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08.02.2019
ЦАМТО

В Польше прошли переговоры по вопросу поставок ЗРК "Висла" и "Нарев"

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IBCS
Комплексная система боевого управления ПВО и ПРО IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System).
Источник изображения: https://www.defence24.com/

ЦАМТО, 7 февраля. В офисе "Польской оружейной группы" (PGZ – Polska Grupa Zbrojeniowa) в Варшаве состоялись переговоры с участием представителей правительств Польши, Великобритании и США, иностранных оружейных корпораций, а также консорциума PGZ-WISLA.

В ходе трехдневного семинара стороны обсудили вопросы интеграции польских элементов с системами "Висла"/"Нарев" (WISLA/NAREW), системой IBCS, а также потенциальными средствами поражения.

Как заявлено, межправительственные переговоры являются еще одним шагом на пути к завершению программ создания систем ПВО/ПРО "Висла" и "Нарев". Переговоры касались, в частности, интеграции и совместимости польских систем наведения и управления с системой управления ПВО IBCS, а также интеграции средств поражения иностранного производства в контексте их использования в работах над системой "Нарев".

Программа "Нарев" предусматривает приобретение для Вооруженных сил Польши батареи зенитных ракетных комплексов малой дальности. Эта программа также является составной частью разрабатываемой интегрированной системы ПВО, которая, помимо прочего, будет включать системы "Висла" и "Пилица". Одной из задач, выполняемых системами "Нарев", является защита мест дислокации сухопутных войск, где новые решения заменят состоящие на вооружении модернизированные системы "Куб" и "Оса".

"Висла" является крупнейшей программой технической модернизации в истории Вооруженных сил Польши и предусматривает приобретения систем ПВО/ПРО средней дальности на базе ЗРК "Пэтриот" и АСУ IBCS. Она станет верхним эшелоном многоуровневой польской системы воздушно-космической обороны, которая будет также включать системы "Нарев" и "Пилица".

07.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Польша
США
Продукция
Patriot ЗРК
КУБ
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