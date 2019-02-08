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08.02.2019
ЦАГИ

ЦАГИ исследует легкий конвертируемый самолет с модифицированным хвостовым оперением

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Модель легкого конвертируемого самолета
Модель легкого конвертируемого самолета в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ.
Источник изображения: tsagi.ru

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») испытали модель легкого конвертируемого самолета с модифицированным хвостовым оперением. Эксперименты проводились в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ.


Ранее специалисты ЦАГИ разработали концепцию легкого конвертируемого самолета (ЛКС) и провели испытания нескольких вариантов элементов модели, в том числе — с применением внешнего бака на криогенном топливе. Также прошли исследования по защите легкого конвертируемого самолета от обледенения.


На основе анализа результатов предыдущих испытаний разработан новый вариант горизонтального оперения. Оптимизации подверглись профилировка и геометрические параметры стабилизатора. Также ученые института изменили форму аэродинамической компенсации рулей высоты для повышения их эффективности.


Модель легкого конвертируемого самолета в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ.
Источник: tsagi.ru

Испытания модели с новым оперением условно разделены на два цикла. На первом этапе получены характеристики продольной устойчивости модели на режимах взлета и посадки и крейсерского полета без учета обдува от работающих винтов. В результате исследований специалисты ЦАГИ экспериментально подтвердили ожидаемое увеличение запаса устойчивости и определили оптимальный установочный угол нового стабилизатора.


Следующий этап испытаний ЛКС запланирован на март этого года. Ученые ведущего центра авиационной науки проведут исследования модели с учетом работы воздушных винтов. Кроме того, будет оценена эффективность отклоняемого носка и наплыва на горизонтальном оперении.


Легкий конвертируемый самолет будет использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 т груза на дальность 1000 км. Его крейсерская скорость составляет 480 км/ч.

05.02.2019
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1 комментарий
№1
08.02.2019 14:53
Интересно, а нельзя-ли было эти НИР выполнить до запуска в серию Ил-112 ???
И еще. ЦАГИ проводя исследования по теме СЛОН работают совместно  с илюшинским КБ, с их проектом тяжелого транспортника ?  Или ученные собирают информацию чисто для написания диссертаций ?
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