Эксперт оценил доклад аналитиков Швеции о "подготовке РФ к большой войне"

Россия стала гораздо активнее готовиться к началу и ведению полномасштабной войны, говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI).

Авторы заявляют, что если раньше Россия уделяла больше внимания отработке навыков по урегулированию небольших локальных конфликтов, то сейчас регулярные стратегические военные учения российской армии становятся все более масштабными.

В частности, аналитики приводят в пример учения "Восток-2018", где были задействованы около 300 тысяч военных. По мнению авторов доклада, российская армия заметно повысила боеготовность и способна в короткие сроки переходить к выполнению военных задач. Отмечается, что в стране раз в год проводятся масштабные учения в одном из четырех направлений по частям света, чтобы научить армию "вести войну на большей части континента".

"Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО", – считает руководитель исследования Юхан Нурберг.

В своем исследовании аналитики также отмечают, что Россия систематически контролирует боеготовность своих сил, начиная с 2013 года. Проверки начинаются по приказу верховного главнокомандующего и президента Владимира Путина, который принимает непосредственное участие в процессе.

В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт прокомментировал доклад.

"Швеция всегда указывает на "российскую военную угрозу" как на основание, прежде всего, для усиления своего военного потенциала – а у Швеции он довольно высок для страны с таким геополитическим положением и в общем-то отсутствующей внешней угрозой. Россия традиционно еще является очень серьезным основанием для внутриполитической игры в Швеции. Сам по себе доклад не представляет собой ничего нового. Можно вспомнить бесчисленные поиски российских подводных лодок у побережья Швеции, шпионские скандалы, которые тоже там время от времени вспыхивают по поводу "русских агентов". Так что доклад – в общей линии поведения шведского руководства по отношению к якобы существующей военной угрозе", – сказал Александр Шпунт.