Новый зенитный ракетно-пушечный комплекс поступит в войска в этом году

Первый арктический комплект зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА" поступит в войска в 2019 году. Сейчас завершаются испытания.

В конце 2018-го заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко посетил дочернее предприятие АО "КБП" – АО "Щегловский вал", являющееся стабильно развивающимся перспективным предприятием. Оно изначально ориентировано исключительно на продукцию разработки КБП. Здесь ведется серийное производство комплексов ПВО, боевых отделений легкобронированной техники, радиолокационных станций, электронно-оптических прицелов. Реконструированные на современном уровне производственные площади оснащены высокопроизводительным специализированным оборудованием, внедрены новейшие технологии, трудятся высокопрофессиональные кадры.

vpk-news.ru

Генерал заслушал доклады руководителей и конструкторов о перспективных разработках предприятия. По его итогам он заявил, что машина выходит на испытания. Первый комплект ЗРПК "Панцирь" для Арктики войска получат в 2019 году.

Замглавы оборонного ведомства проинспектировал ход работ по серийному выпуску зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", а также боевых отделений "Бережок" и "Бахча-У" для оснащения БМП и БМД. Осмотрел производство противотанковых ракет "Корнет" и "Аркан", 30-мм автоматических пушек и стрелкового вооружения. Алексею Криворучко были продемонстрированы и другие образцы ВВСТ, производящиеся на предприятии. Заместитель министра наградил отличившихся работников АО "КБП" медалями МО РФ "За трудовую доблесть", "За укрепление боевого содружества", "Михаил Калашников".

vpk-news.ru

Заместитель министра обороны отметил, что комплекс "Панцирь-С" является одним из лучших в своем классе: "На сегодня комплексы "Панцирь-С1" – лучшие в своем классе. Длительный опыт эксплуатации в реальных боевых условиях позволил тульским конструкторам максимально усовершенствовать "Панцирь-С1", в результате чего его возможности значительно расширены. В ближайшее время машины арктического варианта комплекса уходят для проведения предварительных испытаний, и в 2019 году планируется завершить госиспытания".

Подготовил Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (768) за 12 февраля 2019 года