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13.02.2019
РИА Новости

Бронеавтомобили "Тигр-М" поступили в российские подразделения в Абхазии

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Бронеавтомобили "Тигр-М"
Бронеавтомобили "Тигр-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев – РИА Новости. Новейшие бронированные автомобили "Тигр-М" поступили в подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В подразделения российской военной базы ЮВО в Абхазии поступили десять "Тигр-М" марки ГАЗ", - сказал он.

Машина предназначена для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений. Модернизированный "Тигр" имеет пятый класс баллистической защиты в лобовой проекции и третий – в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше – поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег" или автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя".

В салоне автомобиля оборудованы места для размещения водителя, старшего машины и десанта. Предусмотрены ячейки для боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств. Кроме того, бронеавтомобиль оснащен системами автоматического регулирования давления воздуха в шинах, автоматического пожаротушения, предпусковым подогревателем и лебедкой самовытаскивания с электроприводом.

Снаряженная масса "Тигр-М" составляет 6,5 тонны, запас хода – одна тысяча километров, при этом возможная максимальная скорость более 120 километров в час. Также, по плану перевооружения войск округа, в соединение были поставлены около 10 современных портативных радиолокационных станций артиллерийской разведки "Соболятник".

12.02.2019
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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
АГС-17
Корд
Печенег
Система поражения "Ратник"
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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