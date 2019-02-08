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08.02.2019
Военное обозрение

Американский "Морской охотник" совершил автономный поход

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Перспективный надводный беспилотный аппарат "Морской охотник", разрабатываемый компанией Leidos Defense Group, совершил полностью автономный переход из Сан-Диего (Калифорния) в Перл-Харбор (Гавайи) и обратно, передает Mil.Press FLOT.

Источник изображения: Navy Recognition

По завершении похода глава компании-разработчика заявил, что достижения его фирмы опережают конкурентов и позволяют "шагнуть от стадии разработки и испытаний к проверке аппарата в условиях, приближенных к боевым".

Планируется, что в течение текущего года "Морской охотник" продолжит выполнение расширенной программы испытаний. Кроме того, Пентагон объявил о скором заключении с Leidos очередного контракта стоимостью $43,5 млн. на разработку "Морского охотника-2". Новое беспилотное судно будет совершенствоваться на основе опыта своего предшественника.

Испытания аппарата длятся с 2016 года. "Морской охотник" предназначен для обнаружения подлодок противника. Его предполагается использовать в единой системе, объединяющей патрульные самолеты P-8A "Посейдон", БЛА MQ-4C "Тритон" и гидроакустические буи. Морской аппарат оснащен новейшими гидролокаторами и датчиками, способными заблаговременно обнаруживать и классифицировать надводные и подводные объекты.

Водоизмещение "охотника" – 145 т, длина – 40 м, скорость – до 27 узлов. Согласно информации разработчика, может выдерживать волнение на море до 7 баллов.

07.02.2019
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США
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