр-УФ". Для этих целей будет задействовано три объекта, сообщил ТАСС во вторник заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН (головная научная организация в проекте) профессор РАН Михаил Сачков.

"Для некоторых астрофизических задач необходимо наблюдать как в ультрафиолете, так и в оптике. Для таких задач мы готовим существующие телескопы. У нас есть телескоп диаметром два метра на пике Терскол (Кабардино-Балкария - прим. ТАСС), в Крыму есть телескоп диаметром один метр. Их мы нацеливаем на наземную поддержку проекта "Спектр-УФ", - сказал собеседник агентства.

Также будет задействована специальная астрофизическая обсерватория с шестиметровым телескопом в Карачаево-Черкессии, добавил Сачков.

Космический телескоп "Спектр-УФ" должен быть запущен в 2024 году. Это международный проект, который будет исследовать Вселенную в недоступном для наблюдений с наземными инструментами ультрафиолетовом (УФ) участке электромагнитного спектра (100-320 нм), который недоступен для наблюдений с Земли. Проект входит в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов. Основным партнером выступает Испания.

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
06.03.2017
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
16.11.2016
Кто против "королевы"
21.10.2013
Роскосмос и РАН создадут программу по борьбе с астероидами
22.02.2013
Холдинг «Вертолеты России» объявил о запуске специальной программы по борьбе с пожарами при помощи вертолетной техники
03.02.2010
Испания считает, что Евросоюзу пора начать продавать оружие Китаю
12.11.2009
Двенадцать мудрецов: вперед за белым львом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 23:26
  • 22
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 13.02 22:37
  • 6
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 13.02 22:02
  • 62
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 13.02 21:33
  • 70
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.02 21:32
  • 15
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 13.02 21:11
  • 1
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 13.02 21:10
  • 27
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 13.02 20:18
  • 1775
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 20:14
  • 40
Эксперты: комплекс "Авангард" неуязвим перед системой ПРО США
  • 13.02 20:05
  • 18
В РФ завершены государственные испытания корабельного зенитного комплекса "Полимент-Редут"
  • 13.02 19:36
  • 10
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 13.02 19:34
  • 23
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 13.02 19:27
  • 1
Плюс-минус "Рафали"
  • 13.02 19:19
  • 17
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 13.02 18:50
  • 1
Россия и Китай разрабатывают лазеры для уничтожения спутников США - Пентагон