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08.02.2019
Lenta.ru

"Калибр" перепрограммируют

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ракетный комплекс "Калибр" наземного базирования с соответствующей крылатой ракетой может быть создан и подготовлен к серийному производству к концу 2019 года, заявил ТАСС источник в ракетостроительной отрасли.

"Для использования этой ракеты в наземном варианте необходимо только внести изменения в ее систему управления и заменить программное обеспечение", — сказал собеседник.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности будут разработаны в течение 2019-2020 годов.

Ранее в том же месяце сообщалось, что Россия планирует создать сухопутный вариант ракеты морского базирования "Калибр" и запустить "опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности".

07.02.2019
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4 комментария
№1
08.02.2019 14:26
Надо разработать все ракеты под единный универсальный пусковой контейнер (как МК-41 у амеров) и пусть они потом гадают, что там стоит.
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№2
08.02.2019 15:55
Цитата, chainik сообщ. №1
Надо разработать все ракеты под единный универсальный пусковой контейнер (как МК-41 у амеров) и пусть они потом гадают, что там стоит.
Зачем нам стационарные УВП? Чтобы их было легче накрыть упреждающим ударом? А универсальные ТПК у нас уже есть для "Урагана-1М", правда наклонные. В такие при желании по паре "Калибрв" вполне можно разместить.

+1
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№3
08.02.2019 17:15
недавно же за МБР на поездах дискутировали.

Вот, теперь есть повод сделать поездатые калибры. А ещё лучше универсальные контейнеры, как CLUB-K.
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№4
08.02.2019 19:04
Цитата, VK сообщ. №3
недавно же за МБР на поездах дискутировали.
Напомню, что от МБР на поездах в конечном итоге отказались. Или, как минимум, отложили их развёртывание на далёкое и светлое будущее.

Цитата, VK сообщ. №3
Вот, теперь есть повод сделать поездатые калибры. А ещё лучше универсальные контейнеры, как CLUB-K.
Вот если решат принять на вооружение контейнерную модификацию "Калибра", тогда их можно будет и на поездах возить. Пока речь только о мобильных пусковых установках на колёсном шасси шла.
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