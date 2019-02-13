Приземление Пентагона

Современная Российская армия: мифы и реальность

К сегодняшнему обострению международной обстановки ВС США подошли во всеоружии – с набором самых передовых концепций ведения войны, с опытным командным составом, с принципиально усовершенствованными методами управления. Российская армия – полная противоположность.

Таковы выводы военного эксперта Владимира Денисова. В его статье, опубликованной в "Новой газете", дан сравнительный анализ строительства и развития двух ведущих армий мира – американской и российской. Военная наука в нашей стране загублена, считает эксперт, новых идей и концепций нет. Западный опыт необоснованно игнорируется. Генералы готовятся к прошедшей войне. В условиях гипотетического столкновения "мудрой" американской армии с "неразумной российской" последнюю может выручить или чудо, или какой-либо геймер с инновационными идеями и нетрадиционным подходом к ведению военных действий. Такие "аналитические" выкладки могут вызвать у части нашего общества алармистские настроения. Но так ли все на самом деле?

Упадок сил

В начале 90-х Российская армия оказалась в сложной обстановке. Произошел коренной поворот в стратегических установках. Оказались низвергнутыми многие прежние представления о целях, средствах и способах обороны страны, признан ошибочным ряд ключевых принципов обеспечения ее безопасности, отброшены прежние положения о направленности и характере военного строительства. Новая Россия взяла курс на сближение с Западом. Бывшие противники вдруг превратились в союзников или партнеров, а прежние союзники стали либо потенциальными врагами, либо нейтральными странами. Руководство государства шло на беспрецедентные уступки, в том числе согласилось на полное свертывание военного присутствия на территории Восточной Европы.

“Сирийская операция дала яркие примеры проявления военной хитрости, дерзости, непредсказуемости в действиях”

Резко сузившаяся экономическая база не позволяла государству содержать многомиллионную армию, своевременно обновлять ее технический арсенал, в прежних масштабах разрабатывать и производить современные виды ВВТ, накапливать необходимые мобилизационные запасы. Фактически необходимо было создавать новые Вооруженные Силы, однако политическая воля и материальные ресурсы для этого отсутствовали, в стране наблюдался глубочайший социально-экономический упадок. Вследствие этого после принятия решения о создании ВС РФ военная реформа свелась к сокращению войск и сил без проведения их качественного преобразования.

Начало 90-х годов охарактеризовалось чередой вооруженных конфликтов на территории бывшего СССР. Чтобы остановить их, прекратить кровопролитие, российские военнослужащие были поставлены перед необходимостью решения миротворческих задач в Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. И несмотря на достаточно "тяжелое" состояние Вооруженных Сил, эти задачи были успешно выполнены.

В сложной военно-политической обстановке была проведена контртеррористическая операция на Северном Кавказе. Вооруженные Силы, предназначенные для отражения внешней агрессии, были вынуждены совместно с другими силовыми структурами вести боевые действия с бандформированиями на своей территории. Переучиваться пришлось на ходу. Сегодня ни у кого нет сомнений, что тогда Россия встретилась не с разрозненными группами идейных сепаратистов, а с хорошо организованным и щедро оплачиваемым из-за рубежа наступлением террористов на нашу страну.

По итогам КТО были сделаны выводы. Во-первых, к борьбе с террористическими формированиями Вооруженные Силы необходимо готовить заблаговременно, а во-вторых, терроризм надо бить упреждающе, не ждать, когда он придет в наш дом. Эти выводы были учтены при принятии решения на проведение операции в Сирии.

Театр одного актора

Соединенные Штаты в это время развивали свои вооруженные силы в самых благоприятных после окончания Второй мировой условиях. В основу военного строительства были положены выводы, сделанные по итогам противоборства международной коалиции с Ираком в 1991 году. Оно, напомним, характеризовалось глубокими охватами позиций противника, нанесением главного удара в обход оборонительных рубежей, а самое главное – резким возрастанием вклада ВВС в успех боевых действий.

Конфликтом нового поколения стала война НАТО против Югославии, цели которой были достигнуты без активного задействования сухопутных группировок.

Основные усилия в строительстве американских ВС были сосредоточены на освоении форм и способов ведения бесконтактных войн. Считалось, что задачи разгрома противника будут решаться ракетными ударами и авиации, а задача сухопутных войск – лишь закрепление достигнутого успеха.

Подготовка ВС США была направлена на освоение войн нового поколения – мятежевойн, войн по поручительству (прокси-войн), гибридных, противоповстанческих. Их ведение позволяло сменять неугодные правительства силовыми действиями, если эту задачу не удавалось решить "цветной революцией". Для таких войн не требуется развертывания крупных группировок войск (сил). Достаточно подготовленных сил специальных операций и эффективной огневой поддержки.

ВС США начали ускоренно внедрять в управление войсками информационные технологии, осваивать гибридные методы ведения боевых действий и сетецентрические подходы к руководству. В этой связи обострилась конкуренция между видами вооруженных сил за роль и место в современных операциях и главное – за объемы финансирования.

На поток была поставлена разработка новых концепций ведения боевых действий. В развитие каждой основной межвидовой доктрины разрабатывались концепции второго уровня (видовые), затем третьего (всестороннего обеспечения). Под каждую готовились программы их реализации, выделялись ресурсы. Процесс носил лавинообразный характер. Америка могла себе позволить такой расточительный подход.

Этот период характеризуется полнейшей свободой действий для США, правда, и союзникам их тоже кое-что было позволено. Глобальное лидерство Соединенных Штатов вылилось в своеобразный статус-кво, при котором Западу по сути принадлежала монополия применения военной силы на мировой арене. Америка теперь уже без оглядки на Советский Союз сменяла неугодные правительства и развязывала войны. Так было в Югославии, Ираке, так должно было произойти в Сирии.

На агрессию НАТО против Югославии наша страна адекватно не ответила. Но разворот над Атлантикой премьер-министра Евгения Примакова стал ясным сигналом Западу, что у нас есть собственные национальные интересы.

Поняв это и почувствовав растущую мощь России, видя в ней геополитического конкурента Западу, США окончательно отбросили миролюбивую риторику, открыто объявили себя победителем в холодной войне и встали на путь прямой конфронтации.

Реформы на радость врагу

Ускорению реформы в Вооруженных Силах способствовала проведенная в августе 2008 года операция по принуждению Грузии к миру. Стало очевидным, что нас и дальше будут проверять на прочность. Поэтому требовалось в кратчайшие сроки переориентировать ВС РФ (которые в определенной степени представляли уменьшенную копию армии и флота СССР) на подготовку к ведению локальных войн и вооруженных конфликтов ограниченного масштаба.

Военнослужащий ВС РФ. Источник: google.com

Уже к 1 декабря 2009 года под руководством министра обороны Анатолия Сердюкова и начальника Генерального штаба Николая Макарова российские Вооруженные Силы были стремительно приведены к новому облику. Не было ни одной области военного строительства, жизнедеятельности армии и флота, которая не подверглась бы самому радикальному реформированию. Уменьшена численность ВС (до миллиона человек) и офицерского состава (с 335 до 150 тысяч), вместо прежних шести военных округов создано четыре "больших", представляющих собой межвидовые объединения, изменена структура соединений и объединений, органов военного управления, перестроена система подготовки кадров и содержания резервных формирований, инфраструктура ВС.

Особенность реформирования заключалась в скорости проводимых мероприятий и отсутствии разумных, обоснованных, просчитанных планов, что выдавалось за добродетель. Военная наука была обвинена в "безыдейности", отсутствии необходимых теоретических наработок, позволяющих вести военное строительство. Поэтому все преобразования осуществлялись по западным лекалам, вместо продуманных и обоснованных концепций и планов в основу реформирования был положен опыт строительства американских ВС без какого-либо его осмысления и адаптации к отечественным условиям. Исторический опыт, традиции русской, Красной и Советской армий принципиально игнорировались. Подражание армии США доходило до курьезов. Так, американцы сформировали бригады как соединения с жесткой организационной структурой. Раньше их бригады, входившие в дивизии, постоянного боевого состава не имели. При этом дивизионное звено управления было сохранено. Мы же, не до конца изучив американский опыт, свои дивизии ликвидировали, на их основе сформировали бригады и перешли к системе батальон – бригада – армия.

Усиленно внедрялся ротационный принцип прохождения службы в штабах оперативного и стратегического звена. Его суть заключалась в том, что каждый офицер после трех лет службы в штабе в обязательном порядке должен быть переведен на другую должность (командную или преподавательскую). Американцы, наоборот, увеличили срок прохождения службы в высших штабах и более того – дали право руководителям органов военного управления продлевать его отдельным, наиболее подготовленным офицерам.

В результате такого подхода к реформированию даже разумные идеи без соответствующей предварительной проработки и обеспечения на практике доводились до абсурда и вместо пользы приносили вред. Превращение всех соединений в силы постоянной готовности привело к разрушению системы подготовки резервных формирований, без которых можно вести боевые действия максимум в локальной войне, но в региональной уже невозможно.

Провели сокращение центральных органов военного управления и штабов, но при этом резко снизился уровень их компетентности и как следствие – качество руководство войсками на всех уровнях.

Некомплект личного состава не позволял соединениям и воинским частям решать задачи по предназначению. Численность офицерского корпуса не соответствовала стоящим перед Вооруженными Силами задачам.

Группировки на стратегических и операционных направлениях не могли действовать самостоятельно. Требовали усиления частями боевого и материально-технического обеспечения. Значительные участки государственной границы оказались неприкрытыми войсками (силами).

До критического состояния была доведена система военного образования. Мощный удар нанесен по военной науке. Не привело к росту эффективности решения задач ПВО создание Войск ВКО. Значительно снизился уровень боеспособности авиационных баз, которые были сформированы вместо авиационных полков и дивизий.

Проводимые реформаторами в течение 2010–2011 годов мероприятия по отлаживанию новых систем и органов военного управления результатов не давали.

Особенно плохо складывалась ситуация с оснащением армии и флота вооружением и военной техникой. Достаточно сказать, что к 2012 году уровень исправной техники в войсках был не более 47 процентов.

В целом проведенные в сжатые сроки масштабные и радикальные преобразования привели к значительному снижению боевых возможностей Вооруженных Сил.

Новый вектор

В 2012 году в военное ведомство пришла новая команда под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба, тогда еще генерал-полковника Валерия Герасимова. Свою главную задачу они видели в том, чтобы остановить разрушительные процессы в Вооруженных Силах, сохранив те отдельные положительные результаты их приведения к новому облику, восстановить боеспособность и нарастить боевые возможности. При этом имелось жесткое ограничение по времени, обусловленное нарастающим обострением международной обстановки.

В основу реформирования были положены четкое планирование мероприятий, строгий контроль, рациональное использование имеющихся ресурсов в интересах обороны страны. Разработка и поступление в войска каждой единицы ВВТ были жестко увязаны с подготовкой соответствующих кадров, строительством хранилищ и жилых помещений для личного состава, который будет ее эксплуатировать.

Прежде всего в военных округах были сформированы самодостаточные межвидовые группировки войск (сил). Их совершенствование осуществлялось путем сбалансированного развития видов и родов войск Вооруженных Сил, повышения уровня оснащенности современными ВВТ.

Сегодня основу группировок войск на стратегических направлениях составляют формирования постоянной готовности. С учетом оперативной целесообразности часть общевойсковых бригад была преобразована в дивизии. Заметим, что по своим боевым возможностям дивизия превосходит бригаду в 1,6–1,8 раза.

Осуществлен переход к новой системе комплектования военнослужащими по контракту соединений и воинских частей Сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ. В 2012 году батальоны, входящие в их состав, формировались смешанным способом – военнослужащими по призыву и по контракту, причем доля контрактников составляла не более 30–40 процентов. Для подготовки таких батальонов к боевым действиям требовалось значительное время на слаживание. Кроме того, на военнослужащих по призыву распространялись законодательные ограничения на их участие в боевых действиях.

В настоящее время наблюдается обратная картина: в каждом полку и бригаде из трех батальонов два укомплектованы контрактниками и только один – призывниками. На основе батальонов, укомплектованных только контрактниками, в общевойсковых бригадах и полках созданы усиленные тактические подразделения – батальонные тактические группы (бтг), которые могут быть применены в кратчайшие сроки и без дополнительного слаживания. В ряде случаев они передавались в оперативное подчинение командованиям на тактических направлениях. Это позволяло при необходимости отходить от жестких организационных структур, создавать группировки в зависимости от обстановки и решаемых задач, повысить оперативность управления и обеспечить гибкость применения.

Особое внимание уделялось развитию высокоточного оружия. На плановой основе формировались полноценные группировки носителей крылатых ракет большой дальности различных видов базирования, способные применять оружие по целям на расстояниях до четырех тысяч километров.

В целях обеспечения оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника создавались разведывательно-ударные системы и разведывательно-огневые комплексы. По сути это внедрение сетецентрических методов управления, в основе которых лежит интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем с системами вооружения. Результатом стало сокращение временных параметров цикла решения огневой задачи – от обнаружения цели до ее поражения. Росту эффективности огневого воздействия во многом способствовало все более широкое задействование беспилотных летательных аппаратов.

Особое внимание уделялось развитию радиоэлектронной борьбы, совершенствованию средств противодействия высокоточному оружию, а также системы управления ВС. Была разработана единая автоматизированная система управления войсками и оружием в тактическом звене.

С учетом совершенствования СВКН, в том числе прогрессирующего распространения ракетных технологий, был задан вектор развития воздушно-космической обороны страны. Большое значение в этом плане имело создание ВКС.

Совершенствовалась система мобилизационного развертывания и мобподготовки. Приняты решения по созданию мобрезерва, территориальных войск, организации подготовки органов власти всех уровней к функционированию в военное время.

Были повышены требования к подготовке штабов и войск (сил). При обучении органов военного управления большое внимание уделялось выработке у командующих и командиров способности к быстрым и всесторонне обоснованным действиям. Закреплялись навыки принятия нестандартных решений, прогнозирования развития обстановки, поощрялась готовность идти на оправданный риск. Целенаправленно внедрялись суворовские принципы управления войсками, ведения боевых действий, подходы к подготовке войск.

Должное внимание было обращено на изучение войн нового поколения, в том числе гибридного типа, которые уже вовсю велись западными странами против неугодных государств и правительств. В этом отношении особенно нагляден пример Ливии.

Готовность органов управления и войск (сил) к действиям в составе межвидовых группировок, создаваемых на стратегических направлениях, проверялась на ежегодных учениях. Их масштаб свидетельствовал об отработке вопросов отражения крупномасштабной агрессии, борьбы с высокотехнологичным противником.

В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки отрабатывались вопросы ведения военных действий в форме стратегических операций, армейских операций в войне против регулярных ВС, а также боевых действий против террористических формирований.

А еще в штабах и научных учреждениях шла напряженная работа по анализу сущности современных войн. Формула "война есть комплекс военных, а также политических, дипломатических, экономических, информационных мер" приобрела новое значение. Военные меры уходили на второй план, уступая место невоенным средствам. Командующим и штабам пришлось срочно осваивать и отрабатывать практические навыки применения невоенных методов. И в скором времени это понадобилось.

Сирийский опыт

Сначала был Крым. Прекрасно экипированные и высоко подготовленные Силы специальных операций обеспечили безопасность и порядок на полуострове, исключили дестабилизацию обстановки националистами фашистского толка и ее развития по одесскому варианту.

“Надо отдать должное гибкости и оперативности американцев в реагировании на рост боевых возможностей Вооруженных Сил России”

Российская армия предстала перед миром совершенно с другой стороны и вызвала искреннее удивление у западных специалистов. Оказалось, она может действовать твердо и вежливо, стремительно и решительно, скрытно и эффективно, малыми силами решать стратегические задачи. Ранее на Западе считалось, что на такое способны только "исключительные расы".

Следующим экзаменом стала Сирия. Вооруженные Силы РФ столкнулись с конфликтом совершенно нового типа. Его главная особенность заключалась в том, что государства – противники Сирии вели против нее скрытные, безуликовые действия, не втягиваясь в прямой вооруженный конфликт. В качестве живой силы использовались хорошо подготовленные и оснащенные военные формирования террористов и сирийской оппозиции, действия которых координировались из-за рубежа.

Россия зашла в Сирию, когда та как государство стояла у края пропасти. Зашла совершенно легитимно, по приглашению законного правительства страны. В кратчайшие сроки на удаленном ТВД развернула минимальную по составу группировку и обратила войну вспять. Действовала с предельной эффективностью как по соотношению достигнутого результата к затраченным ресурсам, так и по сравнению с результативностью Международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Под руководством российских военных советников, при поддержке ВКС РФ сирийская армия освободила большую часть своей территории.

Мир увидел совершенно другую – обновленную Российскую армию, которая способна малыми силами эффективно вести боевые действия на удаленном ТВД, филигранно наносить удары высокоточным оружием, оптимально сочетая действия ВКС, ВМФ и Сил специальных операций.

Высокая эффективность огневого поражения объектов террористов достигалась за счет сетецентрических методов управления, грамотного применения разведывательно-ударных систем и разведывательно-огневых комплексов. Основной объем огневых задач по поражению противника осуществлялся артиллерией и авиацией. Высокоточное оружие применялось для поражения наиболее важных объектов террористов. Понятно, что бить ракетами по каждой группе боевиков – весьма затратное дело.

В ходе специальной операции боевой опыт фактически получили все командующие объединениями и командиры соединений Вооруженных Сил. Через Сирию также прошли штабные коллективы объединений и соединений, наработав бесценный навык планирования и руководства боевыми действиями войск и огневым поражением противника. Теперь командующие и командиры лично знают, что необходимо на войне, чему и как учить личный состав.

Большинство задач, прежде всего боевых, решалось в особых условиях, нестандартно, творчески. Кроме того, сами задачи существенно различались по содержанию: боевые, гуманитарные, миротворческие и военно-дипломатические. Командованием группировки ВС РФ, военными советниками при сирийских войсках было применено немало оригинальных способов и приемов ведения боевых действий, совместного применения различных видов ВВТ.

Сирийская операция дала яркие примеры проявления военной хитрости, дерзости, непредсказуемости в действиях, стремительности в наступлении и стойкости в обороне, гибкости в планировании и в то же время жесткого выдерживания стратегической линии.

Американский взгляд на ВС РФ

Американцы внимательно следили за действиями ВС РФ на сирийском направлении. Через успех Российской армии увидели свои проблемы. Главный недостаток американских ВС, по мнению их специалистов, заключается в том, что воевать с сильным противником не готовились. Со времен окончания холодной войны боевая подготовка была направлена в основном на противоповстанческую борьбу. ВС США разучились воевать с сильной армией и вести крупномасштабные боевые действия. По оценке американских специалистов, их вооруженные силы нуждаются в адаптации к современным угрозам. Для этого подготовку органов управления, войск и сил необходимо срочно переориентировать и проводить с учетом сильных сторон Российской армии.

В качестве сильной стороны ВС РФ военные эксперты США отметили новую систему взглядов на ведение современных войн, предусматривающую гибкость в определении целей применения ВС РФ, рациональные формы и способы действий в зависимости от задач и условий обстановки.

Другая сильная сторона Российской армии – способность создавать и обучать соединения и объединения регулярной армии из местного населения, а также использовать для достижения целей иррегулярные формирования, формирования местных жителей (народное ополчение).

Американцы высоко оценили способность российских советников организовывать и вести боевые действия гибкими формированиями сирийских войск – сводными батальонными тактическими группами. Их состав определяется исходя из поставленной задачи, что позволяет более полно реализовывать боевые возможности войск (сил).

Подчеркнута эффективность системы огневого поражения, в том числе средств разведки, целеуказания и поражения (в первую очередь оперативно-тактической авиации ВКС России), а также широкое использование БЛА, позволяющее эффективно контролировать поле боя, своевременно обнаруживать объекты противника и оперативно их уничтожать.

Очень тщательно была проанализирована российская система ПВО, развернутая в Сирии. Западные эксперты назвали сильной стороной российских ВС их способность воспрепятствовать применению американской авиации за счет возможностей по развертыванию эффективной ПВО на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. Кроме того, по их оценкам, эффективная система РЭБ способна полностью дезорганизовать систему управления ВС США в оперативном и тактическом звеньях. Особо отмечалось наличие опытного и способного командного состава Российской армии.

Наличие сильных сторон у ВС РФ несколько обескуражило специалистов США. И на это были свои причины.

Во-первых, развитие ВС США всегда осуществлялось в соответствии с принципом превосходства над любым потенциальным противником во всех элементах: в оснащении вооружением, в подготовке личного состава, в системах управления, связи и разведки, огневого поражения, материально-технического обеспечения и т. д. Во-вторых, американские вооруженные силы всегда вели боевые действия в условиях господства своей авиации. И то, что сильная ПВО ВС РФ в состоянии "приземлить" оперативно-тактическую авиацию США, ставит специалистов Пентагона в тупик относительно способов ведения боевых действий наземными группировками без поддержки с воздуха. Признание американцами превосходства ВС РФ в отдельных элементах разрушает их веру в собственные возможности.

Полученные оценки и выводы побудили штабы ВС США на поиск новых форм и способов действий войск на поле боя, позволяющих свести на нет превосходство ВС РФ даже в отдельных элементах, и ускоренное внедрение их в подготовку органов управления и войск американской армии. Были разработаны новые концепции применения группировок войск.

Кстати, склонность американцев к разработке концепций стала их настоящим бичом. Каждая вновь выходившая концепция стратегического уровня требовала разработки трех – пяти соподчиненных концепций, в развитие которых выпускались концепции более низкого уровня. Под каждую выделяются финансовые средства, благо, астрономический военный бюджет (более 700 млрд долл.) позволяет. Поэтому конвейер по разработке новых концепций никогда не останавливается. Каждая концепция с истинно американским размахом представляется как очередной "прорыв в военном деле". Так, например, специалисты ВС США объявили большим успехом в развитии военной науки включение в нее такой составной части, как оперативное искусство. Но надо сказать, что в СССР такое деление было введено еще в довоенный период (до Великой Отечественной): стратегия охватывала вопросы подготовки страны и Вооруженных сСил к войне и ведения войны в целом, оперативное искусство – подготовки и проведения операций, а тактика – ведения боевых действий тактическими формированиями.

В то же время надо отдать должное гибкости и оперативности американцев в реагировании на рост боевых возможностей Вооруженных Сил России. Ведь и в мирное время органы управления стратегического звена соперничающих стран (генеральные штабы/КНШ, штабы видов ВС) ведут между собой невидимое для обывателя интеллектуальное противоборство.

К примеру, согласно концепции межвидовых операций США вели боевые действия по следующей схеме. Сначала ударами высокоточного оружия морского и воздушного базирования, не входя в зону поражения огневых средств противника, уничтожалась его система ПВО на театре военных действий. Далее авиация безнаказанно наносила удары по объектам. И только потом (в Югославии до этого не дошло) в бой вступали сухопутные войска.

С учетом взглядов американцев Россия создала особые зоны обеспечения безопасности в Крыму и на Балтике, сосредоточив в них средства ВТО, ПВО, РЭБ и другие. Были оперативно проведены соответствующие организационные мероприятия по формированию таких зон, прошли учения. Кроме того, удары ВМФ высокоточным оружием из Каспия по объектам в Сирии убедительно показали, что кораблям и самолетам-носителям ВТО потенциального агрессора будет невозможно безнаказанно приблизиться к нашим берегам, все окажутся в зоне поражения.

То есть прежние подходы к ведению военных действий оказались непригодными. Американцы тут же напряглись и выпустили новую концепцию – многосферных операций сухопутных войск. Согласно ей теперь уже главная роль должна отводиться не ВВС и ВМС, а сухопутным войскам. Именно они врываются на территорию, где размещены средства ПВО и ВТО, сокрушают их и тем самым обеспечивают ВВС и ВМС возможность действовать на данном ТВД, а также создают условия для переброски и развертывания на ТВД главных сил.

Именно такой сценарий предусматривается для Калининградского особого района. Почему и возникает вопрос о дополнительном размещении сухопутных войск США в Польше и Прибалтике. Возможно, в перспективе вопрос встанет и об использовании территории Украины.

Контуры будущей войны

Опыт, полученный при проведении специальной операции в Сирии, проанализирован. Особую роль в этом сыграла военная наука. Ее представители часто находились на переднем крае боевых действий с террористами, работали в штабах группировок войск, в районах применения новых ВВТ. По итогам анализа в органах военного управления и войсках (силах) проведены научно-практические конференции, разработаны методические пособия. В боевую подготовку внедрены новые формы и способы боевых действий, применения новых ВВТ. Перестроена кадровая работа. Приоритет в продвижении по службе отдается офицерам с боевым опытом. Внесены изменения в программы военно-учебных заведений Минобороны. Этому способствовало то, что большая часть преподавателей прошла боевые стажировки.

И наконец, с учетом полученного опыта, тенденций развития вооруженной борьбы переработаны все боевые уставы и наставления. В них отражены современные взгляды на ведение высокоманевренных боевых действий. Сирийский опыт ввиду его специфичности не возведен в абсолют, но все ценное из него взято на вооружение. Таким образом, сегодня мы имеем современные, уверенные в себе армию и флот с опытным командным составом и обновленными руководящими документами.

Полученный в Сирии боевой опыт работает на повышение боевой мощи Вооруженных Сил. В нынешних условиях эта задача по-прежнему приоритетна ввиду неопределенности международной обстановки.

Какой вид конфликта может быть нам навязан, какие очертания примет военная угроза? Четкого, однозначного ответа на этот вопрос нет. В любом случае необходимо исходить из того, что вероятный противник будет стремиться поставить наши войска в сложное положение, применить неожиданные для нас способы действий, навязать свою волю, захватить инициативу.

Генеральный штаб смотрит вперед, старается определить контуры будущей войны и выработать перспективные формы и способы действий в ней. И никакие новаторы и геймеры эту работу за него не сделают. Есть вещи, которые нельзя освоить, не получив практического опыта.

Хотя были в военной истории примеры, когда советы невоенных специалистов относительно ведения боевых действий принимались к руководству. Так, во время Второй мировой американцы и англичане привлекли группу экспертов. Те дали рекомендации следующего содержания. Чтобы снизить боеспособность вермахта, надо наносить массированные удары не по войскам, а по мирному населению. Это сильно деморализует гитлеровскую армию. И эти рекомендации были приняты бомбардировочной авиацией США и Великобритании к руководству и реализованы в форме ковровых бомбардировок немецких городов в тыловой зоне.

Вопросы военного строительства, подготовки армии и флота, оснащения их современным вооружением находятся под постоянным контролем Верховного главнокомандующего ВС РФ. Они регулярно обсуждаются на заседаниях Совета безопасности. Дважды в год под руководством президента России проходят совещания с руководством Минобороны и ОПК. На заседания приглашаются руководители ключевых предприятий, ведущие конструкторы. Такой формат встреч способствует повышению ответственности руководителей ОПК за оснащение армии современными ВВТ, позволяет не допускать диктата промышленности в навязывании армии и флоту неперспективных образцов вооружения. Данная площадка доказала свою эффективность настолько, что главы некоторых государств подумывают о введении у себя аналогичного формата встреч.

Завершая краткий анализ развития ВС РФ, можно отметить, что сегодня у России есть все основания гордиться своими Вооруженными Силами. Возвращаясь к выводам Владимира Денисова, отметим: их достоверность во многом зависит от объективности эксперта. В данном случае определенно прослеживается тенденциозный подход, учитывающий не всю информацию, а только ту ее часть, которая соответствует убеждениям автора статьи. То есть частное, субъективное мнение выдается за утверждение: "Именно так мыслят серьезные люди в погонах".

Общеизвестно, что трактовка одних и тех же событий может быть разной в зависимости от того, под каким углом зрения их наблюдают. Поэтому мы посчитали необходимым, не навязывая своего мнения, ознакомить читателя с важными для понимания фактами, которые не были приняты во внимание автором статьи.

Окончательные выводы делать читателю.

Сергей Белоконь, доктор технических наук, вице-президент АВН

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (768) за 12 февраля 2019 года