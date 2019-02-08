Глава Минобороны Армении обсудил с директором ФСВТС перспективы развития сотрудничества
Флаги России и Армении.
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Ереван. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны Армении Давид Тоноян провел в четверг в Москве встречу с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрием Шугаевым.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встрече были обсуждены текущие программы двустороннего военно-технического сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.
"Стороны отметили высокий уровень сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.
07.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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