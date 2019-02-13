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13.02.2019
bmpd.livejournal.com

Первый опытный образец турецкого беспилотного летательного аппарата YFYK

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8 февраля 2019 года турецкое авиастроительное объединение Turkish Aerospace Industries (TAI) распространило фотографии построенного первого опытного летного образца большого двухдвигательного беспилотного летательного аппарата YFYK (Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli, также обозначается как ANKA-2). Начало летных испытаний образца запланировано на март.


Первый опытный образец нового турецкого большого двухдвигательного беспилотного летательного аппарата TAI YFYK (Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli, также обозначается как ANKA-2).
Источник: TAI / TEI

Полные характеристики, включая массу, аппарата пока не разглашаются. Заявлено, что БЛА YFYK должен иметь массу полезной нагрузки 750 кг (в том числе вооружение), рабочий потолок 20-25 тысяч футов (6100-7600 м) и продолжительность полета более 24 часов. Аппарат оснащается двумя поршневыми двигателями PD-170 мощностью по 170 л.с., разработанными входящим в состав TAI двигателестроительным дивизионом TEI. БЛА оснащен полезной разведывательной нагрузкой турецкого производства (головным разработчиком ее выступает компания Aselsan) и системой спутниковой связи через турецкие спутники TURKSAT.


Облик нового турецкого беспилотного летательного аппарата TAI (Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli).
Источник: miguyan2000 / TAI

Подборка фото:

12.02.2019
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Турция
Компании
Aselsan
TAI
Проекты
БПЛА
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