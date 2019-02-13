Украинский модернизированный танк Т-64Б образца 2017 года

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" опубликовал небезынтересное сообщение об осуществляемой на Украине программе серийной модернизации танков Т-64Б по уже известному так называемому образцу 2017 года - весьма достойному примеру "малой" модернизации танков семейства Т-64/72/80.

Танк Т-64Б, модернизированный на ГП "Харьковский бронетанковый завод" по образцу 2017 года (с) ГК "Укроборонпром"

ГП "Харьковский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", на постоянной основе усиливает украинскую армию модернизированным танком Т-64 образца 2017 года.

Т-64 является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостояниях с агрессором на Востоке Украины. Во время его модернизации он получил расширенные боевые возможности за счет новых тепловизоров, цифровых радиостанций, средств спутниковой навигации и нового динамической защиты.

По результатам комплекса испытаний модернизированный Т-64 образца 2017 года с прошлого года серийно поставляется в вооруженные Силы Украины.

Всего ГП "Харьковский бронетанковый завод" уже изготовил более сотни Т-64 образца 2017 года. То есть количества выпущенных машин достаточно для перевооружения целой танковой бригады. В то же время, харьковское предприятие продолжает работы по модернизации существующих Т-64 до этого уровня.

"ГП "Харьковский бронетанковый завод" провел модернизацию более сотни Т-64 образца 2017 года. Этих машин достаточно для перевооружения целой танковой бригады. Наша цель - переориентироваться на производство нового вооружения и переход на стандарты НАТО", - подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.

К тому же именно этот танк в 2017 году проявил себя в танковых соревнованиях НАТО The Strong Europe Tank Challenge и был продемонстрирован во время парада по случаю Дня Независимости Украины в 2018 году.

При модернизации в боевую машину интегрируется современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменений, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для их интеграции в системы боевой машины.

Благодаря высококачественным комплектующим они обладают высокой устойчивостью к световых помехам и обеспечивают работу при сложных условиях, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне.

В то же время, в прицельный комплекс наводчика интегрирован тепловизор, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

Также Т-64 образца 2017 получил новую динамическуюя защиту, значительно усилившую уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействующую всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Т-64 образца 2017 оснащаются системами спутниковой навигации производства ГП "Оризон-Навигация", входящего в состав ГК "Укроборонпром". Именно такие системы устанавливаются на все новые боевые машины, которые выпускают предприятия Концерна.

Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать к командирам всех уровней, от командира взвода до руководства всей боевой операцией.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежную защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.

Таким образом, модернизация Т-64 до образца 2017 позволяет значительно расширить его боевые возможности, а время, необходимое для интеграции нового оснащения, позволяет проводить ее во время обычного текущего ремонта.

Танк Т-64Б, модернизированный на ГП "Харьковский бронетанковый завод" по образцу 2017 года (с) ГК "Укроборонпром"

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