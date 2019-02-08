За год украинские авиастроители планируют заработать более $222 млн

Зарплату обещают поднять более чем на 55%

Правительство Украины утвердило финансовый план предприятия "Антонов" на 2019 год, заявили в пресс-службе министерства экономического развития Украины, сказано 7 февраля на официальном сайте министерства.

"Согласно документу, в текущем году ГП "Антонов" планирует получить около 6,1 млрд гривен чистого дохода от реализации продукции, из которых 5,9 млрд гривен - на внешних рынках и 200 млн гривен - на Украине", - сказано в сообщении.

Предприятие также намерено на 21% увеличить доходы от реализации готовой продукции, а также поднять зарплаты сотрудникам на 57,3%, по сравнению с показателями 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года представитель компании "Антонов" заявил, что предприятие планирует восстановить производство транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" без российских комплектующих. За последние годы компания не выпустила ни одного самолета.