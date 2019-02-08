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08.02.2019
Интерфакс-АВН

Белоруссия запускает производство стрелкового оружия

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Вариант автоматической винтовки семейства AR-15
Разработанный в Белоруссии вариант автоматической винтовки семейства AR-15 под советский промежуточный патрон 7,62 х 39 мм.
Источник изображения: Дмитрий Брушко / 42.TUT.BY

Минск. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Белоруссия создала собственное производство стрелкового оружия и намерена его экспортировать, сообщил журналистам в четверг в Минске госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась.

"Одна из задач - создание стрелкового оружия. Мы уже фактически вышли на финишную прямую, производство фактически запущено. В этом году, думаю, у нас уже появятся не опытные образцы, а серийно выпускаемые образцы боевого оружия и стрелковых боеприпасов", - сказал С.Зась перед коллегией Госкомвоенпрома Белоруссии.

По его словам, "это востребованная продукция и для наших Вооруженных сил, и для внешних рынков".

В свою очередь глава Госкомвоенпрома Роман Головченко пояснил, что "в этом году начнется производство боеприпасов для стрелкового оружия". "Пока это боеприпасы для служебного и гражданского оружия. Сейчас мы заканчиваем формирование нормативной правовой базы для производства патронов к боевому оружию и собственно боевого стрелкового оружия", - сказал Р.Головченко.

07.02.2019
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Белоруссия
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