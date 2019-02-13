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13.02.2019
ТАСС

Экипажи Су-24М уничтожили объекты ПВО условного противника на учениях под Волгоградом

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Су-24
Последний совершивший полет фронтовой бомбардировщик Су-24 "без буквы" (бортовой номер "03 белый", регистрационный номер RF-33775, заводской номер 2415309) из состава 43-го Севастопольского Краснознаменного ордена Кутузова III степени отдельного морского штурмового авиационного полка авиации Черноморского флота. Саки, снимок июля 2016 года.
Источник изображения: Артём Старков / russianplanes.net

Всего экипажи совершили приблизительно 30 вылетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиационного полка, дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили объекты противовоздушной обороны условного противника с максимальных и средних высот. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Летчики, выполнив приемы боевого маневрирования при преодолении зон ПВО, нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по целям, имитирующим объекты противовоздушной обороны противника. Огневое поражение было выполнено двумя эшелонами со средних и больших высот",- говорится в сообщении.

В ходе летно-тактических учений (ЛТУ) авиаторы использовали пилотажно-навигационное оборудование для выхода в район целей в режиме автономной навигации по запрограммированному маршруту.

Всего экипажами бомбардировщиков совершено около 30 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб. В ЛТУ был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Максимальная взлетная масса самолета Су-24М - 43,8 т, максимальная боевая нагрузка - 8 т. Боевой радиус действия (без подвесных баков и дозаправок) 390 км. Длина самолета - 24,53 м, высота - 6,19 м, размах крыльев - от 10,37 м до 17,64 м. Максимальная скорость - 1,35 Маха, практически потолок - 11 тыс. м.

Су-24М имеет восемь точек подвески вооружения, на которые устанавливаются ракеты "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", неуправляемые и корректируемые авиационные бомбы и снаряды, съемные пушечные установки. Может нести тактическое ядерное оружие (бомбы). Оснащен пушкой ГШ-6-23 калибра 23 мм. Максимальная высота бомбометания - около 5 км.

12.02.2019
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