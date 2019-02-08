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08.02.2019
РИА Новости

Эксперт оценил доклад аналитиков Швеции о "подготовке РФ к большой войне"

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Российский военнослужащий во время учений "Восток-2018"
Российский военнослужащий во время учений "Восток-2018".
Источник изображения: © AFP 2019 / Mladen Antonov

Россия стала гораздо активнее готовиться к началу и ведению полномасштабной войны, говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI).

Авторы заявляют, что если раньше Россия уделяла больше внимания отработке навыков по урегулированию небольших локальных конфликтов, то сейчас регулярные стратегические военные учения российской армии становятся все более масштабными.

В частности, аналитики приводят в пример учения "Восток-2018", где были задействованы около 300 тысяч военных. По мнению авторов доклада, российская армия заметно повысила боеготовность и способна в короткие сроки переходить к выполнению военных задач. Отмечается, что в стране раз в год проводятся масштабные учения в одном из четырех направлений по частям света, чтобы научить армию "вести войну на большей части континента".

"Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО", – считает руководитель исследования Юхан Нурберг.

В своем исследовании аналитики также отмечают, что Россия систематически контролирует боеготовность своих сил, начиная с 2013 года. Проверки начинаются по приказу верховного главнокомандующего и президента Владимира Путина, который принимает непосредственное участие в процессе.

В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт прокомментировал доклад.

"Швеция всегда указывает на "российскую военную угрозу" как на основание, прежде всего, для усиления своего военного потенциала – а у Швеции он довольно высок для страны с таким геополитическим положением и в общем-то отсутствующей внешней угрозой. Россия традиционно еще является очень серьезным основанием для внутриполитической игры в Швеции. Сам по себе доклад не представляет собой ничего нового. Можно вспомнить бесчисленные поиски российских подводных лодок у побережья Швеции, шпионские скандалы, которые тоже там время от времени вспыхивают по поводу "русских агентов". Так что доклад – в общей линии поведения шведского руководства по отношению к якобы существующей военной угрозе", – сказал Александр Шпунт.

07.02.2019
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Страны
Китай
Россия
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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2 комментария
№1
08.02.2019 09:01
Для большой войны у нас какие-то гомеопатические ВВС. Если смотреть страны, которые реально живут на грани большого маслореза то видна разница в подходах, с учетом разницы в размере территорий.

Индия - на вооружении 250+ тяжелых МФИ и куча всякого еще.
КНР - на вооружении 400++ тяжелых МФИ(они вроде все МФИ уже)  и куча всякого еще.

Причем если с Индией можно рассуждать, что слабость их ЗРВ заставляет их наращивать флот ИА, то у КНР концепция гораздо ближе к нашей - на ЗРВ не скупятся, однако развитые ВВС поддерживают.

Вообще если медитировать на википедию, то в условном конфликте "над небом Монголии"  китайцы нам скорее всего надают по шее. Ну скорее "исход крайне неочевиден".
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№2
08.02.2019 13:20
Эти аналитики точно шведские, а не эстонские? Всё то, что они перечислили Россия уже не менее 10 лет проводит. Да и до этого довольно масштабные учения иногда проводились. А они свой доклад только сейчас подготовили. К выходу США из договора по РСМД приурочили?

Цитата, q
"Швеция всегда указывает на "российскую военную угрозу" как на основание, прежде всего, для усиления своего военного потенциала – а у Швеции он довольно высок для страны с таким геополитическим положением и в общем-то отсутствующей внешней угрозой.
Пусть попросят у США разместить на их территории свои РСД и термоядерное оружие. Тогда "российская военная угроза" сразу станет гораздо более реальной.
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