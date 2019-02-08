СПГ спускают на воду
В России заказали проект плавучей ТЭС
Помимо плавучей АЭС (ПАТЭС) в России может появиться и плавучая ТЭС на сжиженном газе мощностью 50–60 МВт (ПТЭС-50), конкурс на разработку проекта за 45 млн руб. объявило ЦКБ «Айсберг». Исполнитель должен описать перспективы ПТЭС-50 в РФ, ее цену и затраты на обслуживание. В Минпромторге говорят, что проект разрабатывается «в интересах "Интер РАО"», где подтвердили возможность участия в конкурсе. Эксперты отмечают, что за рубежом также разрабатывают ПТЭС на СПГ, а в РФ проект может конкурировать с ПАТЭС, хотя в «Росатоме» угроз не видят.
ЦКБ «Айсберг» (подконтролен Крыловскому ГНЦ) объявило конкурс на проект плавучей ТЭС на СПГ мощностью 50–60 МВт. Стоимость работ — до 45 млн руб. К октябрю 2020 года надо подготовить ТЭО ПТЭС-50, эскизный проект и определить потребность в таких станциях в РФ. Итоги конкурса подведут 22 февраля, приоритет будет у российских проектантов.
Как уточняется в документации, нужно провести анализ рынка действующих ПТЭС, технологий и оборудования, разработать технические требования, выявить регионы РФ, перспективные для ПТЭС, и оценить возможность снабжения СПГ. Также нужно представить варианты транспортно-логистической работы ПТЭС и определить оборудование, производство которого целесообразно в России. В эскизном проекте нужны расчет стоимости и продолжительности подготовки к серийному производству, ориентировочная полная стоимость за жизненный цикл, а также сравнение технико-экономических показателей образца и аналогов (российских и зарубежных).
ПТЭС должна собой представлять несамоходное стоечное судно (эксплуатирующееся у берега) водоизмещением до 10 тыс. тонн и сроком службы 40 лет, но возможен и самоходный вариант. Также надо оценить объем хранимого СПГ и необходимость отдельного терминала для газа.
Алексей Рахманов, глава Объединенной судостроительной корпорации, 31 октября 2018 годаАлексей Рахманов, глава Объединенной судостроительной корпорации, 31 октября 2018 года
Алексей Рахманов, глава Объединенной судостроительной корпорации, 31 октября 2018 года
В Крыловском ГНЦ “Ъ” перенаправили в Минпромторг, где предложили “Ъ” обратиться к заказчику — «Айсбергу», но добавили, что работы «выполняются в интересах структур "Интер РАО"». Речь идет о решениях, способствующих созданию мощностей по экспорту электроэнергии на базе ПТЭС, прорабатывается и вопрос о создании такой компании, говорят в министерстве. В «Интер РАО» «знают о планах Минпромторга заниматься проектом ПТЭС и заинтересованы принять участие в тендере с точки зрения анализа потенциальных рынков для проекта».
Старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников говорит, что ПТЭС известны с 1930–1940 годов, их в мире более 75, преимущественно на нефтепродуктах (некоторые могут сжигать и газ). У лидера рынка турецкой Karpowership 2,8 ГВт ПТЭС и еще 5 ГВт строится, добавляет эксперт. По его словам, эти суда обеспечивают до 10–25% энергобаланса ряда стран Африки и Азии (Гана, Мозамбик, Ливан и др.). Market Research Future прогнозирует рост рынка плавучей генерации (ТЭС, АЭС и ВИЭ) до $1,8 млрд к 2023 году с темпами 11% в год, добавил эксперт.
В РФ мобильная наземная генерация есть у ФСК — 19 газотурбинных установок (МГТЭС) общей мощностью 427,5 МВт. Они считались страховочным вариантом для зон энергодефицита и оказались востребованными после возвращения Крыма в РФ в 2014 году и энергоблокады полуострова Украиной. Но это дорогая генерация: во втором полугодии 2018 года тариф на мощность МГТЭС в Крыму составлял 357,3 тыс. руб. за 1 МВт в месяц при рыночной цене в европейской части страны 111 тыс. руб. Другой проект — плавучая АЭС (ПАТЭС) «Росатома» с двумя реакторами КЛТ-40 мощностью 70 МВт по электроэнергии, ее в 2020 году должны ввести в эксплуатацию в Певеке. Стоимость ПАТЭС с береговыми сооружениями — около 29 млрд руб. «Росатом» намеревался удешевить ПАТЭС при серийном строительстве, в том числе на экспорт, но пока заказчиков нет, хотя переговоры велись с рядом стран АТР. В «Росатоме» отметили, что с проектом ПТЭС-50 не знакомы и не считают, что она будет конкурентом ПАТЭС. Источник в госкорпорации предположил, что ПТЭС может быть полезна для подмены ПАТЭС в моменты ремонтов или перегрузки топлива.
ПТЭС на СПГ до 500 МВт — сфера, куда инвестируют компании Японии, Германии, США, Южной Кореи, Китая, говорит Юрий Мельников. Основной технологический вызов — объединение хранения и регазификации СПГ с полномасштабной ТЭС, поясняет он. ПТЭС — альтернатива централизованному энергоснабжению в труднодоступных районах, в том числе после стихийных бедствий, утверждает эксперт. В РФ ПТЭС будут конкурентом проекту «Росатома», считает господин Мельников, но будет и сложность из-за недостатка отечественных газотурбинных технологий.
Анастасия Веденеева, Владимир Дзагуто, Татьяна Дятел
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