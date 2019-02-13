"В наших разработках – самые последние достижения научной мысли"

Юбилей – хороший повод оглянуться назад, поговорить о проблемах, подвести итоги, наметить планы на будущее. Но 10-летие холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в госкорпорацию "Ростех", – особый случай. Это один из самых молодых оборонных холдингов страны, который в связи с развернутой против Российской Федерации информационной войной и экономическими санкциями оказался, образно говоря, в первой линии окопов. От уровня и качества производимых им вооружений во многом зависит боеспособность ВС РФ. Поэтому сегодня логично не только поговорить о его знаковых фигурах и конструкторах, лучших предприятиях, производимых видах ВВСТ, ставших настоящими брендами российской "оборонки", но и вспомнить историю интегрированной структуры. О том, с чего все началось и какой была динамика развития холдинга, в интервью "Военно-промышленному курьеру" рассказал генеральный директор АО "НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.

– Александр Владимирович, 10-летие руководимого вами холдинга – первая круглая дата в его деятельности. Но родился он все-таки не на пустом месте. За этой цифрой давняя и славная история многих входящих в вашу структуру предприятий, которым гораздо больше лет, чем головной организации. Более того, их прошлое полно героических страниц. Это так?

– Далеко не каждый знает, что холдинг (АО "НПО "Высокоточные комплексы") образован в 2009 году. Что стояло за этим решением? Преследовалась главная цель: консолидировать научно-технический потенциал группы разбросанных по стране профильных заводов, которые могли бы эффективно работать в условиях рыночной экономики и конкуренции. Вызовы времени требовали создания перспективных ВВСТ для тактической зоны боевых действий на основе последних инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы. Холдинг смог в этом задать самые высокие стандарты, поднять качество выпускаемой продукции, поставить перспективные цели.

Но вы очень точно подметили особенность нашей структуры и без небольшого экскурса в историю не обойтись. Скажем, тульское оружие уже пять веков служит Отечеству. В городе оружейников – корни российских профессиональных традиций и конструкторских школ. Поэтому неспроста многие из расположенных там предприятий оказались в нашем холдинге.

Вспомним, первый в России оружейный завод появился именно в этом городе по Указу Петра I. За минувшие годы в Туле открылись десятки предприятий оборонного профиля, семь из которых сегодня входят в холдинг. Среди самых статусных – Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, Тульский оружейный завод, ЦКИБ СОО, Туламашзавод, Тулаточмаш, ЦКБА.

Славное прошлое и у наших заводов в Челябинске, Коврове…

Особая история у НПК "КБМ" в городе Коломне.

Сегодня КБМ – один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники.

Обо всех предприятиях просто так не расскажешь на ограниченной газетной площади. Но, поверьте, их становление и развитие во многом определило судьбу всего Отечества.

– Каковы сегодня приоритеты производственной деятельности вашей компании и входящих в нее предприятий?

“10 лет показали, что создание холдинга было продуманным решением. Сегодня – это 21 предприятие, на которых работают более 60 тысяч человек”

– Минувшие 10 лет показали, что создание холдинга было продуманным и правильным решением. Сегодня – это 21 предприятие, на которых работают более 60 тысяч человек, а основная сфера его деятельности – создание, производство, модернизация, ремонт и реализация вооружения по целому ряду направлений.

Безусловно, что-то с течением времени меняется, добавляется, что-то утрачивает актуальность, но основные приоритеты остаются неизменными. Это производство оперативно-тактических комплексов, зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов и комплексов штурмового вооружения, комплексов вооружения бронетанковой техники, боевых отделений легкобронированной техники.

Особо отмечу тот факт, что почти все названные виды ВВСТ стали за минувшие годы знаковыми брендами отечественной "оборонки" и находятся на вооружении наших войск. За многими стоят в очереди покупатели из других стран. И прежде всего потому, что они показали себя с самой лучшей стороны в различных условиях применения.

– О целом ряде ваших вооружений рассказывается отдельно в этом номере "ВПК". Ведь в них – квинтэссенция научно-технической мысли, чем нельзя не гордиться. А если говорить о перспективах? Какие цели вы ставите перед коллективом?

– Интеллектуальный и производственный потенциал холдинга сосредоточен на трех важнейших направлениях: обеспечение наших Вооруженных Сил высокотехнологичным вооружением, увеличение объемов экспорта, в том числе за счет расширения рынков сбыта и номенклатуры изделий, послепродажное обслуживание и выполнение работ по модернизации ранее выпущенной техники.

Говоря высоким стилем, миссией интегрированной структуры является создание эффективных комплексов высокоточного оружия тактического назначения, превосходящих лучшие мировые образцы. Все время находиться на острие научно-технического прогресса, генерировать новые идеи и инновационные решения очень непросто. Но иного не дано. Остановиться в развитии сегодня означает отстать навсегда.

– Это хорошо, что все складывается в соответствии с намеченными планами и задачами. Но наверняка есть и организационные, чисто управленческие проблемы. Каждое предприятие в известной мере – самостоятельная единица со своим уставным капиталом, акциями. Как удается совмещать разнообразные интересы собственников, трудовых коллективов и государства? Не возникает коллизий?

– В 60-тысячном коллективе важно учитывать специфику каждого из 21 предприятия, его финансовые и производственные возможности, творческий потенциал инженеров и конструкторов. Удается это прежде всего за счет индивидуального подхода. Судите сами.

С 2012 года холдинг "Высокоточные комплексы" осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерных обществ КБП им. академика Шипунова, КБ точного машиностроения им. Нудельмана, а с 2014-го – еще и научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения". В период 2013–2018 годов Ростех передал в собственность АО "НПО "Высокоточные комплексы" акции 14 предприятий, что позволяет осуществлять полный контроль.

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В 2018-м между госкорпорацией "Ростех" и головной организацией холдинга заключен договор доверительного управления акциями АО "РТ-Курганмашзавод". Но это все, как говорится, бухгалтерия... Главное – с людьми работать, не отгораживаться от них стенами кабинетов, не ссылаться на занятость. Так стараюсь поступать сам, того же требую от подчиненных.

– Как все это отражается на экономических показателях и выручке холдинга?

– За период с начала деятельности управляющей организации мы демонстрируем устойчивый рост по всем ключевым показателям деятельности. Например, выручка с 2009 по 2018 год увеличилась более чем в пять раз. Положительная динамика касается объемов обязательств как по экспортным поставкам (трехкратный рост), так и по гособоронзаказу. Доля ГОЗ в структуре нашей выручки увеличилась с 30 процентов в 2009-м до 56 процентов в 2018-м. Устойчивую положительную динамику демонстрируют и показатели эффективности деятельности холдинга, в том числе рост рентабельности по чистой прибыли – вчетверо. За период с 2010 по 2018 год отмечен и прогнозируется на дальнейшую перспективу устойчивый рост объемов инвестиций, направленных как на реконструкцию, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, так и на финансирование инициативных исследований и разработок в области совершенствования действующих и создания новых образцов высокоточного оружия.

– В каких образцах ВВСТ удалось воплотить самые последние достижения науки и техники?

– В первую очередь это ОТРК "Искандер-М", вызывающий острую головную боль у наших "партнеров". ЗРПК "Панцирь-С1". Есть целый ряд разработок, ставших средоточием самых последних достижений научной мысли.

Это совершенно новый ЗРК "Сосна", созданный в одном из предприятий холдинга – Конструкторском бюро точного машиностроения им. Нудельмана. Уникальность комплекса в том, что это пассивное средство противовоздушной обороны, не имеющее в составе средств радиоизлучения, а значит, невидимое для противника. Новый концептуальный подход позволил вдвое увеличить дальность полета ракеты (до 10 км), значительно уменьшить ее вес, увеличить массу боевой части до 7,2 килограмма.

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Это ЗРАК "Панцирь-МЕ", предназначенный для защиты кораблей. Можно назвать еще пробивающий любую броню ПТРК "Корнет-Э/ЭМ" на шасси повышенной проходимости бронеавтомобиля "Тигр", ПТРК "Верба", по совокупности технических характеристик превосходящий все мировые аналоги, новую боевую машину отделения ПЗРК (БМО) 9А332. Все это наши самые свежие разработки и новинки ВВСТ.

– Ваш холдинг, как и производство современных ВВСТ, сегодня невозможно представить без развития информационных технологий, цифровизации. Насколько вы идете в ногу со временем?

– Сегодня уже невозможно представить будущее нашего холдинга без цифровых технологий. Задачи цифровой трансформации в организациях холдинга становятся важнейшей частью стратегии их развития. Так, в контексте федеральной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2017 году разработана и утверждена Программа информатизации холдинговой компании АО "НПО "Высокоточные комплексы" на период до 2020 года. В соответствии с данной программой на предприятиях происходит активная цифровизация производственных площадей, конструкторских бюро и административно-управленческого аппарата.

Важно сказать, что сегодня мы не только модернизируем производственные мощности и информационную инфраструктуру организаций холдинга, но и осуществляем полноценный переход к цифровой экономике.

Если говорить подробнее о развиваемых цифровых платформах, стоит отметить успехи наших ведущих предприятий во внедрении и развитии технологий суперкомпьютерного моделирования при решении прикладных задач в области создания вооружения и военной техники, а также в осуществлении последовательного перехода к цифровому предприятию.

Повторю: применение перечисленных технологий обеспечивает глобальную конкурентоспособность производимых нами продуктов за счет снижения затрат на их разработку и производство, повышения качества, сокращения времени принятия управленческих решений и ускорения процессов вывода новой продукции на рынок.

– У вас уже пять лет работает Совет главных конструкторов. Что это за структура? Какова ее эффективность?

– К этому нас подтолкнула сама жизнь. Совет главных конструкторов холдинга был образован моим решением в 2013 году. Зачем? Наши конструкторы с головой уходили в работу и порой даже не знали, чем занимаются их коллеги на других предприятиях, разбросанных по нескольким городам. Это сказывалось на кооперации, влекло дублирование работ. Поэтому после формирования холдинга как интегрированной структуры было принято решение создать Совет главных конструкторов по тематическим направлениям, который объединил бы разработчиков, производственников и ученых, позволил им лучше взаимодействовать и сверять свои шаги.

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Важнейшее направление совета – выработка предложений по освоению новых видов ВВСТ и завоеванию соответствующих сегментов рынка, участие в открытых и закрытых конкурсах. Так что созданная нами площадка, где люди могли бы обмениваться мнениями, обсуждать проблемы, ставить вопросы, оказалась востребованной.

Много внимания уделяется рассмотрению отечественных компонентов суперкомпьютерных технологий для имитационного моделирования процессов функционирования ВТО и создания виртуальных комплексов. По результатам пришли к выводу о крайней необходимости освоения таких технологий нашими предприятиями.

– В последние годы Минобороны РФ уделяет большое внимание подготовке Вооруженных Сил к ведению бесконтактных войн с использованием разведывательно-информационных боевых систем различного назначения. Принципиально новым является постепенное смещение функции стратегического ядерного сдерживания к неядерному. Выходит, значимость разведывательно-информационных систем будет только возрастать?

– Совершенно правильно. Превосходство над противником будет достигаться через преимущество в получении данных, мобильности, быстроте реакции, точном огневом и информационном воздействии в реальном масштабе времени по многочисленным объектам его экономики, военным объектам и при минимально допустимом риске для своих сил и средств.

Одно из наших предприятий – АО "ВНИИ "Сигнал" является разработчиком ряда комплексов для управления огнем артиллерийских подразделений Сухопутных войск. Сегодня решаются вопросы создания Межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы (МАРУС).

– Президентом Владимиром Путиным поставлена задача по выпуску на предприятиях ОПК товаров гражданского и двойного назначения, что, безусловно, скажется на объемах ГОЗ. Насколько вас могут затронуть обозначенные руководством страны показатели диверсификации в 17 процентов на 2020 год, 30 процентов – на 2025-й, 50 процентов – на 2030-й?

– Это очень серьезная задача, поскольку производство гражданской продукции требует прежде всего вложения средств, анализа рынка, оценки конкурентоспособности на нем предполагаемых к выпуску товаров народного потребления и, конечно же, выделения производственных площадей, переоснастки оборудования.

В настоящее время в холдинге реализуется 16 инвестпроектов гражданского назначения.

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Один из проектов – разработка и освоение серийного производства конкурентоспособных импортозамещающих пяти осевых вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ консольного и портального типов, востребованных предприятиями ОПК для обработки сложнопрофильных габаритных деталей.

Дальнейшие планы – создание центра компетенций по выпуску высокотехнологичной станкостроительной продукции.

Также мы производим целую линейку "мирных" товаров.

– Не могли бы мы с вами чуть подробнее поговорить об этой самой линейке гражданской продукции. Какие конкретно товары гражданского назначения выпускаются сегодня на ваших предприятиях?

– С какой бы легкостью мы с вами об этом ни говорили, дело это очень непростое. Для выпуска гражданской продукции каждому предприятию требуется выделить соответствующий инженерно-технический состав, производственные площади, выработать стратегию выпуска новой конкурентоспособной продукции, которая будет пользоваться спросом на внутреннем и внешнем рынках. Для этого необходимо провести маркетинговые, логистические исследования, изучить ценовую политику зарубежных конкурентов и т. п. Но холдинг успешно работает и на этом направлении: это тракторы для сельского хозяйства различного класса и назначения, уборочная техника, многофункциональные мини-погрузчики, электроагрегаты производства Ковровского электромеханического завода, других предприятий, входящих в холдинг. Так что если даже ГОЗ будет снижен, это не грозит остановкой предприятий или спадом производства.

– Если говорить о перспективах предприятий, входящих в АО "НПО "Высокоточные комплексы", то было бы опрометчиво забыть о молодежи, идущей на смену профессионалам старшего поколения. Ведь прежде всего люди, а не "железо" определяют завтрашний день предприятия. Что воплощается в системной работе по подготовке молодых кадров?

– О молодых кадрах надо думать в первую очередь!!! Молодая и талантливая молодежь – это наше будущее!!!

Предприятия систематически проводят целевые наборы студентов, уже существуют и создаются новые кафедры в институтах под руководством директоров и главных конструкторов предприятий.

В целом наш холдинг интенсивно развивается, создает новые рабочие места, готовит молодую смену, уверенно смотрит в завтрашний день. Так что у нас налицо реальная преемственность поколений, чем всегда была сильна оборонная отрасль Российской Федерации.

– Десятилетие холдинга "Высокоточные комплексы" – праздник не только 60 тысяч человек, работающих на его предприятиях, но и их семей, родных и близких, предприятий-смежников, всех, кто связан с оборонной промышленностью. Что бы вы пожелали им в такой торжественный день?

– Прежде всего напомню, что за десять лет труд 311 работников нашей компании отмечен высокими государственными наградами – орденами и медалями. А два человека удостоились регалий высшей пробы – звания Героя Труда Российской Федерации. Это генеральный конструктор АО "НПК "КБМ" Валерий Михайлович Кашин и генеральный директор АО "АК "Туламашзавод" Евгений Анатольевич Дронов.

Желаю всему нашему многотысячному коллективу новых производственных успехов, свершения творческих замыслов, а также здоровья, счастья, благополучия в личной жизни.

Александр Денисов

Подготовил Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (768) за 12 февраля 2019 года