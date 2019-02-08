В НАТО приступили к созданию истребителя шестого поколения

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министры обороны Франции и Германии Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен подписали контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию истребителя шестого поколения, сообщает портал Defense News.

Уточняется, что договор заключен между европейским концерном Airbus и французской Dassault Aviation.

Работы начнутся в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS). Стоимость двухлетнего контракта оценивается от 65 до 74 миллионов евро.

Предполагается, что самолеты проекта FCAS к 2040 году заменят устаревшие французские истребители четвертого поколения "Рафаль" и немецкие "Еврофайтер Тайфун".

Раннее в Airbus сообщали, что перспективный европейский истребитель будет обладать технологиями малозаметности, быстрой передачи данных управления и контроля, в том числе с помощью искусственного интеллекта, системой автоматического распознавания целей, а также лазерным оружием.