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08.02.2019
Интерфакс-АВН

США не продадут Турции ЗРК Patriot, если Анкара закупит российские С-400 - СМИ

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Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400
Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400.
Источник изображения: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Стамбул. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - США не станут поставлять Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, если Анкара приобретет российские С-400, сообщает в четверг издание "Йени шафак" со ссылкой на представителя американской администрации.

Другие турецкие СМИ отмечают, что в случае завершения покупки Турцией С-400 также может сорваться сделка по приобретению Анкарой американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

В Вашингтоне опасаются, что одновременное присутствие в Турции российских С-400 и американских F-35 даст России возможность подробно изучить характеристики F-35.

В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд. Турция заявляет, что она готова закупить системы Patriot, но не при условии отказа от С-400.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

07.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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