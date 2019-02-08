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08.02.2019
Военное обозрение

Китайский аналог Су-35 превратят в "невидимку" при помощи краски

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Многоцелевой истребитель ВВС Китая J-16 был наделен новыми возможностями. С помощью специального покрытия он приобретает часть характеристик малозаметных летательных аппаратов. Кроме того, теперь этот самолет способен нести все типы высокоточного оружия класса "воздух-земля".

В конце января авиационная бригада ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провела дневные и ночные боевые учения с участием этих боевых машин. Командир соединения Цзян Цзяцзи сообщил в ходе интервью, что серебристо-серая плёнка на основе специальной краски, нанесённая на боевой самолет, является своего рода маскирующим покрытием. Оно придает этому многоцелевому истребителю определенные качества, делая его почти невидимым для невооруженного глаза и слабо видимым для электромагнитных устройств.

Фу Цяньшао, китайский эксперт по ПВО, комментируя данное заявление, отметил, что аэродинамический дизайн J-16 в первую очередь предназначен для улучшения маневренности истребителя, и инновационное покрытие действительно может затруднить его обнаружение.

Источник изображения: eng.mod.gov.cn

J-16

Как заявляется, стелс-покраска в состоянии уменьшить вероятность обнаружения китайского аналога Су-35 радаром. При этом J-16 считают китайской версией российского Су-35 в самом Китае, и не все китайские эксперты с этим мнением согласны. Но речь сейчас не об этом.

Камуфляжная окраска самолета позволяет сливаться с небом и морем, так что визуально враг сможет обнаружить его только с близкого расстояния, что дает самолёту огромное преимущество в бою.

- заявил эксперт.

Не только "невидимость"

В своем интервью Цзян также подчеркнул, что J-16 способен нести и использовать все типы китайских боеприпасов класса "воздух-поверхность", которые в настоящее время находятся на вооружении НОАК.

Это означает, что J-16 может задействовать в боевых операциях широкую гамму ракет типа "воздух-земля", бомб и противокорабельных ракет, подчеркнул Фу Цяньшао, отметив, что многоцелевой истребитель в состоянии нести несколько тонн боеприпасов: это дает самолету возможность участвовать в нескольких волнах атаки, прежде чем закончатся боеприпасы.

Согласно ряду источников, J-16 способен нести не менее восьми тонн боеприпасов.

Источник изображения: eng.mod.gov.cn

J-16

Взаимодействие с пятым поколением

Хотя J-20 является наиболее продвинутым истребителем Китая, ВВС НОАК по-прежнему нуждаются в J-16, поскольку два типа истребителей могут дополнять друг друга, отмечают аналитики.

J-20 может использоваться в качестве истребителя завоевания воздушного превосходства. Благодаря своим "стелс"-свойствам он способен эффективно уничтожать вражеское ПВО. Однако китайский самолет 5-го поколения не может нести такую же ракетно-бомбовую нагрузку, как J-16, поскольку J-20 скрывает свое вооружение в специальных отсеках, чтобы обеспечить скрытность, пояснил Фу.

Китайская же "копия Су-35" может сопровождать атаку малозаметного истребителя J-20 и зачищать наземные цели своими ракетами и бомбами.

- сказал эксперт.

Источник изображения: eng.mod.gov.cn

J-20

Справка

J-16 является двухмоторным, двухместным многоцелевым истребителем. Он дебютировал 30 июля 2017 года. Разработан на базе J-11BS, который, в свою очередь, стал клоном Су-30МКК. Новый китайский боевой самолет получил улучшенное бортовое оборудование, включая инфракрасную систему наведения и радар с ФАР. Также известно, что антенна БРЛС J-16 имеет диаметр около 1 метра с двумя тысячами приемо-передающих модулей. Максимальная мощность антенны - 6 кВт, средняя - 2 кВт.

По своим характеристикам самолет относится к поколению 4++. В числе вооружений фигурируют продвинутые современные ракеты PL-10 класса "воздух-воздух". В ней используется управляемый вектор тяги, а также инфракрасная головка самонаведения с высокой чувствительностью. Главной проблемой этого истребителя являются двигатели, которым до сих пор не удается обеспечить высокие надежность и ресурс.

07.02.2019
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