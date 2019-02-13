Начаты летные испытания первого образца самолета радиолокационного дозора и наведения А-100

Как сообщило АО "Российская Электроника", 8 февраля 2019 года состоялся первый полет многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100 в рамках программы предварительных летных испытаний.

Первый самолет многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 в первом полете в рамках программы предварительных летных испытаний. Таганрог, 08.02.2019 (с) АО "Российская Электроника"

В ходе полета были проверены пилотажно-навигационные характеристики базового самолета, работа системы автоматического управления, оценены характеристики аэроупругой устойчивости планера, а также отработаны алгоритмы связи между летным экипажем и наземным пунктом управления.

К началу реализации программы предварительных летных испытаний произведена окраска фюзеляжа самолета в цвета военно-воздушных сил РФ.

МАК РЛДН А-100 создан кооперацией предприятий в составе головного разработчика АО "Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех), АО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны.

Генеральный конструктор АО "Концерн "Вега", член-корреспондент РАН Владимир Верба отметил: "Начался важный этап испытаний А-100 - авиационного комплекса, в котором воплощены самые передовые разработки. Радиоэлектронщики и самолетостроители доказали, что уровень научных исследований и конструкторских разработок при создании самолетов радиолокационного дозора и наведения в нашей стране не только не уступает мировому, но и превосходит его в ряде ключевых показателей".

Со стороны bmpd напомним, что первый комплектный опытный образец самолета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 выполнен на основе первого серийного самолета Ил-76МД-90А (серийный номер 01-03, регистрационный номер 78651, собственное название "Ульяновск"), построенного на АО "Авиастар-СП" (Ульяновск, входит в АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), совершившего первый полет в Ульяновске 3 октября 2014 года и переданного 21 ноября 2014 года для переоборудования в опытный образец А-100 на АО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в Таганроге. После оснащения самолета МБРТК (многофункциональным бортовым радиотехническим комплексом) разработки АО "Концерн радиостроения "Вега" (входит в состав АО "Российская Электроника" Госкорпорации "Ростех") первый образец А-100 совершил первый полет в Таганроге 18 ноября 2017 года. Однако фактически предварительные летные испытания машины были начаты только теперь.

Создание перспективного многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 было начато при головной роли АО "Концерн радиостроения "Вега" в рамках ОКР "Премьер" в соответствии с Государственным контрактом № 63017 от 8 июня 2006 года по ТТЗ, утвержденному начальником Генерального штаба Вооруженных сил России - первым заместителем Министра обороны России 6 мая 2006 года. В 2013 году в ходе работы комиссии Министерства обороны России, созданной в соответствии с указанием заместителя Министра обороны, было принято решение о замене в комплексе А-100 самолета-носителя А-50 на самолет на базе Ил-76МД-90А и утверждено ТТЗ на новую ОКР "Премьер-476", выполняемую в соответствии с Государственным контрактом № Н/4/2-13-ДОГОЗ от 9 декабря 2013 года со сроком завершения в ноябре 2017 года.

26 октября 2016 года в Таганроге состоялся первый полет самолета-летающей лаборатории А-100ЛЛ в рамках ОКР "Премьер-476", выполненной на основе переоборудованного ТАНТК самолета А-50 (бортовой номер "52 красный", серийный номер 69-05) и предназначенной для наземных и летных испытаний отдельных элементов перспективного радиотехнического комплекса МБРТК, проверки электромагнитной совместимости входящих в него систем, отработки протоколов и режимов информационного обмена и других конструкторских целей. 24 апреля 2017 года состоялся первый полет А-100ЛЛ со включенным радиотехническим комплексом.