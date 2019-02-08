На Украине планируют возобновить выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Украинское государственное предприятие "Антонов" в 2019 году планирует возобновить выпуск самолетов АН -148, АН-158, АН-178, сообщает в четверг пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

"Госпредприятие "Антонов" в 2019 году планирует продолжить реализацию программы импортозамещения (замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США - ред.) и восстановить серию выпуска самолетов АН -148, АН-158, АН-178", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское правительство утвердило финансовый план госпредприятия на 2019 год, согласно которому "Антонов" получит около 6,1 миллиарда гривен (более 226,2 миллиона долларов) чистого дохода от реализации продукции, из которых 5,9 миллиарда (более 218,8 миллиона долларов) - на внешних рынках и 200 миллионов (более 7,4 миллионов долларов) – на Украине. При этом основные доходы госпредприятие планирует получить от предоставления инжиниринговых услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также от роялти.

"В 2019 году госпредприятия планирует выплатить в пользу государства более 1 миллиарда гривен (более 37 миллионов долларов – ред.), в том числе налогов, сборов, включая отчисления 30% чистой прибыли ГП "Антонов" на сумму 214,5 миллионов гривен (7,9 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении.

Украинское госпредприятие "Антонов" объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. В активе деятельности предприятия 22 типа новых самолетов, более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения. Госпредприятие "Антонов" изготовило около 22 тысячи самолетов, из них более 1,5 тысячи продано в 50 стран мира.