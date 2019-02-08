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08.02.2019
Российская газета

Невероятный полет: "Буревестник" обеспечит России важное преимущество

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Испытания крылатой ракеты "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты "Буревестник".
Источник изображения: Минобороны РФ / РИА Новости

Западные СМИ проанализировали потенциальные возможности новейшей российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", имеющей ядерную двигательную установку.

Как пишет Popular Mechanics, такая ракета, работающая на ядерной энергии, может находиться в воздухе несколько дней, при необходимости летая вокруг всего Земного шара и производя маневры. В публикации подчеркивается, что российский "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО) был разработан для того, чтобы иметь возможность уклониться от американской системы ПРО. Новая ракета способна сделать сверхдалекие и считавшиеся ранее невозможными траектории полета реальностью, что является серьезной проблемой для США.

""Буревестник" сможет пересекать Тихий океан, пролетать над Южной Америкой и проникать в воздушное пространство США со стороны Мексиканского залива" - приводится в публикации пример возможного использования нового российского оружия.

Также сообщается о том, что в 2017 году уже прошли испытания новой ракеты. Чтобы не признавать эффективность нового оружия, на Западе деликатно назвали их "умеренно успешными". Кроме того, Popular Mechanics пишет, что США также предпринимали попытку создать аналогичную ядерную ракету, но этот проект, в отличие от российского, не удался. "Мы обязательно услышим больше о Skyfall в ближайшем будущем", - говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что прошедшие испытания в море подтвердили возможность российского подводного беспилотного аппарата "Посейдон" развивать скорость более 200 км/ч при неограниченной дальности хода. Этот глубоководный дрон-торпеда, уже названный западными СМИ машиной Судного дня, также имеет ядерную энергетическую установку.


 Руслан Мельников

07.02.2019
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принадлежат Российская газета
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