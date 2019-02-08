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08.02.2019
Известия.ru

Новейший транспортник Ил-112В начали готовить к ресурсным испытаниям

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Ил-112В
Первый летный опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) во время пробежек на аэродроме ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО). Воронеж, 26.01.2019.
Источник изображения: Алексей Филатов / группа ВКонтакте Ил-112

Планер легкого военно-транспортного самолета Ил-112В готовят к ресурсным испытаниям в подмосковном Жуковском. Фюзеляж, крылья, киль и шасси пройдут серьезную проверку на прочность.

Специалисты будут имитировать полный жизненный цикл перспективной машины, сообщает телеканал "Звезда".

Первую пробную рулежку транспортного самолета Ил-112В совершил по взлетно-посадочной полосе ПАО "ВАСО" в Воронеже 28 декабря 2018 года.

По словам главного конструктора ПАО "Ил" Николая Таликова, первый полет самолета состоится в начале текущего года.

Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Самолет способен совершать посадку на необорудованные и слабо оборудованные в радиотехническом отношении аэродромы, в том числе с грунтовым покрытием. Машина в будущем заменит в войсках Ан-26.

18 декабря крыло второго опытного военно-транспортного самолета Ил-112В доставили в Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). Кадры перевозки опубликованы в YouTube-канале Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.


 

07.02.2019
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Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
ЦАГИ
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