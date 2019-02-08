"Калибр" перепрограммируют
Ракетный комплекс "Калибр" наземного базирования с соответствующей крылатой ракетой может быть создан и подготовлен к серийному производству к концу 2019 года, заявил ТАСС источник в ракетостроительной отрасли.
"Для использования этой ракеты в наземном варианте необходимо только внести изменения в ее систему управления и заменить программное обеспечение", — сказал собеседник.
В феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности будут разработаны в течение 2019-2020 годов.
Ранее в том же месяце сообщалось, что Россия планирует создать сухопутный вариант ракеты морского базирования "Калибр" и запустить "опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности".
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Надо разработать все ракеты под единный универсальный пусковой контейнер (как МК-41 у амеров) и пусть они потом гадают, что там стоит.Зачем нам стационарные УВП? Чтобы их было легче накрыть упреждающим ударом? А универсальные ТПК у нас уже есть для "Урагана-1М", правда наклонные. В такие при желании по паре "Калибрв" вполне можно разместить.
Вот, теперь есть повод сделать поездатые калибры. А ещё лучше универсальные контейнеры, как CLUB-K.
недавно же за МБР на поездах дискутировали.Напомню, что от МБР на поездах в конечном итоге отказались. Или, как минимум, отложили их развёртывание на далёкое и светлое будущее.
Вот, теперь есть повод сделать поездатые калибры. А ещё лучше универсальные контейнеры, как CLUB-K.Вот если решат принять на вооружение контейнерную модификацию "Калибра", тогда их можно будет и на поездах возить. Пока речь только о мобильных пусковых установках на колёсном шасси шла.