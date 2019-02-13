Могущество со знаком качества

Коломенская инженерная школа поднимает планку

11 апреля 1942 года председатель Государственного Комитета Обороны Иосиф Виссарионович Сталин подписал Постановление № 1576 о создании в Коломне Московской области Специального конструкторского бюро гладкоствольной артиллерии Наркомата вооружения для разработки и создания опытных образцов минометов и мин.

15 лет выдающийся конструктор Борис Иванович Шавырин и его коллектив занимались именно артиллерийской техникой. В результате появились непревзойденные, уникальные изделия. Но сегодня о входящем в холдинг "Высокоточные комплексы" Конструкторском бюро машиностроения, как стало называться бывшее СКБ, знают совсем по другому вооружению. Это оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", ПЗРК "Верба", ПТРК "Хризантема-С", КАЗ "Арена"... Каждая разработка – верх инженерно-конструкторской мысли и результат огромного совместного труда большой кооперации предприятий-смежников.

Войны ХХI века – противостояние техники. Побеждает тот, кто владеет более совершенным, интеллектуальным оружием. На протяжении всех лет существования КБМ коломенские конструкторы считают первейшей задачей дать армии такие ВВСТ. Каждый комплекс вобрал в себя прорывные достижения науки и техники. Непрерывно повышается квалификация специалистов, расширяется технический кругозор всех причастных к конкретному проекту. Старшее поколение передает опыт младшему, получая в свою очередь новые знания по информационным и иным технологиям. Знаменитая инженерная школа продолжает поднимать планку. КБМ – это знак качества.

Для примера вспомним два знаменитых бренда.

Лучший в мире памятник "Оке"

Говоря об "Искандере-М", нельзя не вспомнить другой оперативно-тактический комплекс, разработанный КБМ, – "Оку", уничтоженную в угоду горбачевскому братанию с американцами. Мобильного комплекса, который перекрывал бы дальность до 400 километров, у СССР не стало. Рубежи страны оказались в значительной степени оголены. Требовалось срочно закрывать брешь.

Тему "Искандера" КБМ задали в начале 80-х. Предполагалось, что комплекс придет на замену ТРК "Точка-У". В те годы внимание предприятия было направлено на создание ОТРК "Ока-У" с дальностью полета ракеты до 700 километров и "Волга" с дальностью 1000–1200 километров. Но Договор о ракетах средней и меньшей дальности подвел под этими разработками черту. "Искандер" вышел на первый план.

Его дальность изначально задали значительно меньше 500 километров. Военным требовался полностью автономный мобильный твердотопливный комплекс, обеспечивающий скрытность применения, возможность преодолевать ПРО противника. В процессе работы было внесено столько новшеств, что ТТТ пришлось уточнить, и на свет появился "Искандер-М".

vpk-news.ru

На самоходной пусковой установке разместили не одну, а две ракеты. Преодоление системы ПРО базировалось на нескольких решениях. Во-первых, максимально снизили эффективную поверхность рассеяния ракеты. Во-вторых, она обрела свойство интенсивно маневрировать, что лишило противника шанса рассчитать точку перехвата. В "Искандере-М" впервые реализованы возможности дистанционного пуска и автоматического введения необходимых данных для формирования полетного задания.

Создание нового ОТРК пришлось на смутное время в истории России. Не будем напоминать, с каким трудом добывались деньги на зарплату коллективу, покупку материалов и комплектующих, размещение заказов на предприятиях-смежниках, проведение пусков. Комплекс появился на свет благодаря героизму своих создателей.

Часто в СМИ ошибочно пишут, что он разработан в трех вариантах: "Искандер-М", "Искандер-Э" (экспортный вариант) и "Искандер-К" (для пуска крылатых ракет). Последнего на самом деле не существует. Есть единый комплекс "Искандер-М", который осуществляет пуск ракет всех типов.

ОТРК непрерывно совершенствуется, оснащается новыми типами ракет, расширяются его боевые и эксплуатационные характеристики. Сегодня – это самое эффективное оружие в своем классе, значительно опережающее лучшие зарубежные аналоги.

"Арена" борьбы за жизнь

Система, в корне меняющая соотношение сил танковых частей и подразделений в бою, создана в Конструкторском бюро машиностроения. Это комплекс активной защиты "Арена".

С точки зрения танкистов, в настоящее время в противостоянии "броня или снаряд" сложилась тревожная ситуация. Это наглядно подтверждается анализом потерь бронетехники в последних локальных конфликтах. Резко возросли могущество и эффективность современных противотанковых средств. Носимые и возимые ПТРК, большое разнообразие гранатометов, бронебойная артиллерия есть в арсенале даже у незаконных формирований.

А резервы наращивания и совершенствования броневой защиты фактически исчерпаны.

Наиболее перспективное направление повышения живучести бронетехники на поле боя – оснащение комплексами активной защиты (КАЗ). Можно сказать, что КАЗ – сверхближняя противоракетная оборона танка, создающая вокруг него "непроницаемую" огневую зону.

КБМ предложило схемное построение комплекса, отличное от других. Применена широкополосная РЛС с круговым "мгновенным" сектором обнаружения, внедрены цифровые спектральные методы обработки информации, создан защитный боеприпас направленного действия. Время от захвата цели до ее поражения составляет сотые доли секунды.

Доля перехватываемых противотанковых средств в общевойсковом бою – до 70 процентов всех угроз. В миротворческих операциях, локальных конфликтах она может возрастать до 90–100 процентов, ведь противоборствующая сторона, как правило, имеет на вооружении только легкие противотанковые средства.

Отличительная особенность "Арены" – полностью автоматический режим работы. Экипаж может сосредоточиться на выполнении боевой задачи. "Арена" – интеллектуальный комплекс. Он не реагирует на взрывы, осколки, пули, малокалиберные снаряды, объекты, пролетающие мимо танка и удаляющиеся от него, а также предметы, движущиеся с малыми скоростями. Фокусируется на цель, только если она приближается на расстояние ближе 50 метров, а срабатывает, если цель опасна для танка и летит непосредственно в него.

С самого начала "Арена" разрабатывалась в модульном навесном исполнении, что позволяет с незначительными доработками адаптировать комплекс к любым типам носителей. Разработка началась еще в СССР. В 90-е финансирование прекратилось. Веря в правильность выбора и перспективу направления, в КБМ не бросили тему и за счет собственных средств завершили ОКР, провели весь цикл испытаний применительно к модернизированному танку Т-80У.

Сейчас предприятие завершило глубокую модернизацию комплекса, создав фактически новый КАЗ "Арена-М" на современной элементной базе с существенно повышенными ТТХ. Совместно с нижнетагильским УКБТМ занимается адаптацией к модернизированным танкам Т-72 и Т-90.

Сектор защиты комплекса по азимуту – круговой. А по углу места позволяет перехватывать все современные ПТУР, включая известные Javelin и Spike, атакующие сверху. Другие КАЗ имеют существенно меньшие секторы защиты.

Военные действия в Сирии снова остро поставили вопросы повышения живучести танков на поле боя. По мнению разработчиков "Арены", которое разделяют не только российские, но и зарубежные специалисты, без активной защиты проблему не решить.

Подготовил Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (768) за 12 февраля 2019 года