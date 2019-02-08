Потерян венесуэльский Ми-35М

Как сообщил про-оппозиционный венесуэльский (а фактически администрируемый из Майами, США) веб-ресурс "Venezuela al Día" , 4 февраля 2019 года потерпел аварию боевой вертолет Ми-35М армейской авиации Боливарианских сухопутных войск Венесуэлы. Вертолет разбился близи Эль-Пао (штат Кохедес) во время проходивших там учений по "отражению вторжения США". Пятеро находившихся на борту военнослужащих получили "множественные травмы".

Потерпевший аварию боевой вертолет Ми-35М армейской авиации Боливарианских сухопутных войск Венесуэлы.Эль-Пао (штат Кохедес), 04.02.2019 (с) twitter.com/BarbozaRuiz

Это первая потеря вертолета Ми-35М за время их эксплуатации в армейской авиации Венесуэлы. Напомним, что Венесуэла выступила фактически стартовым заказчиком боевых вертолетов Ми-35М, получив в 2005-2007 годах суммарно десять машин этого типа производства АО "Роствертол" в рамках трех крупных контрактов на приобретение вертолетной техники российского производства. Вертолеты Ми-35М (именуемые в Венесуэле Caribe) состоят на вооружении cформированного в 2011 году батальона многоцелевых вертолетов (Batallón de Helicópteros Multipropósito Coronel Mauricio Encinoso) командования армейской авиации Венесуэлы, дислоцируясь на базе Фуерте-Тавакаре (штат Баринас).

По контракту от конца 2013 года все десять венесуэльских Ми-35М в 2014-2016 годах прошли ремонт на АО "Роствертол".

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