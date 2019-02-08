Глава Минобороны Армении обсудил с директором ФСВТС перспективы развития сотрудничества

Ереван. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны Армении Давид Тоноян провел в четверг в Москве встречу с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрием Шугаевым.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встрече были обсуждены текущие программы двустороннего военно-технического сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.

"Стороны отметили высокий уровень сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.