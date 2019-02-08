В ходе учения на Южном Урале артиллеристы ЦВО применили комплексы разведки, управления и связи "Стрелец"
ЦАМТО, 7 февраля. Артиллерийские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Челябинской области применили подвижные разведывательные пункты "Аргус" и комплексы разведки, управления и связи КРУС "Стрелец".
Военнослужащие совершенствовали навыки скрытного выдвижения на технике в районы огневых позиций, оперативной маскировки, стрельбы из крупнокалиберного штатного вооружения, в том числе, 152-мм самоходных орудий "Акация" и 120-мм минометов "Сани".
Ведение разведки, определение координат целей и передача данных на огневые позиции обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА), разведывательных пунктов "Аргус" и комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-ВР".
Дневное и ночное выполнение стрельб осуществлялось по мишеням, имитирующим бронетехнику, строения и скопления пехоты противника, расположенным на дальности до 15 км.
В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 ед. техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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