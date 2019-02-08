"Это подарок Путину": Хиллари оценила разрыв ДРСМД
Клинтон объявила выход США из ДРСМД "подарком для Путина"
Дональд Трамп, решив выйти из ДРСМД, сделал подарок Владимиру Путину, считает экс-кандидат на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон. По ее словам, Трамп "не заставил Путина ответить за нарушение ДРСМД", а гонка ядерных вооружений - последнее, в чем нуждается мир сейчас.
Выйдя в одностороннем порядке из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), президент США Дональд Трамп сделал "подарок" президенту России Владимиру Путину, такое мнение выразила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступавшая соперницей Трампа на выборах-2016. Об этом пишет The Hill.
"Еще при [президенте Бараке] Обаме Вашингтону стоило лучше заниматься информированием общественности о мошенничестве России с Договором РСМД", - заявила Клинтон.
Она добавила, что по вопросу ядерных договоров нужно активнее использовать публичную, народную дипломатию. Клинтон отметила, что она бы "в этом случае использовала дипломатию". Кроме того, она убеждена, что "гонка ядерных вооружений - последнее, в чем сейчас нуждается этот мир".
"Мы должны были также потребовать немедленных переговоров, чтобы положить на стол то, что мы знали [о "нарушении" ДРСМД], и начать процесс, пытаясь отбросить их [Россию] назад", - добавила Хиллари Клинтон.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также не хотел бы "новой гонки вооружений". Он заявил в интервью немецкому радио Funke, что альянс намерен предпринять "инициативы" по сохранению ДРСМД.
По словам Столтенберга, НАТО "продолжит работать" над сохранением ДРСМД и усилением контроля над вооружениями. Столтенберг подчеркнул, что в случае разрыва Договора Североатлантический альянс рассмотрит различные "варианты", которые обеспечат "достойные доверия меры устрашения и обороны".
Днем ранее в ходе обращения к конгрессу президент США Дональд Трамп назвал выход из ДРСМД "вынужденной мерой".
По мнению Трампа, американская сторона в полном объеме выполняла соглашение, а Россия якобы много раз его нарушала. "У нас нет выбора", - подчеркнул американский президент, добавив, что возможно заключение нового соглашения с привлечением других стран, в том числе Китая.
22 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из ДРСМД. По мнению американского президента, Россия в рамках соглашения нарушает взятые на себя обязательства. Главная претензия в Вашингтоне - ракета 9М729. По мнению США, дальность действия ракет превышает ограничение в 500 км. Требование уничтожить ее - основное. В МИД РФ заявили, что Москва никогда не испытывала 9М729 на дальности свыше 500 км, и ДРСМД не нарушала.
Спустя неделю президент США Дональд Трамп подписал поручение Пентагону, Госдепартаменту и ряду других американских ведомств разработать доклад о "нарушении" Россией ДРСМД. Кроме того, Трамп потребовал изучить вопрос введения новых санкций в отношении России.
Договор РСМД был подписан президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. На советских памятных почтовых марках договор называли "первым шагом к безъядерному миру".
Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США - 846 ракет. После более 10 лет молчания США обвинили Россию в нарушении договора.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответ на выход США из ДРСМД будет зеркальным. "Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем", - заявил Путин.
Основные недовольства американской стороны сосредоточены на российской ракетной системе 9М729, дальность действия которой, по словам Вашингтона, нарушает положения ДРСМД. Под действие Договора 1987 года подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.
В начале января замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что для возвращения к соблюдению Договора Москве нужно либо уничтожить ракету, либо модифицировать ее, сократив радиус действия. Такое заключение она сделала, опираясь на заключения экспертов.
В попытке сохранить действие ДРСМД Министерство обороны РФ продемонстрировало иностранным военным атташе и представителям СМИ ту самую "спорную" ракету 9М729. Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский отметил, что крылатая ракета 9М729 комплекса "Искандер-М" не нарушает ДРСМД, так как ее невозможно заправить достаточным для этого количеством топлива.
Он отметил, что этот тип крылатой ракеты - улучшенная версия ракеты 9М728. По словам генерал-лейтенанта, стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 не изменялись: масса топлива осталась такой же, как и в крылатой ракете 9М728, а к ней, как напомнил Матвеевский, США ранее не предъявляли претензий.
Иван Апулеев
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Сейчас можно- крейсерский сверхзвук, тонна боевой части, дальность 5,5 тысяч, бортовая система обороны, буксируемая ложная цель, генератор низкотемпературной плазмы и т.д.
Выйдя в одностороннем порядке из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), президент США Дональд Трамп сделал "подарок" президенту России Владимиру Путину, такое мнение выразила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, ...- Путин он такой, всё в свою пользу обращает. Даже то о чём не в курсах был... посмотрел пристально своим взглядом и раз! вот она - "польза Путину или ещё какой подарок".
Тогда стратегическая крылатая ракета (развитым комплексом БКО) превратится в носитель ПКР прорыва ПРО корабельных соединений.
В отличии от истребителя она не будет рисковать экипажем выходя на рубеж применения оружия, а после его применения может пойти на "таран" что при учёте ее массы, размеров, скорости и остатков топлива, даже без наличия боевой части будет способствовать нанесению критических повреждений кораблю, класса эсминец (корабль меньшего водоизмещения Метеорит утопит сходу).
Конечно одна РВВ особой рояли не сыграет, но если в залпе 12 Метеоритов то и РВВ-АЕ будет 12, а Х-31 уже 24.
после его применения может пойти на "таран" что при учёте ее массы, размеров, скорости и остатков топлива, даже без наличия боевой части будет способствовать нанесению критических повреждений кораблю, класса эсминец (корабль меньшего водоизмещения Метеорит утопит сходу).Ой, блин, опять эта ахинея про кинетические ПКР. Откуда возьмутся критические повреждения от болванки, диаметром 0,9 м? Ну будет дырка в корабле диаметром около метра - чего тут критического для эсминца? Ну может чуть больше будет выходное отверстие, если ракета несколько потеряет стабильность, проходя все переборки и прочие препятствия. Даже если дырявить будет не борта, а сверху вниз, т.е. будет пробоина, то такую пробоину запросто заделают - это не критическое повреждение и близко. Чтоб сразу утонуть от такой дырки, надо что-то совсем маленькое, с шириной палубы чуть шире диаметра этой дырки, ну и пробоина чтоб была не в бортах, а ниже ватерлинии.
можно с Метеорита вообще убрать БЧ, поставив вместо нее модификацию РЛС типа ЖукА не слишком дорого будет ставить такие РЛС на одноразовый летательный аппарат? Не будет ли он стоить дороже всей ракеты, а то и в разы? Ладно бы речь шла о возвращаемом, т.е. многоразовом БПЛА.
Ой, блин, опять эта ахинея про кинетические ПКР. Откуда возьмутся критические повреждения от болванки, диаметром 0,9 м?Возвращаясь к избитой истории с Шеффилдом и Экзосетами, нужно вспомнить, что наибольший ущерб оказала та ПКР, БЧ которой не взорвалась. По той простой причине, что ракетное топливо из этой ПКР неспешно разлилось по внутрикорабельным пространствам и вызвало объемный пожар, последствия которого по нанесенному ущербу превзошли ущерб от ПКР, сдетонировавшей штатно.
Метеорит по габаритам, это почти МиГ-21, если его разогнать безо всякой БЧ то он пройдет любой эсминец из борта в борт. Вот уж реально метеорит...
А не слишком дорого будет ставить такие РЛС на одноразовый летательный аппарат? Не будет ли он стоить дороже всей ракеты, а то и в разы? Ладно бы речь шла о возвращаемом, т.е. многоразовом БПЛАНе дороже, чем посылать истребители-бомбардировщики вместе с экипажами в первой волне.
Если следствием этой атаки станет даже ни физическое уничтожение АУГ/КУГ, а фактический вывод из строя ее систем ПВО, то цель явно окупит средства.
Метеорит можно сделать чуть пошире, позаимствовав некоторую геометрию и углепластиковые материалы от Т-50.
Двигателю можно увеличить тягу при прежнем расходе.
Тогда станет возможным разместить во внутренних отсеках Метеорита две сверхзвуковых ПКР и одну-две ракеты воздух-воздух средней дальности.
Собственно на 25% можно увеличить и саму стартовую массу, уменьшив на 500км дальность полета.
В принципе можно сильно не заморачиваться и подвесить ракеты прямо под ракетой, но это сильно ухудшит аэродинамику, увеличит ЭПР, уменьшит скорость и дальность.
Для наземного старта увеличение массы и габаритов - не критично, зато ракета превратится в многофункциональный ударный БПЛА, который сможет атаковать корабли, самолёты и ЗУР противника собственным вооружением, после чего добьет его своим корпусом.
БКО можно адаптировать от МиГ-35, автопилот частично тоже.
Так же можно реализовать атаку стаей, когда ракеты в атакующей группе будут идти на ПНВ в пассивном режиме, получая информацию о целях от ракеты-лидера в диапазоне 50-70ГГц, идущей в верхнем эшелоне.