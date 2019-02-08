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08.02.2019
Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Армении обсудил с директором ФСВТС перспективы развития сотрудничества

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Флаги России и Армении
Флаги России и Армении.
Источник изображения: en.ria.ru

Ереван. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны Армении Давид Тоноян провел в четверг в Москве встречу с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрием Шугаевым.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встрече были обсуждены текущие программы двустороннего военно-технического сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.

"Стороны отметили высокий уровень сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.

07.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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