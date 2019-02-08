Куба продолжит военное сотрудничество с Россией

Куба продолжит сотрудничество с Россией. Об этом во время визита в Ижевск сообщил чрезвычайный и полномочный посол страны в России Херардо Пеньяльвер Порталь.

- У нас исторические отношения по поводу обороны. Большинство нашей военной техники - российская. Мы слаборазвитая страна, у нас нет много капитала, чтобы модернизировать наше оружие и военную технику, но нам надо ее сохранять, - сказал Порталь.

Он добавил, что Куба почти 60 лет живет в блокаде Соединенных Штатов Америки, поэтому защита своих интересов - это самая главная задача страны.

Яна Шамаева