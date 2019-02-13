Артиллеристы ЮВО в Абхазии выполнили стрельбы тактикой "кочующих" минометов

Военнослужащий во время стрельбы из миномета.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии впервые выполнили боевые стрельбы с использованием тактики "кочующих" минометов в рамках полевых занятий по огневой подготовке, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Артиллеристы ЮВО в Абхазии впервые выполнили боевые стрельбы с применением тактики "кочующих" огневых средств", - сказал он. В условиях горно-лесистой местности полигона Цабал расчеты поразили свыше 70 целей, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и строения условного противника.

Особое внимание в ходе занятий уделялось стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами - возвышенностями и лесополосами. Поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" и беспилотной авиации.

Тактика "кочующих" минометов, установленных в кузове автомобилей "КамАЗ", используется в ходе боевой подготовки, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов. Нововведение позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.