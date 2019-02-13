Черные силы против Венесуэлы

Как Пентагон может свергнуть законного президента без массированных ракетных ударов и авианалетов

В Венесуэле продолжается противостояние оппозиции и законно избранного президента Николаса Мадуро. Главной новостью последних дней стали масштабные военные учения венесуэльских вооруженных сил.

Маневры – попытка Боливарианской республики противостоять военному давлению. В частности, Колумбия уже начала развертывание сил и средств на границе с Венесуэлой. Появляются сообщения о том, что в ситуацию готовится вмешаться Пентагон. О возможном силовом сценарии решения венесуэльского кризиса заявил и президент США Дональд Трамп.

Тема американского вторжения стала одной из самых обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе. Большинство аналитиков считают, что для свержения Мадуро Пентагон задействует военно-воздушные и военно-морские силы. Также в бой пойдет ограниченный контингент сухопутных войск – морпехи или десантники.

Но однозначного ответа, кто победит в случае открытого противостояния, нет. Венесуэла не Ирак образца 2003 года. У Боливарианской республики сильная, современная, а главное – боеспособная ПВО. Сухопутные войска располагают современным вооружением, в том числе дальнобойной артиллерией и реактивными системами залпового огня.

У Пентагона есть скрытое, но весьма эффективное средство борьбы – "армия теней", то есть силы специальных операций. Уже несколько лет американские спецназовцы готовятся к проведению операции на территории Боливарианской республики. Подразумевается, что от вмешательства "призраков" Венесуэлу ее вооруженные силы не спасут. Попробуем разобраться, как американские спецназовцы способны помочь внутренней оппозиции и вооруженным силам Колумбии в свержении Николаса Мадуро.

Разновидности призраков

Как известно, силы специальных операций США разделены на "белые" и "черные". На официальном языке Пентагона – "Круг-2" (Tier-2) и "Круг-1" (Tier-1). "Черные" – части и подразделения, которые входят в объединенное командование специальных операций (Joint Special Operation Command), в частности отряд "Дельта", DEVGRU и 24-я тактическая эскадрилья. В отличие от "белых" "черные" имеют право проводить тайные операции, не показывая принадлежности к Соединенным Штатам. Именно JSOC станет главной ударной силой возможной операции против правительства Венесуэлы.

“Пентагон располагает несколькими отрядами обученных и вооруженных венесуэльских беженцев. С началом операции их возглавят американские зеленые береты”

Правда, не все задачи будут решать только "черные" спецназовцы. Помимо операторов JSOC, активное участие в свержении Николаса Мадуро примут подразделения "белых" спецназовцев. Речь идет о группах зеленых беретов и бойцов корпуса морской пехоты. Для обеспечения боевого применения сил специальных операций будет создана оперативная авиационная группа.

Для ликвидации особо важных целей и проведения рейдов Пентагон задействует один из батальонов 75-го полка рейнджеров. Формально его бойцы – легкие пехотинцы, обученные десантированию с парашютом. Поэтому в случае необходимости их можно задействовать для захвата аэродромов и важных объектов.

Не исключено, что помощь американским спецназовцам окажут их британские коллеги. Военнослужащие 22-го полка SAS и бойцы SBS неоднократно действовали в этом регионе. В частности, тренировали колумбийские спецподразделения.

С местной пропиской

Важный элемент любой "черной" операции – создание операционных баз. В случае с Венесуэлой этот вопрос у Пентагона давно решен. Первые базы ССО появились в соседней Колумбии еще в 80-х. Тогда они использовались для борьбы с наркокартелями. Первоначально в Колумбии тайно действовали только операторы "Дельты" и DEVGRU. Но уже в 90-е ситуация изменилась. Вашингтон запустил масштабную программу подготовки колумбийских полицейских сил и вооруженных формирований. Помимо наркокартелей, главной целью американских инструкторов стала борьба с революционными отрядами FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Революционные вооруженные силы Колумбии).

В программе подготовки, продолжающейся до сих пор, принимают активное участие группы специального назначения зеленых беретов. Также выслеживать партизан-марксистов в горах и джунглях колумбийских военных учили бойцы 75-го полка рейнджеров. В тренинге полицейских спецподразделений Колумбии принимали участие бойцы SAS и SBS.

В середине 2000-х под предлогом борьбы с наркотрафиком Пентагон инициировал проведение "черных" операций на колумбийско-венесуэльской границе. Позже американские силы специальных операций уже активно действовали и на территории Боливарианской республики. Как минимум с 2014 года американские специалисты готовят вооруженные отряды из венесуэльских беженцев, которые официально нужны для борьбы с трансграничной наркоторговлей.

Оранжевая опасность

В составе JSOC есть секретная воинская часть, действительное наименование которой не разглашается. В открытых источниках она называется тактическая группа (ТГ) "Оранжевая" (Task Force Orange). Официально ее задача – подготовка пространства будущих операций. По-простому – внедрение агентов и создание агентурных сетей в районах земного шара, где должны выполнять свои задачи операторы JSOC.

Именно "оранжевые" в середине 2000-х создали эффективную агентурную сеть на востоке Сирии в окрестностях Дейр эз-Зора. Именно этот район активно использовался боевиками-джихадистами, которые следовали транзитом из стран Ближнего Востока для борьбы с американцами в Ираке. Агентурная сеть "оранжевых" выслеживала и уничтожала "транзитеров". Но в 2012 году как раз в районе Дейр эз-Зора начались самые активные выступления боевиков против правительства Башара Асада.

"Оранжевые" уже давно действуют на колумбийско-венесуэльской границе. Формально их задача – борьба с наркоторговлей, идущей с территории Боливарианской республики. Еще в начале 2010-х в американских СМИ активно обсуждалась тема, что производство героина переместилось из Колумбии на территорию соседней Венесуэлы. И там наркоторговцы пользуются поддержкой официальных лиц.

Зря пускали на порог

Как может развиваться возможная американская операция в Венесуэле?

Главной ударной силой станет агентурная сеть, которую за несколько лет создала ТГ "Оранжевая". На первом этапе венесуэльцы-предатели займутся дестабилизацией ситуации – начнут повреждать дороги, линии электропередачи, выводить из строя объекты водоснабжения и канализации, чтобы создать напряжение в обществе.

Но важно понимать, что ситуация в Боливарианской республике в отличие от Сирии образца 2012 года более благоприятна для официальной власти. Николаса Мадуро поддерживает активная часть общества. Поэтому действовать американским спецназовцам придется быстрее и при этом больше опираться на собственные силы.

В настоящее время Пентагон располагает несколькими отрядами обученных и вооруженных венесуэльских беженцев. Не исключено, что с началом операции их возглавят американские зеленые береты и бойцы морской пехоты.

Эти подразделения пересекут венесуэльско-колумбийскую границу, а также, возможно, высадятся на побережье. Их задача – показать, что это именно вооруженные силы оппозиции. С этого момента США получают возможность заявить, что они оказывают поддержку оппозиционным отрядам.

Это позволит Пентагону легитимно задействовать главную ударную силу JSOC – отряд "Дельта", DEVGRU, а также 75-й полк рейнджеров, которые проведут операции по ликвидации высокопоставленных лидеров режима. Скорее всего нападению подвергнутся и позиции ПВО. Не исключено, что рейнджеры захватят один-два аэродрома для следующего этапа операции.

В ходе его реализации при поддержке ВВС США в наступление перейдут колумбийские вооруженные силы. Помимо занятия приграничной территории, их можно будет перебросить американскими военно-транспортными самолетами на один из ранее захваченных аэродромов, желательно в центре Венесуэлы.

В такой ситуации акции Николаса Мадуро начнут стремительно обесцениваться. Конечно, он еще сможет вывести на улицы сторонников, но основные силы армии, полиции и народной милиции придется задействовать для купирования многочисленных угроз – защищать социальную инфраструктуру от атак подпольной сети, прикрывать военные объекты от возможных рейдов американских спецназовцев и авиаударов. Также придется выделить силы для блокирования вторжения колумбийских войск.

Как показывает столетний опыт кризисов в Южной Америке, в такой ситуации государственные органы власти очень быстро потеряют свое значение. Воцарится хаос, сторонники Мадуро начнут покидать страну. И управлять борьбой с переворотом будет уже некому.

Как показывает опыт Сирии, правительство Николаса Мадуро на фоне экономического кризиса совершило серьезную ошибку, допустив проведение Пентагоном трансграничных операций на территории своей страны. Американские разведчики и спецназовцы эффективно поработали на территории Боливарианской республики.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (768) за 12 февраля 2019 года