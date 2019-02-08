Участники сбора руководящего состава ВМФ в Санкт-Петербурге посетили машиностроительное предприятие "Винета"

ЦАМТО, 7 февраля. В рамках сбора руководящего состава ВМФ, проходящего в Санкт-Петербурге под руководством главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, заместители командующих флотами по вооружению и представители технического управления ВМФ посетили машиностроительное предприятие "Винета".

Это предприятие изготавливает для ВМФ оборудование по опреснению морской воды, очистке сточно-бытовых и нефтесодержащих вод.

Данное оборудование спроектировано и изготовлено в рамках выполнения государственной программы импортозамещения в инициативном порядке и при взаимодействии с органами военного управления Минобороны России и Главного командования ВМФ. Производится плановая поставка данных установок для кораблей и судов ВМФ.

Сегмент работы по разработке конструкторских решений для оснащения этим оборудованием кораблей ВМФ существующих проектов выполняет 51-й центральный конструкторско-технологический институт судоремонта Министерства обороны Российской Федерации.

Также участникам сбора было представлено корабельное оборудование подготовки топлива до требуемых параметров для использования в газотурбинных и дизельных установках кораблей.

На предприятии "Винета" участникам сбора сообщили о широком использовании водоочистного и топливного оборудования российского производства на кораблях новых проектов класса "фрегат", "корвет", "малый ракетный корабль", которыми активно оснащается ВМФ России, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.