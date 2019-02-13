Плюс-минус "Рафали"

Британские аналитики обещают Франции место России на мировом рынке вооружений

Суммарный объем фактических экспортных поставок российских вооружений в 2018 году составил 8,473 миллиарда долларов. Такие данные приводятся в исследовании "Мировая торговля оружием в 2018 году" (2018 Global Defence Trade Report), составленном британским аналитическим центром "Джейнс" (Jane’s, входит в состав британской консалтинговой группы IHS Markit).

По фактическим объемам поставок продукции военного назначения (ПВН) Россия уступает только Соединенным Штатам Америки (32,75 млрд долл.). На третьем месте – Франция, доходы которой от реализации ПВН в указанный период составили 5,671 миллиарда. Пятерку лидеров замыкают Германия (3,93 млрд) и Великобритания (3,441 млрд). Следом идут малые европейские государства (2,76), Италия (1,978), Канада (1,907), Израиль (1,816), Китайская Народная Республика (1,57).

Однако уже в следующем году в списке крупнейших поставщиков вооружений могут произойти серьезные изменения. Как сказал старший аналитик по вопросам обороны и авиации "Джейнс" Бен Мурс, Франция с большой вероятностью займет второе место и оттеснит Россию: "В 2020 году Франция сменит Россию на второй позиции списка основных поставщиков ПВН, при этом суммарный объем оборонного экспорта этой страны достигнет семи миллиардов долларов". Основания усиления роли Франции на рынке он видит в поставках истребителей "Рафаль" (Rafale) в Катар и Индию, а также в росте торговли оружием со странами Ближнего Востока и увеличении объема продаж вертолетной техники. Как следствие Пятая республика впервые за 50 лет может обойти Россию по экспорту ПВН.

“Приведенные в исследовании цифры существенно отличаются от данных ведущих аналитических центров”

США остаются лидером рынка вооружений. Показатель фактических экспортных поставок Вашингтона за 2018 год составил, как уже говорилось, 32,7 миллиарда долларов, в то время как десятилетний портфель заказов – порядка 280 миллиардов. По мнению Мурса, этот портфель во многом обусловлен перевооружением основных союзников США, а также реализацией программы по созданию многоцелевого истребителя 5-го поколения F-35 "Лайтнинг-2" (Lightning II).

Значительные успехи на мировом рынке вооружений демонстрируют страны Восточной Азии, которые за 10 лет утроили выручку от реализации ПВН. В 2018 году она составила 2,9 миллиарда долларов. Одновременно эти государства увеличили за последнее десятилетие импорт вооружений на 50 процентов, закупив в 2018-м оружия на 16,2 миллиарда долларов. "На Восточную Азию приходится 108 миллиардов долларов общемирового портфеля заказов ПВН, объем которого достигает 621 миллиарда. Таким образом, оборонный рынок этого региона показывает наибольшие темпы роста и по значимости уступает только рынку Ближнего Востока и Северной Африки. Вышеупомянутый рост обусловлен контрактами Китая и Республики Корея, которые увеличили закупки высокотехнологичных вооружений, например боевой авиации", – отмечает Мурс.

В то же время роль Великобритании на мировом рынке вооружений будет неуклонно снижаться, полагают эксперты "Джейнс". Лондон постепенно сокращает оборонное производство на территории страны и все больше полагается на импорт. "Текущая промышленная политика предполагает закупки по минимальной цене, при этом зачастую вопросам создания офсетных программ или партнерства с британской промышленностью не уделяется должного внимания. Реализация данной политики за последнее десятилетие привела к закрытию производства сухопутной техники. В ближайшее время авиационная промышленность Великобритании понесет значительные потери в связи с недостаточным развитием офсетных программ, предоставляемых иностранными производителями. Брексит только усилит эту тенденцию", – говорит Мурс. По мнению эксперта, с 2024 года Лондон станет незначительным игроком на мировом рынке вооружений из-за ошибок в планировании и инвестициях в национальную оборонную промышленность.

vpk-news.ru

Крупнейшим импортером ПВН в указанный период стала Саудовская Аравия (7,762 млрд долл., подробнее – "Полцарства за престиж"), на второй и третьей позициях расположились Индия (4,683 млрд) и Австралия (3,538 млрд). На четвертом и пятом месте в списке основных импортеров вооружений закрепились Республика Корея (3,496) и Израиль (3,258). Замыкают десятку Египет (3,185), Объединенные Арабские Эмираты (3,181), Катар (2,614), Япония (2,491) и Великобритания (2,232).

Крупнейшим региональным рынком ПВН уже 15 лет является Ближний Восток, на долю которого в минувшем году пришлось 27,4 миллиарда долларов или около трети общемирового оборонного экспорта. Половину поставок вооружений ближневосточным странам в указанный период организовали производители из США. "Начиная с 2009-го страны региона Ближнего Востока закупают все больше оружия, и эта тенденция остается актуальной. Совокупный объем импорта ПВН этими странами в 2018 году превышает соответствующий показатель государств Западной Европы и Центральной и Западной Азии (23,8 млрд)", – подчеркнул Мурс.

В 2009 году Саудовская Аравия импортировала ПВН на сумму два миллиарда, а в 2018-м этот показатель увеличился до 7,7 миллиарда. А в 2019-м, как ожидается, Эр-Рияд получит вооружений на 10 миллиардов. Индия, являющаяся вторым по объему импортером ПВН, приобрела в 2018 году вооружений на 4,7 миллиарда.

Значительный рост объемов оборонных закупок показал Катар, который по состоянию на 2009 год не входил даже в Топ-20 крупнейших импортеров ПВН. Однако сейчас эта страна заняла уже девятое место с показателем 2,6 миллиарда. Несмотря на то, что численность населения этого государства не превышает 2,6 миллиона, портфель импортируемой Катаром ПВН в ближайшем десятилетии составляет 28 миллиардов – четвертый показатель в мире. Резкий рост объемов оборонных закупок Дохи связан с политической нестабильностью в регионе и ростом напряженности в отношениях с Саудовской Аравией.

Среднегодовой рост объема мирового рынка вооружений в период с 2009 по 2018 год составил 3,8 процента. Основные причины явления – напряженность на Ближнем Востоке, а также увеличение объемов закупок ПВН странами Восточной Азии, в первую очередь Тайванем, Республикой Корея и Японией – с 10,6 миллиарда долларов в 2009-м до 16,2 миллиарда в 2018-м.

В британском исследовании экспорта вооружений есть моменты, вызывающие вопросы. Прежде всего приводимые в исследовании цифры по объемам экспорта крупнейших экспортеров вооружений существенно отличаются от данных ведущих аналитических центров (СИПРИ, Исследовательская служба конгресса США и пр.). Не коррелируют они и с официальными данными по ежегодному экспорту российской ПВН, предоставляемыми Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и АО "Рособоронэкспорт". Наиболее спорно в исследовании "Джейнс" положение, согласно которому Франция обойдет Россию в списке крупнейших мировых экспортеров вооружений уже в ближайшее время. Протесты индийской общественности, вызванные закупкой истребителей "Рафаль", продолжаются, и существует определенная вероятность аннулирования данной сделки. А это приведет к тому, что один из ключевых факторов роста французского оборонного экспорта в авиационном секторе будет нивелирован. Более того, в настоящее время совместные франко-германские предприятия, например концерны MBDA (ракетное вооружение) и KNDS (бронетехника), испытывают определенные производственные и экспортные проблемы из-за того, что немецкое законодательство, регулирующее поставки ПВН, является более строгим.

По данным "Джейнс", объемы фактического экспорта ПВН в 2018 году сократились по сравнению с предшествующим годом как у России, так и у Франции на 290 и 472 миллиона соответственно. Иными словами, ОПК Пятой республики показал большее снижение. Таким образом, говорить о том, что Франция в ближайшие годы займет второе место в списке крупнейших поставщиков вооружений, по меньшей мере преждевременно.

Николай Новичков

Дмитрий Федюшко (Информационно-аналитический отдел ТАСС – специально для "ВПК")

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (768) за 12 февраля 2019 года