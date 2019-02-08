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08.02.2019
Lenta.ru

В США раскритиковали галлюцинационную систему России

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Фрегат "Адмирал Горшков" пр. 22350
Фрегат "Адмирал Горшков" пр. 22350 (б/н № 417).
Источник изображения: forum.militaryparitet.com

Визуально-оптические системы, вызывающие галлюцинации и ослепление, использовались союзниками еще во времена Второй мировой войны, напоминает The Popular Mechanics.

В качестве примера американский журнал приводит британский танк CDL (Canal Defense Light), который получил прожектор, мерцающий до шести раз в секунду, вызывая тем самым у противника "головокружение, потерю равновесия и тошноту".

Таким образом издание отреагировало на сообщение о том, что корабли ВМФ России начали оснащаться системами визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", ослепляющих противника и вызывающих галлюцинации.

По мнению The Popular Mechanics, оружие может быть полезным для противодействия вражеским вертолетам, небольшим лодкам и беспилотникам, однако окажется неэффективным в отношении операторов большинства современных ракетных комплексов.

В январе обозреватель The Washington Post Роберт Сэмюэльсон сообщил, что военный бюджет США, рассчитываемый исходя из ВВП по паритету покупательной способности, не намного больше соответствующих трат Китая и России.

В том же месяце Task & Purpose написало, что принятие на вооружение российскими военными боевого многофункционального робота "Уран-9" без исправления его недостатков сделает наземный дрон легкой добычей для американских военных.

07.02.2019
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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
Уран-9
Проекты
БПЛА
Робот
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