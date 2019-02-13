Войти
13.02.2019
ТАСС

Замглавы NASA поедет на мартовский запуск на Байконур

821
0
0
Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер
Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер.
Источник изображения: © EPA/MATTHEW CAVANAUGH

Билл Герстенмайер курирует в американском космическом ведомстве пилотируемые программы

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Уильям Герстенмайер намерен присутствовать на мартовском пилотируемом запуске с космодрома Байконур. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС помощник главы NASA по связям с общественностью и прессой Беттина Инклан.

"Билл Герстенмайер... планирует ехать в Казахстан на запуск, предстоящий 14 марта. Как уже ранее объявлялось, у руководителя NASA Джима Брайденстайна в настоящее время нет планов совершать какие бы то ни было поездки за рубеж", - сказала Инклан. Герстенмайер с 2005 года курирует в NASA пилотируемые программы.

На 14 марта запланирован первый в этом году пилотируемый старт к МКС, который будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ". На корабле "Союз МС-12" на станцию должны отправиться российский космонавт Алексей Овчинин, а также американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако этому помешала авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Похожие новости
25.10.2018
Глава NASA подтвердил планы по отправке к МКС астронавта на "Союзе"
14.09.2017
Пилотируемый корабль "Союз МС-06" с тремя членами экипажа вышел на орбиту
13.09.2017
Космонавты новой экспедиции МКС будут искать жизнь на внешней поверхности станции
05.12.2016
"Прогресс" подвела третья ступень "Союза"
20.09.2016
Старт новейшего "Союза МС-02" отложили из-за неполадки
14.05.2014
Сверхтяжелого носителя нет и не будет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 23:26
  • 22
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 13.02 22:37
  • 6
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 13.02 22:02
  • 62
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 13.02 21:33
  • 70
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.02 21:32
  • 15
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 13.02 21:11
  • 1
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 13.02 21:10
  • 27
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 13.02 20:18
  • 1775
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 20:14
  • 40
Эксперты: комплекс "Авангард" неуязвим перед системой ПРО США
  • 13.02 20:05
  • 18
В РФ завершены государственные испытания корабельного зенитного комплекса "Полимент-Редут"
  • 13.02 19:36
  • 10
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 13.02 19:34
  • 23
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 13.02 19:27
  • 1
Плюс-минус "Рафали"
  • 13.02 19:19
  • 17
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 13.02 18:50
  • 1
Россия и Китай разрабатывают лазеры для уничтожения спутников США - Пентагон