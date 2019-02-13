Замглавы NASA поедет на мартовский запуск на Байконур

Билл Герстенмайер курирует в американском космическом ведомстве пилотируемые программы

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Уильям Герстенмайер намерен присутствовать на мартовском пилотируемом запуске с космодрома Байконур. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС помощник главы NASA по связям с общественностью и прессой Беттина Инклан.

"Билл Герстенмайер... планирует ехать в Казахстан на запуск, предстоящий 14 марта. Как уже ранее объявлялось, у руководителя NASA Джима Брайденстайна в настоящее время нет планов совершать какие бы то ни было поездки за рубеж", - сказала Инклан. Герстенмайер с 2005 года курирует в NASA пилотируемые программы.

На 14 марта запланирован первый в этом году пилотируемый старт к МКС, который будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ". На корабле "Союз МС-12" на станцию должны отправиться российский космонавт Алексей Овчинин, а также американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако этому помешала авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.