Сторожевой корабль "Неустрашимый" завершит ремонт в 2019 году

Как сообщает в № 2 за 2019 год газета "Вперёд!" - корпоративное издание ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) - в материале "Сдаточный год "Неустрашимого", в конце 2019 года сторожевой корабль (СКР) "Неустрашимый" проекта 11540 завершит длительное обновление и будет передан заказчику. Об этом сообщил заместитель начальника Управления судоремонта, гарантийного и сервисного обслуживания (УСГСО) предприятия Андрей Чебровский.

Сторожевой корабль "Неустрашимый" проекта 11540 ВМФ России во время ремонтных работ у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, январь 2019 года (с) kaliningradblog.livejournal.com

"Это очень важный год,так как он для "Неустрашимого" - сдаточный. И в соответствии с контрактом в ноябре корабль должен быть передан заказчику. Сегодня там открыт просто гигантский фронт работ для цеха 41, завершить которые мы должны до конца апреля. Так как 1 мая корабль должен приступить к швартовным испытаниям, и уже в августе выйти на ходовые", - заметил Чебровский.

Напомним, СКР "Неустрашимый" пришел для капитального ремонта на завод в 2014 году. Дважды переносились договорные сроки ремонта - и по причине выявленного в ходе дефектации большого дополнительного объема работ, и из-за сложности с ремонтом форсажных двигателей украинского производства.

"Сейчас вопрос с двигателями решен, АО "Металлист-Самара" взяло на себя обязательства по выполнению ремонта двигателей, - сказал Чебровский. - Первый уже находится на испытательном стенде, а к середине февраля будет готов к первому этапу испытаний и второй. Поступят на наш завод они в апреле и в мае, один за другим. В целом, не углубляясь в подробности, можно сказать, что на корабле проведена огромная работа по ремонту и замене корпусных конструкций, было три докования, заменен винто-рулевой комплекс, сейчас проводится окончательная центровка линии вала. Весь объем доковых работ по СКР "Неустрашимый" закрыт. Также завершаются работы по ремонту основного оборудования, систем и комплексов корабля, включая его некоторую модернизацию. И так как основной объем оборудования уже на корабле, активно идут работы по их монтажу, распайке и подготовке к пуско-наладочным работам".