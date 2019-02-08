Войти
08.02.2019
Газета.ru

Супероружие России: в США рассказали о "Буревестнике"

1644
0
+2
Источник изображения: gazeta.ru

В США заявили о "частично успешном" испытании супероружия в России

Зарубежные СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве сообщили о "частичном успешном" испытании Россией новейшего супероружия - ракеты со сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник". Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что эта ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.

Россия провела "частичное успешное" испытание своего новейшего супероружия - ракеты со сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник", сообщило японское издание The Diplomat со ссылкой на источники в американском правительстве.

По данным журнала, вооружение было протестировано в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр" в конце января нынешнего года и эти испытания продолжаются. Также издание отметило, что на данный момент лишь один из тринадцати запусков этой ракеты был успешным.

В материале указывается, что "Буревестник" впервые прошел испытание в июне 2016 года. Источники отметили, что "во время полета ядерный двигатель достиг проектной мощности и обеспечил необходимую тягу", передает ФАН.

В июле прошлого года Министерство обороны РФ опубликовало видео испытаний ракеты "Буревестник". На ролике, появившемся на канале военного ведомства в Youtube, продемонстрирован не только запуск ракеты с ядерным двигателем, но и то, как специалисты готовятся к нему.

Впервые о разработке российскими специалистами принципиально новой ракеты рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте прошлого года.

"В конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги", - пояснил глава государства.

По его словам, проведенные пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

"Установки размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского "Томагавка", но при этом обеспечивает в десятки раз - в десятки раз! - большую дальность полета, которая является практически неограниченной", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

В ходе мероприятия также были продемонстрированы видеоматериалы о возможностях ракеты.

"Показан обход рубежей обороны. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают", - резюмировал российский лидер.

Вскоре "Буревестник" получила кодовое обозначение SSC-X-9 Skyfall по классификации Североатлантического альянса. Об этом писал в твиттере журналист The Diplomat Анкит Панда.

Изобретение Россией столь сильного вооружения и стало истинной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выражал уверенность бывший заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев.

"Американцы начали поднимать все эти вопросы, после того как поняли, что у нас есть такие виды оружия, которые они не в состоянии в ближайшие 5-10 лет изготовить", - приводило НСН мнение генерала.

Также позднее стало известно, что США стали обновлять свою противовоздушную оборону в соответствии с позицией Пентагона, которая заключается в том, что американские военные должны усовершенствовать войска и превзойти ближайших противников - Россию и Китай, писало издание Defense News.

Противовоздушная оборона играет важнейшую роль в новой национальной оборонной стратегии, которая была представлена в этом году, говорилось в материале. Начальник командования космической и противовоздушной обороны армии США Джеймс Дикинсон рассказал, что в настоящее время ведомство обновляет свою стратегию. Он добавил, что текущий бюджет и дорожная карта согласуются с национальной стратегией.

Последняя стратегия противоракетной обороны была разработана в 2012 году. Позже в 2015 году она была скорректирована, пояснил Дикинсон. Однако за это время многое изменилось, в том числе и национальная стратегия Пентагона.

Как отметил американский лейтенант-генерал, в настоящее время в США видят угрозы, которые "не видели в 2015 году". Именно с учетом новых угроз Дикинсон связывает изменения в стратегии ПВО. Тем не менее, он не стал говорить о сроках, когда обновленная стратегия будет внедрена. По словам Дикинсона, новая стратегия ПВО будет сосредоточена на переходе к более комплексной, многоуровневой и многослойной системе противовоздушной обороны.


Рафаэль Фахрутдинов

07.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
Похожие новости
04.02.2019
Андрей Кокошин: договариваться с США по ракетам без учета Китая нельзя
27.12.2018
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
25.01.2017
Полтонны – слабый аргумент
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 20:35
  • 144
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.02 20:10
  • 58
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 08.02 19:49
  • 1
"Вертолеты России" открыли вторую линию по производству Ка-52
  • 08.02 19:30
  • 24
Израильский спутник-шпион "нашёл" С-300 под маскировочной сеткой в Сирии
  • 08.02 19:30
  • 5
Россия из-за США возродит советскую ракету "Пионер"
  • 08.02 19:30
  • 2
Российские боевые роботы в будущем смогут сами распознавать и поражать цели
  • 08.02 19:24
  • 2
Испытания "умных" боеприпасов для "Терминаторов" завершат к концу 2020 года
  • 08.02 19:06
  • 1
Приколы в армии США, Германии, Сирии (видео)
  • 08.02 19:04
  • 4
"Калибр" перепрограммируют
  • 08.02 19:02
  • 4
Работы по модернизации мощностей производителя Ка-52 завершатся до конца 2018 года
  • 08.02 18:49
  • 8
"Туполев" передал ВКС ракетоносец Ту-160 после модернизации
  • 08.02 18:41
  • 10
Минобороны представило облик нового ручного гранатометно-огнеметного комплекса "Смесь"
  • 08.02 17:49
  • 5
Бундестаг: присутствие Турции в Сирии – это вторжение
  • 08.02 17:42
  • 5
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 08.02 17:03
  • 6
"Это подарок Путину": Хиллари оценила разрыв ДРСМД