Миллионы на ветер: ВМС США не смогли защитить авианосцы от торпед

ВМС США рассказали о ранее засекреченном проекте по разработке системы защиты от торпед для авианосцев.

Считается, что любой из американских флотов может столкнуться с угрозой применения торпед, вот уже более 100 лет являющихся одним из самых эффективных средств борьбы с военными кораблями.

Современные американские авианосцы по праву читаются чудом техники, ведь они представляют собой гигантские плавучие аэродромы, работающие на ядерных реакторах. Однако защиту от торпед они так и не получили. Согласно недавно принятому решению, разработка таких систем защиты свернута, а уже установленные на пять авианосцев комплексы будут демонтированы.

"В сентябре 2018 года ВМС приостановили разработку систем противоторпедной защиты. Военно-морские силы планируют привести их носители в первоначальный вид в ходе планового техобслуживания", - сказано в докладе управления эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона.

В документе говорится, что за последние пять лет удалось добиться некоторого прогресса в поиске и уничтожении приближающихся к кораблю торпед, но этого оказалось недостаточно. Данные о надежности новых систем защиты либо отсутствуют, либо оставляют желать лучшего. На разработку и испытания системы было потрачено 760 млн долларов.

В результате американские авианосцы остались без защиты от главного противокорабельного оружия подлодок, в то время как Россия и Китай активно наращивают возможности своих подводных флотов.

Современные торпеды стали гораздо сложнее своих предшественниц, пишет Business Insider. Они способны использовать принцип кавитации - режим движения в водной среде, при котором вокруг движущегося тела образуется полость, заполненная водяным паром. Это снижает сопротивление и позволяет повысить скорость торпеды. Кроме того, сегодня торпедам не нужно попадать в корабль - достаточно устроить взрыв под килем. Также подводные снаряды научили маневрировать на пути к цели.

Американским морякам стоит опасаться не только российских и китайских субмарин, сообщает издание. Другие потенциальные противники, такие как Иран и КНДР, тоже имеют возможность "наказать" авианосцы ВМС США, пользуясь своими дизель-электрическими подлодками.

Несмотря на относительно высокую скорость, американским авианесущим кораблям будет сложно уйти от торпедной атаки, пишет BI.

Напомним, что в ходе боевых учений у побережья Флориды в 2015 году небольшая французская атомная подводная лодка Saphir пробралась через несколько колец обороны американской авианосной группировки и успешно имитировала торпедирование авианосца USS Theodore Roosevelt и части кораблей сопровождения.

Илья Максимов