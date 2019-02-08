Войти
08.02.2019
ЦАМТО

Компания KAI модернизирует УБС FA-50 "Голден Игл"

759
0
0
FA-50
Легкий реактивный истребитель FA-50 южнокорейского производства. Источник: www.aereo.jor.br.

ЦАМТО, 7 февраля. Компания Korea Aerospace Industries (KAI) начала разработку улучшенного варианта самолета FA-50 "Голден Игл", отличающегося расширенными возможностями применения вооружений класса "воздух-земля".

Как сообщает AINonline.com, модернизированная версия, получившая обозначение FA-50 Блок-10, будет оснащена модулем прицеливания AN/AAQ-33 "Снайпер" компании Lockheed Martin, что позволит самолету самостоятельно осуществлять целеуказание и применять боеприпасы с лазерным наведением.

По информации компании, работа над модернизированной версией началась в октябре 2018 года, завершить проект планируется не позднее 2021 года. Операторы FA-50 могут получить обновленное программное обеспечение, при этом модернизации аппаратной части не потребуется.

В настоящее время приоритетной задачей компании является продвижение FA-50/T-50 Блок.10 в Юго-Восточной Азии. KAI провела семинар с представителями военно-воздушных сил региона. По его итогам участники однозначно высказались за расширение возможностей FA-50 по применению вооружений класса "воздух-земля". В настоящее время "Голден Игл" поставлены ВВС Филиппин, Индонезии и Таиланда. При этом только Манила использует его в боевой версии.

Ряд операторов региона ЮВА реализуют программы приобретения новых истребителей, включая F-16, "Грипен", и KAI рассчитывает, что обновленный FA-50 займет часть этого сегмента (у Сеула будет возможность предлагать большее количество самолетов по более низкой цене).

По оценкам KAI, на рынке Юго-Восточной Азии она может рассчитывать на продажу еще до 60 самолетов, включая опционы.

Корейская компания 5 января получила запрос об информации о возможности поставки FA-50 ВВС Малайзии. ВВС этой страны планируют приобрести 12 самолетов с опционом на поставку еще 24 в рамках программы LCA (Light Combat Aircraft). Более подробный запрос будет выпущен в ближайшей перспективе, что позволит Малайзии получить более четкое представление о ситуации в данном сегменте рынка.

Компания KAI ожидает жесткой конкуренции на рынке с такими платформами как "Теджас", JF-17 и L-15.

В текущем году KAI планирует приступить к разработке версии FA-50 Блок.20, которая сможет применять боеприпасы класса "воздух-воздух" большой дальности, включая AIM-120 AMRAAM. Как и в случае с версией Блок.10, необходимость в модификации РЛС FA-50 отсутствует.

07.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Малайзия
Таиланд
Филиппины
Продукция
AMRAAM
F-16
FA-50
FC-1
Gripen NG
Компании
KAI
Lockheed-Martin
Похожие новости
29.01.2018
Два первых самолета Т-50ТН все-таки добрались до Таиланда
04.02.2015
Битва «летающих парт»
19.12.2012
Китайский фактор АСЕАН
21.05.2012
Купить у прогрессивных
22.01.2009
Второе пришествие в Индонезию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 20:35
  • 144
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.02 20:10
  • 58
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 08.02 19:49
  • 1
"Вертолеты России" открыли вторую линию по производству Ка-52
  • 08.02 19:30
  • 24
Израильский спутник-шпион "нашёл" С-300 под маскировочной сеткой в Сирии
  • 08.02 19:30
  • 5
Россия из-за США возродит советскую ракету "Пионер"
  • 08.02 19:30
  • 2
Российские боевые роботы в будущем смогут сами распознавать и поражать цели
  • 08.02 19:24
  • 2
Испытания "умных" боеприпасов для "Терминаторов" завершат к концу 2020 года
  • 08.02 19:06
  • 1
Приколы в армии США, Германии, Сирии (видео)
  • 08.02 19:04
  • 4
"Калибр" перепрограммируют
  • 08.02 19:02
  • 4
Работы по модернизации мощностей производителя Ка-52 завершатся до конца 2018 года
  • 08.02 18:49
  • 8
"Туполев" передал ВКС ракетоносец Ту-160 после модернизации
  • 08.02 18:41
  • 10
Минобороны представило облик нового ручного гранатометно-огнеметного комплекса "Смесь"
  • 08.02 17:49
  • 5
Бундестаг: присутствие Турции в Сирии – это вторжение
  • 08.02 17:42
  • 5
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 08.02 17:03
  • 6
"Это подарок Путину": Хиллари оценила разрыв ДРСМД