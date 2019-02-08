Американский F/A-18 Hornet перекрасили под Су-30СМ ВМФ России

Американских пилотов обучат сражаться с истребителями военно-морского флота России. В Сети появились фотографии F/A-18C Hornet, "загримированного" под наш Су-30СМ.

Вот уже несколько десятилетий самолеты, изображающие противника, задействуются в специальных программах, позволяющим летчикам США приобрести навыки борьбы с авиатехникой своих потенциальных противников.

Ранее "вражеские" самолеты, как правило, изображали легкие штурмовики A-4 Skyhawk и истребители F-5E. Последними были оснащены специальные эскадрильи "Агрессор". На данные крылатые машины наносился "советский" камуфляж, на них рисовали красные звезды. К ведению учебных воздушных боев привлекали самых опытных пилотов, которые практически всегда побеждали своих коллег.

Также, кроме А-4 и F-5E, задействовались тайно полученные летательные аппараты советского производства.

В 90-е годы в связи с потеплением международной обстановки такие программы подготовки были свернуты. Однако с наступлением ХХI века "агрессоров" решили реанимировать.

Правда, теперь российскую технику четвертого поколения изображают перекрашенные F/A-18, F-16 и F-15.

При этом камуфляж применяемых истребителей все время подстраивается под изменения, происходящие в российской авиации. Так, кроме F/A-18, выдаваемых за Су-30СМ, появились F-16, которые выглядят как перспективные Су-57.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев