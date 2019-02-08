СПГ спускают на воду

В России заказали проект плавучей ТЭС

Помимо плавучей АЭС (ПАТЭС) в России может появиться и плавучая ТЭС на сжиженном газе мощностью 50–60 МВт (ПТЭС-50), конкурс на разработку проекта за 45 млн руб. объявило ЦКБ «Айсберг». Исполнитель должен описать перспективы ПТЭС-50 в РФ, ее цену и затраты на обслуживание. В Минпромторге говорят, что проект разрабатывается «в интересах "Интер РАО"», где подтвердили возможность участия в конкурсе. Эксперты отмечают, что за рубежом также разрабатывают ПТЭС на СПГ, а в РФ проект может конкурировать с ПАТЭС, хотя в «Росатоме» угроз не видят.

ЦКБ «Айсберг» (подконтролен Крыловскому ГНЦ) объявило конкурс на проект плавучей ТЭС на СПГ мощностью 50–60 МВт. Стоимость работ — до 45 млн руб. К октябрю 2020 года надо подготовить ТЭО ПТЭС-50, эскизный проект и определить потребность в таких станциях в РФ. Итоги конкурса подведут 22 февраля, приоритет будет у российских проектантов.

Как уточняется в документации, нужно провести анализ рынка действующих ПТЭС, технологий и оборудования, разработать технические требования, выявить регионы РФ, перспективные для ПТЭС, и оценить возможность снабжения СПГ. Также нужно представить варианты транспортно-логистической работы ПТЭС и определить оборудование, производство которого целесообразно в России. В эскизном проекте нужны расчет стоимости и продолжительности подготовки к серийному производству, ориентировочная полная стоимость за жизненный цикл, а также сравнение технико-экономических показателей образца и аналогов (российских и зарубежных).

ПТЭС должна собой представлять несамоходное стоечное судно (эксплуатирующееся у берега) водоизмещением до 10 тыс. тонн и сроком службы 40 лет, но возможен и самоходный вариант. Также надо оценить объем хранимого СПГ и необходимость отдельного терминала для газа.

Алексей Рахманов, глава Объединенной судостроительной корпорации, 31 октября 2018 годаАлексей Рахманов, глава Объединенной судостроительной корпорации, 31 октября 2018 года

Многое мы в проекте (ПАТЭС.— “Ъ”) сделали не так, но теперь появляется абсолютная и точная уверенность в том, что делать для того, чтобы такие плавучие «батарейки» стали обычным явлением в любой точке земного шара Алексей Рахманов, глава Объединенной судостроительной корпорации, 31 октября 2018 года

В Крыловском ГНЦ “Ъ” перенаправили в Минпромторг, где предложили “Ъ” обратиться к заказчику — «Айсбергу», но добавили, что работы «выполняются в интересах структур "Интер РАО"». Речь идет о решениях, способствующих созданию мощностей по экспорту электроэнергии на базе ПТЭС, прорабатывается и вопрос о создании такой компании, говорят в министерстве. В «Интер РАО» «знают о планах Минпромторга заниматься проектом ПТЭС и заинтересованы принять участие в тендере с точки зрения анализа потенциальных рынков для проекта».

Старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников говорит, что ПТЭС известны с 1930–1940 годов, их в мире более 75, преимущественно на нефтепродуктах (некоторые могут сжигать и газ). У лидера рынка турецкой Karpowership 2,8 ГВт ПТЭС и еще 5 ГВт строится, добавляет эксперт. По его словам, эти суда обеспечивают до 10–25% энергобаланса ряда стран Африки и Азии (Гана, Мозамбик, Ливан и др.). Market Research Future прогнозирует рост рынка плавучей генерации (ТЭС, АЭС и ВИЭ) до $1,8 млрд к 2023 году с темпами 11% в год, добавил эксперт.

В РФ мобильная наземная генерация есть у ФСК — 19 газотурбинных установок (МГТЭС) общей мощностью 427,5 МВт. Они считались страховочным вариантом для зон энергодефицита и оказались востребованными после возвращения Крыма в РФ в 2014 году и энергоблокады полуострова Украиной. Но это дорогая генерация: во втором полугодии 2018 года тариф на мощность МГТЭС в Крыму составлял 357,3 тыс. руб. за 1 МВт в месяц при рыночной цене в европейской части страны 111 тыс. руб. Другой проект — плавучая АЭС (ПАТЭС) «Росатома» с двумя реакторами КЛТ-40 мощностью 70 МВт по электроэнергии, ее в 2020 году должны ввести в эксплуатацию в Певеке. Стоимость ПАТЭС с береговыми сооружениями — около 29 млрд руб. «Росатом» намеревался удешевить ПАТЭС при серийном строительстве, в том числе на экспорт, но пока заказчиков нет, хотя переговоры велись с рядом стран АТР. В «Росатоме» отметили, что с проектом ПТЭС-50 не знакомы и не считают, что она будет конкурентом ПАТЭС. Источник в госкорпорации предположил, что ПТЭС может быть полезна для подмены ПАТЭС в моменты ремонтов или перегрузки топлива.

ПТЭС на СПГ до 500 МВт — сфера, куда инвестируют компании Японии, Германии, США, Южной Кореи, Китая, говорит Юрий Мельников. Основной технологический вызов — объединение хранения и регазификации СПГ с полномасштабной ТЭС, поясняет он. ПТЭС — альтернатива централизованному энергоснабжению в труднодоступных районах, в том числе после стихийных бедствий, утверждает эксперт. В РФ ПТЭС будут конкурентом проекту «Росатома», считает господин Мельников, но будет и сложность из-за недостатка отечественных газотурбинных технологий.

Анастасия Веденеева, Владимир Дзагуто, Татьяна Дятел