ЦАГИ исследует легкий конвертируемый самолет с модифицированным хвостовым оперением

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») испытали модель легкого конвертируемого самолета с модифицированным хвостовым оперением. Эксперименты проводились в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ.

Ранее специалисты ЦАГИ разработали концепцию легкого конвертируемого самолета (ЛКС) и провели испытания нескольких вариантов элементов модели, в том числе — с применением внешнего бака на криогенном топливе. Также прошли исследования по защите легкого конвертируемого самолета от обледенения.

На основе анализа результатов предыдущих испытаний разработан новый вариант горизонтального оперения. Оптимизации подверглись профилировка и геометрические параметры стабилизатора. Также ученые института изменили форму аэродинамической компенсации рулей высоты для повышения их эффективности.

Модель легкого конвертируемого самолета в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ. Источник: tsagi.ru

Испытания модели с новым оперением условно разделены на два цикла. На первом этапе получены характеристики продольной устойчивости модели на режимах взлета и посадки и крейсерского полета без учета обдува от работающих винтов. В результате исследований специалисты ЦАГИ экспериментально подтвердили ожидаемое увеличение запаса устойчивости и определили оптимальный установочный угол нового стабилизатора.

Следующий этап испытаний ЛКС запланирован на март этого года. Ученые ведущего центра авиационной науки проведут исследования модели с учетом работы воздушных винтов. Кроме того, будет оценена эффективность отклоняемого носка и наплыва на горизонтальном оперении.

Легкий конвертируемый самолет будет использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 т груза на дальность 1000 км. Его крейсерская скорость составляет 480 км/ч.