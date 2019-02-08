Войти
08.02.2019
bmpd.livejournal.com

Потерян венесуэльский Ми-35М

1070
0
-2

Как сообщил про-оппозиционный венесуэльский (а фактически администрируемый из Майами, США) веб-ресурс "Venezuela al Día" , 4 февраля 2019 года потерпел аварию боевой вертолет Ми-35М армейской авиации Боливарианских сухопутных войск Венесуэлы. Вертолет разбился близи Эль-Пао (штат Кохедес) во время проходивших там учений по "отражению вторжения США". Пятеро находившихся на борту военнослужащих получили "множественные травмы".

Потерпевший аварию боевой вертолет Ми-35М армейской авиации Боливарианских сухопутных войск Венесуэлы.Эль-Пао (штат Кохедес), 04.02.2019 (с) twitter.com/BarbozaRuiz

Это первая потеря вертолета Ми-35М за время их эксплуатации в армейской авиации Венесуэлы. Напомним, что Венесуэла выступила фактически стартовым заказчиком боевых вертолетов Ми-35М, получив в 2005-2007 годах суммарно десять машин этого типа производства АО "Роствертол" в рамках трех крупных контрактов на приобретение вертолетной техники российского производства. Вертолеты Ми-35М (именуемые в Венесуэле Caribe) состоят на вооружении cформированного в 2011 году батальона многоцелевых вертолетов (Batallón de Helicópteros Multipropósito Coronel Mauricio Encinoso) командования армейской авиации Венесуэлы, дислоцируясь на базе Фуерте-Тавакаре (штат Баринас).

По контракту от конца 2013 года все десять венесуэльских Ми-35М в 2014-2016 годах прошли ремонт на АО "Роствертол".

.

07.02.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Продукция
Ми-35
Ми-35М
Компании
Вертолеты России
Роствертол
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.05.2010
"Выход ОАО "Вертолеты России" на IPO планируется не ранее 2012 года"
22.04.2008
"Мы рассчитываем на 15% мирового рынка". Интервью с гендиректором ОАО "Вертолеты России" Андреем Шибитовым
20.12.2007
ДОГОНЯЯ СТАРШЕГО БРАТА. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СКОРОСТНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ ГОТОВЯТСЯ ОТВОЕВАТЬ ЕЩЕ ОДНУ НИШУ У САМОЛЕТОВ
03.07.2007
Чавесу помогут с ремонтом. В Венесуэле создадут центр по ремонту российских вертолетов
07.05.2007
ВЫСТАВКА ОБОРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 20:35
  • 144
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.02 20:10
  • 58
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 08.02 19:49
  • 1
"Вертолеты России" открыли вторую линию по производству Ка-52
  • 08.02 19:30
  • 24
Израильский спутник-шпион "нашёл" С-300 под маскировочной сеткой в Сирии
  • 08.02 19:30
  • 5
Россия из-за США возродит советскую ракету "Пионер"
  • 08.02 19:30
  • 2
Российские боевые роботы в будущем смогут сами распознавать и поражать цели
  • 08.02 19:24
  • 2
Испытания "умных" боеприпасов для "Терминаторов" завершат к концу 2020 года
  • 08.02 19:06
  • 1
Приколы в армии США, Германии, Сирии (видео)
  • 08.02 19:04
  • 4
"Калибр" перепрограммируют
  • 08.02 19:02
  • 4
Работы по модернизации мощностей производителя Ка-52 завершатся до конца 2018 года
  • 08.02 18:49
  • 8
"Туполев" передал ВКС ракетоносец Ту-160 после модернизации
  • 08.02 18:41
  • 10
Минобороны представило облик нового ручного гранатометно-огнеметного комплекса "Смесь"
  • 08.02 17:49
  • 5
Бундестаг: присутствие Турции в Сирии – это вторжение
  • 08.02 17:42
  • 5
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 08.02 17:03
  • 6
"Это подарок Путину": Хиллари оценила разрыв ДРСМД