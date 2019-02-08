Le Monde (Франция): военные державы готовятся к будущим конфликтам на море

В ответ на развитие китайского военного флота все морские державы проводят модернизацию своих вооруженных сил. Из-за подобных мер может усилиться общая напряженность. Так Россия, имея ограниченные ресурсы, не может заменить свои океанические корабли, но вооружает их ракетами, способными быть на равных с американскими "Томагавками", комментирует автор статьи в «Монд».

На фоне поразительного развития китайского боевого флота военные державы готовятся к будущим конфликтам на море.

Начальник французского штаба адмирал Кристоф Празюк (Christophe Prazuck) отметил, что Пекин "построил за четыре года эквивалент национального флота" и уже развернул в Средиземном море больше кораблей, чем европейские армии вместе взятые. Китайский флот теперь обладает общим водоизмещением в 1,6 миллиона тонн, что ставит его на второе место в мире между США (3,3 миллиона) и Россией (1 миллион).

Каждое издание "Боевых флотов", "библии" ВМС всего мира, подтверждает эту тенденцию. "Китай запустил с 2010-х годов серийное производство кораблей и реализует с 2015 годов политику защиты "заморских интересов", чтобы закрепиться за пределами первой цепочки островов" (речь идет о морской границе, которую удерживают союзники США: Япония, Филиппины и Тайвань). Историк Александр Шелдон-Дюпле (Alexandre Sheldon-Duplaix), который написал эту книгу в соавторстве со Стефаном Галлуа (Stéphane Gallois), подтверждает взятый Пекином четкий курс.

"Последней большой переменой стало появление противовоздушных ракет дальнего радиуса действия для защиты на море". Отныне у Пекина количество идет рука об руку с качеством. Китайские достижения опираются на эндогенный технический прогресс. 2018 год был отмечен первым испытанием предназначенной для малых крейсеров электромагнитной пушки, разработкой баллистических ракет для уничтожения авианосцев и программой строительства китайских авианосцев с шестью катапультами и электромагнитными технологиями, которые недавно освоили США. Это говорит о том, что Пекин доминирует в разработке электрических судов.

Агрессивное ограждение

Если учесть все еще не слишком малозаметные подлодки Пекина, он до сих пор придерживается логики бастиона, однако его атомные суда смогут выпускать ракеты дальнего радиуса действия из Южно-Китайского моря. Кроме того, Китай занимается там активной милитаризацией спорных островов, в связи с чем сохранение свободы судоходства требует все более выраженного присутствия Запада.

Первая задача Пекина заключается в противодействии "американской поддержки союзника в западной части Тихого океана или Тайваня в случае гипотетической попытки форсированного объединения", - говорит Шелдон-Дюпле. В ближайшее десятилетие Китай "не намеревается выходить в открытое море, чтобы произвести впечатление на другую державу".

Как бы то ни было, напряженность может возрасти. Дело в том, что эти события способствуют форсированной модернизации всех морских держав, тогда как "агрессивное ограждение" все новых регионов несет в себе определенные риски.

В последнем оборонном бюджете Японии предусматривается создание нового класса эсминцев с водоизмещением в 3 900 тонн. Кроме того, решение страны приобрести у США большее чем предполагалось число истребителей F-35 и способные садиться на "вертолетоносец" "Изумо" бомбардировщики указывает на более активные операции в регионе, как в сотрудничестве с американским флотом, так и без него.

Что касается американских ВМС, их приоритет заключается в укреплении "боеспособности" судов, в частности в рамках авианесущих групп. Китайские противокорабельные ракеты вынуждают их "действовать на расстоянии в 2 000 км от побережья Китая", - подчеркивает Александр Шелдон-Дюпле. Флот США также вкладывает средства в морских дронов-заправщиков, чтобы расширить радиус действия авианосцев. "Им нужно также сохранить огневую мощь, поскольку задачей будет одержать победу в первый день".

Отставание Европы

У России Владимира Путина в шесть раз меньше кораблей, чем было у СССР. Она модернизирует флот на ограниченные средства и не может строить большие суда. Как бы то ни было, ее флот ориентирован на формирование зон "закрытого доступа" и приобретает новые эффективные возможности. "За неимением возможности заменить свои океанские суда, она вооружает их дальнобойными ракетами, способными поражать как наземные, так и морские цели. Речь идет об оружии, которое способно играть на равных с американскими "Томагавками", а также о сверхзвуковых противокорабельных ракетах дальнего радиуса действия". Ее проект предназначенной для уничтожения городов торпеды с атомным двигателем прекрасно иллюстрирует стремление компенсировать таким образом превосходство США в обычных вооружениях. К тому же, ее навыки в сфере подводного флота принимаются всерьез другими державами.

Кроме того, стремление "развернуться за пределами своего непосредственного периметра", проявляют и другие флоты. Иран хочет таким образом поставлять оружие союзникам, а Турция открывает базы в Сомали и Катаре.

Европейские ВМС тоже заходят все дальше в море в рамках операций ЕС и НАТО. Тем не менее им стоило бы действовать активнее, особенно в плане инвестиций во флот, отмечают эксперты. В частности у европейцев накопилось отставание по сравнению с российскими гиперзвуковыми ракетами, которые позволяют одному фрегату перекрыть подходы к побережью.

В Великобритании наблюдаются сложности с набором штата и бюджетом. Проблемы с доступностью немецких судов довольно серьезны. У Франции же, второй по охвату морской державы, нет достаточных средств для осуществления поставленных задач. "Ее противовоздушные возможности недостаточны, у нее нет тяжелой артиллерии для ударов по суше и нужного числа подлодок и других платформ для пусков крылатых ракет", - отмечает Шелдон-Дюпле.

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Натали Гибер (Nathalie Guibert)