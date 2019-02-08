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08.02.2019
Российская газета

Куба продолжит военное сотрудничество с Россией

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Визит В. Путина на Кубу
Визит В. Путина на Кубу.
Источник изображения: rg.ru

Куба продолжит сотрудничество с Россией. Об этом во время визита в Ижевск сообщил чрезвычайный и полномочный посол страны в России Херардо Пеньяльвер Порталь.

- У нас исторические отношения по поводу обороны. Большинство нашей военной техники - российская. Мы слаборазвитая страна, у нас нет много капитала, чтобы модернизировать наше оружие и военную технику, но нам надо ее сохранять, - сказал Порталь.

Он добавил, что Куба почти 60 лет живет в блокаде Соединенных Штатов Америки, поэтому защита своих интересов - это самая главная задача страны.


 Яна Шамаева

07.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Куба
Россия
США
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