Супероружие России: в США рассказали о "Буревестнике"

В США заявили о "частично успешном" испытании супероружия в России

Зарубежные СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве сообщили о "частичном успешном" испытании Россией новейшего супероружия - ракеты со сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник". Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что эта ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.

Россия провела "частичное успешное" испытание своего новейшего супероружия - ракеты со сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник", сообщило японское издание The Diplomat со ссылкой на источники в американском правительстве.

По данным журнала, вооружение было протестировано в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр" в конце января нынешнего года и эти испытания продолжаются. Также издание отметило, что на данный момент лишь один из тринадцати запусков этой ракеты был успешным.

В материале указывается, что "Буревестник" впервые прошел испытание в июне 2016 года. Источники отметили, что "во время полета ядерный двигатель достиг проектной мощности и обеспечил необходимую тягу", передает ФАН.

В июле прошлого года Министерство обороны РФ опубликовало видео испытаний ракеты "Буревестник". На ролике, появившемся на канале военного ведомства в Youtube, продемонстрирован не только запуск ракеты с ядерным двигателем, но и то, как специалисты готовятся к нему.

Впервые о разработке российскими специалистами принципиально новой ракеты рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте прошлого года.

"В конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги", - пояснил глава государства.

По его словам, проведенные пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

"Установки размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского "Томагавка", но при этом обеспечивает в десятки раз - в десятки раз! - большую дальность полета, которая является практически неограниченной", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

В ходе мероприятия также были продемонстрированы видеоматериалы о возможностях ракеты.

"Показан обход рубежей обороны. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают", - резюмировал российский лидер.

Вскоре "Буревестник" получила кодовое обозначение SSC-X-9 Skyfall по классификации Североатлантического альянса. Об этом писал в твиттере журналист The Diplomat Анкит Панда.

Изобретение Россией столь сильного вооружения и стало истинной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выражал уверенность бывший заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев.

"Американцы начали поднимать все эти вопросы, после того как поняли, что у нас есть такие виды оружия, которые они не в состоянии в ближайшие 5-10 лет изготовить", - приводило НСН мнение генерала.

Также позднее стало известно, что США стали обновлять свою противовоздушную оборону в соответствии с позицией Пентагона, которая заключается в том, что американские военные должны усовершенствовать войска и превзойти ближайших противников - Россию и Китай, писало издание Defense News.

Противовоздушная оборона играет важнейшую роль в новой национальной оборонной стратегии, которая была представлена в этом году, говорилось в материале. Начальник командования космической и противовоздушной обороны армии США Джеймс Дикинсон рассказал, что в настоящее время ведомство обновляет свою стратегию. Он добавил, что текущий бюджет и дорожная карта согласуются с национальной стратегией.

Последняя стратегия противоракетной обороны была разработана в 2012 году. Позже в 2015 году она была скорректирована, пояснил Дикинсон. Однако за это время многое изменилось, в том числе и национальная стратегия Пентагона.

Как отметил американский лейтенант-генерал, в настоящее время в США видят угрозы, которые "не видели в 2015 году". Именно с учетом новых угроз Дикинсон связывает изменения в стратегии ПВО. Тем не менее, он не стал говорить о сроках, когда обновленная стратегия будет внедрена. По словам Дикинсона, новая стратегия ПВО будет сосредоточена на переходе к более комплексной, многоуровневой и многослойной системе противовоздушной обороны.

Рафаэль Фахрутдинов