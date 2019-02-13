В России временно приостановили работы по миссии к Солнцу

При этом запуск аппарата "Интергелиозонд" по-прежнему запланирован на 2026 год

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Работы по миссии "Интергелиозонд" приостановлены на стадии эскизного проекта, но предварительная дата запуска аппарата к Солнцу остается неизменной (2026 год). Об этом сообщил ТАСС во вторник директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН) РАН Владимир Кузнецов.

"Сейчас идет приостановка работы <…> В основном внимание уделено тем проектам, которые готовятся к запуску, и по международному сотрудничеству. Другие проекты отложены, приостановлены. Пока они остаются в федеральной программе, коррекции [даты] не было, возможно, позже будет, и работа полным ходом продолжится", - отметил Кузнецов.

Запуск "Интергелиозонда" запланирован на 2026 год с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат". Для космического аппарата уже определили основные элементы, в том числе по научной аппаратуре. Работы по миссии к Солнцу были приостановлены на этапе корректировки данных эскизного проекта.

"Были вопросы, связанные с неким избытком массы: надо было выводить на орбиту с определенными характеристиками, с расчетом на определенную ракету, что требовало ограничений по массе. Эти вопросы не были окончательно увязаны, поэтому потребовалась доработка эскизного проекта в части уточнения этих характеристик. На этом мы пока остановились", - сказал собеседник агентства.

Проект "Интергелиозонд" разрабатывается в рамках Федеральной космической программы. В его задачи входит исследование Солнца с близких расстояний и внутренней гелиосферы, определение механизмов нагрева солнечной короны и ускорения солнечного ветра, наблюдение за солнечной атмосферой и короной в полярных и экваториальных областях.

В создании научной миссии принимают участие несколько организаций, в том числе НПО им. С. А. Лавочкина, Институт космических исследований РАН (головной исполнитель по научной аппаратуре), ИЗМИРАН, Физический институт имени П. Н. Лебедева и другие.