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08.02.2019
ЦАМТО

Участники сбора руководящего состава ВМФ в Санкт-Петербурге посетили машиностроительное предприятие "Винета"

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ВМС России
ВМС России.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Алексей Павлишак

ЦАМТО, 7 февраля. В рамках сбора руководящего состава ВМФ, проходящего в Санкт-Петербурге под руководством главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, заместители командующих флотами по вооружению и представители технического управления ВМФ посетили машиностроительное предприятие "Винета".

Это предприятие изготавливает для ВМФ оборудование по опреснению морской воды, очистке сточно-бытовых и нефтесодержащих вод.

Данное оборудование спроектировано и изготовлено в рамках выполнения государственной программы импортозамещения в инициативном порядке и при взаимодействии с органами военного управления Минобороны России и Главного командования ВМФ. Производится плановая поставка данных установок для кораблей и судов ВМФ.

Сегмент работы по разработке конструкторских решений для оснащения этим оборудованием кораблей ВМФ существующих проектов выполняет 51-й центральный конструкторско-технологический институт судоремонта Министерства обороны Российской Федерации.

Также участникам сбора было представлено корабельное оборудование подготовки топлива до требуемых параметров для использования в газотурбинных и дизельных установках кораблей.

На предприятии "Винета" участникам сбора сообщили о широком использовании водоочистного и топливного оборудования российского производства на кораблях новых проектов класса "фрегат", "корвет", "малый ракетный корабль", которыми активно оснащается ВМФ России, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

07.02.2019
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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