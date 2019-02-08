Удар по Рейгану: в США испытали межконтинентальную ракету

Зачем США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, пуск которой состоялся с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии. Какие цели могли преследовать испытания и когда у Вашингтона появятся новые ракеты, разбиралась "Газета.Ru".

Военно-воздушные силы США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск был произведен с базы "Ванденберг" в штате Калифорния во вторник, 5 февраля, в 23.01 по времени Западного побережья США (10.01 мск среды). МБР была оснащена инертной боевой частью.

МБР Minuteman III полетела в сторону Испытательного комплекса противоракетной обороны сухопутных войск имени Рональда Рейгана, находящийся на расстоянии более 6 тыс. км от авиабазы "Ванденберг". На этой базе на тихоокеанском побережье США располагаются стартовые комплексы МБР со средствами для сборки и предстартовой подготовки.

Полигон Рональда Рейгана, в свою очередь, предназначен для участия в натурных испытаниях в ходе разработки и совершенствования элементов системы ПРО, головных частей и системы индивидуального наведения боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, включая контроль запусков с авиабазы "Ванденберг" космических аппаратов. Полигон обслуживается личным составом сухопутных войск, но его деятельность осуществляется только совместно с соответствующими средствами ВВС, ВМС и NASA.

Какие конкретные цели были достигнуты в ходе этого испытательного пуска, пока не сообщается, и об этом можно только гадать. Скорее всего, полагают эксперты, с помощью подобного запуска и полета МБР был отработан сразу очень широкий круг вопросов.

При этом даже один пуск межконтинентальной баллистической ракеты - дело весьма дорогостоящее.

Для начала следует заметить, что большинство подобных запусков осуществляется с целью продления гарантийных сроков эксплуатации изделий, находящихся на боевом дежурстве, и это обычная практика - как с нашей стороны, так и с американской стороны.

Скорее всего, эта конкретная ракета была взята из самых ранних партий выпуска "Минитменов". Сразу после того, как МБР успешно вышла из шахтной пусковой установки на полигоне "Ванденберг", соответствующей комиссией американских военных и промышленников был составлен и подписан акт, и на определенное количество лет были продлены сроки эксплуатации МБР этого типа.

Можно предполагать, что в ходе этого испытательного пуска отрабатывалось боевое снаряжение для перспективных ракет, работа над которыми в Соединенных Штатах уже идет.

LGM-30 "Минитмен" относится к семейству американских твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Максимальная дальность стрельбы этой ракеты составляет 13 тыс. км. Количество боевых блоков достигает трех, но в настоящее время сокращено до одного. Круговое вероятное отклонение составляет не свыше 180-200 м, а мощность боевых блоков существующих типов достигает 350 килотонн.

МБР Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США. Пентагон планирует полностью заменить все 400 с лишним устаревающих МБР "Минитмен-3" на новый перспективный носитель.

Как ранее писала "Газета.Ru", американцы полагают, что новые межконтинентальные ракеты должны быть спроектированы с учетом самых передовых технологий в сфере создания двигательных установок и систем управления, а также рассчитаны на долгий жизненный цикл, удобство ремонта, обслуживания и модернизации. На программу "Стратегическое сдерживание наземного базирования" предполагается потратить более чем в $62 млрд в период с 2015 по 2044 бюджетный год, говорится в отчете исследовательской службы конгресса США.

Из этой суммы модернизация системы управления и центров запуска потребует $14 млрд, а собственно разработка и производство новых ракет - $48,5 млрд, говорится в отчете. Иначе говоря, каждая ракета обойдется в сумму больше $100 млн.

Наконец, в ходе подобных запусков, как правило, осуществляется большая работа и в плане совершенствования национальной системы ПРО Соединенных Штатов.

"Газета.Ru" ранее уже писала, что на восьми островах атолла Кваджалейн, кроме стартовых комплексов для запуска противоракет построена сеть радиолокационных, оптоэлектронных и телеметрических станций, предназначенных для обнаружения, сопровождения и распознавания ракет и боеголовок и снятия с них телеметрической информации о параметрах полета. На шести островах атолла установлены автоматические цифровые кинотеодолиты. Все средства контроля и слежения увязаны между собой защищенными от прослушивания оптоволоконными кабелями.

В этом же районе также находится мишенное поле для баллистических ракет. Координаты точек падения боевых блоков фиксируются специальной радиолокационной станцией типа SDR. Скорее всего, боевой блок ракеты, запущенной в эту среду, упал именно там.

"При этом можно не сомневаться, что все радиолокационные средства полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн сопровождали полет боевого блока "Минитмена", осуществляли необходимые траекторные измерения и, не исключено, в этот момент производились и пуски электронных моделей противоракет", - пояснил "Газете.Ru" экс-начальника штаба Войск ракетно-космической обороны генерал-лейтенант Анатолий Сколотяный.

То есть американцы наверняка постарались из рядового рутинного запуска МБР "Минитмен" выжать максимум возможного и полезного для своих перспективных разработок, считает военачальник.

В "Ядерном обзоре" 2018 года утверждается, что 400 ракет "Минитмен-3" в шахтных пусковых установках будут заменяться таким же числом новых ракет, начиная с 2029 года, и что будет произведена замена ядерных боевых частей.

По некоторым данным, всего планируется изготовить порядка 650 новых МБР, которые при необходимости могут быть размещены и на мобильных ПУ. Предполагается, что замена МБР типа "Минитмен" начнется в 2030 году и завершится в 2035-2036 годах. Никаких данных по облику новой американской МБР и ее тактико-техническим характеристикам пока нет.

Несмотря на все капиталовложения и успешные запуски своих МБР, американцы существенно отстают от России в плане создания перспективного боевого снаряжения для межконтинентальных баллистических ракет. В частности, наш планирующий крылатый блок "Авангард" является очень сложной целью для любых американских систем противоракетной обороны. Он способен в очень широких пределах осуществлять маневрирование как по курсу (в пределах нескольких тысяч километров), так и по тангажу. За счет непредсказуемой траектории полета и чрезвычайно высокой маршевой скорости поражение "Авангарда" средствами противоракетной обороны противника попросту невозможно.

Отдел "Армия"