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08.02.2019
ИА Regnum

За год украинские авиастроители планируют заработать более $222 млн

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Завод "Антонов"
Завод "Антонов", Украина.
Источник изображения: Reuters

Зарплату обещают поднять более чем на 55%

Правительство Украины утвердило финансовый план предприятия "Антонов" на 2019 год, заявили в пресс-службе министерства экономического развития Украины, сказано 7 февраля на официальном сайте министерства.

"Согласно документу, в текущем году ГП "Антонов" планирует получить около 6,1 млрд гривен чистого дохода от реализации продукции, из которых 5,9 млрд гривен - на внешних рынках и 200 млн гривен - на Украине", - сказано в сообщении.

Предприятие также намерено на 21% увеличить доходы от реализации готовой продукции, а также поднять зарплаты сотрудникам на 57,3%, по сравнению с показателями 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года представитель компании "Антонов" заявил, что предприятие планирует восстановить производство транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" без российских комплектующих. За последние годы компания не выпустила ни одного самолета.

07.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ИА Regnum
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Компании
Антонов ГП
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