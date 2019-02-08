Компания KAI модернизирует УБС FA-50 "Голден Игл"

ЦАМТО, 7 февраля. Компания Korea Aerospace Industries (KAI) начала разработку улучшенного варианта самолета FA-50 "Голден Игл", отличающегося расширенными возможностями применения вооружений класса "воздух-земля".

Как сообщает AINonline.com, модернизированная версия, получившая обозначение FA-50 Блок-10, будет оснащена модулем прицеливания AN/AAQ-33 "Снайпер" компании Lockheed Martin, что позволит самолету самостоятельно осуществлять целеуказание и применять боеприпасы с лазерным наведением.

По информации компании, работа над модернизированной версией началась в октябре 2018 года, завершить проект планируется не позднее 2021 года. Операторы FA-50 могут получить обновленное программное обеспечение, при этом модернизации аппаратной части не потребуется.

В настоящее время приоритетной задачей компании является продвижение FA-50/T-50 Блок.10 в Юго-Восточной Азии. KAI провела семинар с представителями военно-воздушных сил региона. По его итогам участники однозначно высказались за расширение возможностей FA-50 по применению вооружений класса "воздух-земля". В настоящее время "Голден Игл" поставлены ВВС Филиппин, Индонезии и Таиланда. При этом только Манила использует его в боевой версии.

Ряд операторов региона ЮВА реализуют программы приобретения новых истребителей, включая F-16, "Грипен", и KAI рассчитывает, что обновленный FA-50 займет часть этого сегмента (у Сеула будет возможность предлагать большее количество самолетов по более низкой цене).

По оценкам KAI, на рынке Юго-Восточной Азии она может рассчитывать на продажу еще до 60 самолетов, включая опционы.

Корейская компания 5 января получила запрос об информации о возможности поставки FA-50 ВВС Малайзии. ВВС этой страны планируют приобрести 12 самолетов с опционом на поставку еще 24 в рамках программы LCA (Light Combat Aircraft). Более подробный запрос будет выпущен в ближайшей перспективе, что позволит Малайзии получить более четкое представление о ситуации в данном сегменте рынка.

Компания KAI ожидает жесткой конкуренции на рынке с такими платформами как "Теджас", JF-17 и L-15.

В текущем году KAI планирует приступить к разработке версии FA-50 Блок.20, которая сможет применять боеприпасы класса "воздух-воздух" большой дальности, включая AIM-120 AMRAAM. Как и в случае с версией Блок.10, необходимость в модификации РЛС FA-50 отсутствует.