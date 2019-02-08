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08.02.2019
ТАСС

Dassault Aviation и Airbus подписали соглашение в рамках создания нового боевого самолета

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Первый полет прототипа европейского ударного стелс-БЛА nEUROn. 1 декабря 2012г., испытательная база компании Dassault Aviation в Истр. Источник: www.dassault-aviation.com.

Предполагается, что двухлетняя исследовательская работа начнется 20 февраля и будет стоить €65 млн

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Компании Dassault Aviation и Airbus подписали первый исследовательский контракт в рамках создания "Воздушной боевой системы будущего" (SCAF), в центре которой будет боевой самолет нового поколения. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении компаний.

О запуске совместных исследований объявили министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и ее коллега из ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Как предполагается, двухлетняя исследовательская работа начнется 20 февраля 2019 года и будет стоить €65 млн.

"Сегодня, в присутствии коллеги из Германии, я уведомляю вас о первом контракте о концепции и архитектуре SCAF", - отметила Парли. В свою очередь, фон дер Ляйен обратила внимание на то, что Франция и ФРГ "углубляют сотрудничество в собственных интересах и в интересах Евросоюза".

Как указывает газета Le Figaro, в рамках исследований предполагается определить размеры и дизайн будущего военного самолета, а также предельную скорость, техническое оснащение и др.

07.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
Франция
Компании
Airbus
Dassault
Проекты
Евросоюз
Истребитель 5 поколения
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