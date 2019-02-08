Беларусь хочет получить от экспорта военной продукции пару миллиардов долларов

Опасения тех, кто видит в белорусском ВПК растущего конкурента на мировом рынке высокоточного оружия, выглядят не напрасными

Ожидается, что по итогам 2018 года экспорт продукции предприятий, подведомственных Государственному военно-промышленному комитету, превысит 1 млрд долларов.

Однако на 2019 год президент поставил крайне сложную задачу. «Cтройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза», — заявил Александр Лукашенко в ноябре, принимая с докладом главу Госкомвоенпрома Романа Головченко.

«Полонез» помогли создать китайцы

Одним из ключевых направлений деятельности отечественного ВПК Лукашенко видит развитие ракетостроения. На ноябрьской встрече с председателем Госкомвоенпрома президент отметил, что сегодня в мире очень высок спрос на умное высокоточное оружие, и особенно на средства борьбы с этим оружием.

«Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам», — подчеркнул Лукашенко.

На сегодняшний день главным достижением белорусской ракетостроительной отрасли является дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) нового поколения «Полонез» — первая законченная разработка белорусских ученых в области ракетной техники.

«Полонез был создан в 2015 году в результате военно-технического сотрудничества с Китаем. Отметим, что столь мощное оружие появилось у белорусов без малейшего содействия со стороны российских партнеров, которого логично было бы ожидать, учитывая союзнический статус отношений Минска и Москвы.

Москва не хочет усиления союзника?

В недавнем интервью японской телерадиокомпании NHK руководитель белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей отметил: военно-техническое партнерство с Пекином стало расширяться ввиду того, что «российские партнеры не всегда готовы оказать содействие в создании новых видов вооружений». Министр подчеркнул, что «об этом неоднократно говорил глава белорусского государства».

Действительно, эта мысль звучала из уст Лукашенко рефреном. Например, 11 октября 2015 года, в день президентских выборов, отвечая на вопросы журналистов, официальный лидер заявил, что «если бы Россия нас подкрепила ракетным вооружением, нам не надо было бы создавать, тратить огромные деньги для создания таких систем ракетных, как «Полонез».

Беларусь была вынуждена сама сделать эти системы, поскольку просьбы к Российской Федерации о помощи в приобретении такого оружия остались тщетными, пояснил тогда Лукашенко.

Более того, создание «Полонеза» и принятие его на вооружение белорусской армии, мягко говоря, не вызвало особого энтузиазма в союзной России. Об этом свидетельствует реакция тамошнего экспертного сообщества. Высказывания даже его ведущих представителей носили в основном уничижительный характер.

Этим хором критических голосов, по мнению ряда комментаторов, руководит прежде всего стремление создать негативный имидж потенциальному конкуренту на международном рынке оружия.

Однако есть и те, кто считает, что Москва в принципе не хочет сколь-нибудь значительного усиления Беларуси в военном отношении, чтобы было легче вернуть ее на путь истинный в случае серьезного изменения политического курса.

Но Минск не сидит сложа руки. На встрече с группой представителей аналитических центров США 6 ноября прошлого года Лукашенко заявил: «... В последнее время — вы наблюдаете, мы тоже не скрываем — мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение».

Сделка с Азербайджаном — крупный успех

Основные компоненты «Полонеза» выпускаются на республиканском производственном унитарном предприятии «Завод точной электромеханики» (ЗТЭМ) в Дзержинском районе.

На первых порах те комплектующие изделия, которые заводы белорусского ВПК были не в состоянии выпускать сами (например твердотопливные ракетные двигатели), импортировались из Китая. При этом была поставлена задача максимальной локализации производства.

Не так давно пресс-служба Госкомвоенпрома сообщила, что ЗТЭМ уже далеко продвинулся в работе над заменой комплектующих изделий иностранного производства для «Полонеза» на отечественные.

На предприятии в кооперации со смежниками выполнен комплекс работ по созданию белорусских версий основных элементов РСЗО: пускового контейнера, управляемого реактивного снаряда (УРС) и системы управления реактивными боеприпасами. Система управления состоит из навигационного устройства, автопилота и рулевых приводов.

В соответствии с государственной программой специалисты ЗТЭМ выполняют опытно-конструкторские работы по разработке боевого снаряжения для УРС различных модификаций.

«Реализация данных проектов позволит выполнить поручения главы государства по максимальной локализации аппаратуры РСЗО и сформировать научно-технический и технологический задел для создания широкого спектра управляемого ракетного оружия», — отметили в Госкомвоенпроме.

Таким образом, опасения тех, кто видит в белорусском ВПК растущего конкурента на мировом рынке высокоточного оружия, выглядят далеко не напрасными. И продажу «Полонезов» Азербайджану можно считать в этом плане только первой ласточкой.

А плановая цифра оружейного экспорта в 2 млрд долларов, названная президентом, уже не выглядит нереальной.

Александр Алесин