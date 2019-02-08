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08.02.2019
РИА Новости

На учениях на Кубани расчеты "Искандеров" провели электронные пуски ракет

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ОТРК "Искандер-М"
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Орлов

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Расчеты комплекса "Искандер-М" ракетного соединения ЮВО провели электронные пуски ракет в ночных условиях в ходе тактических учений на Кубани, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Он отметил, что учения направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих при выполнении задач по предназначению в ночное время.

"Военнослужащие дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в режиме светомаскировки совершили марш на полигон. По прибытии в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию ОТРК, определению данных для ракетной стрельбы, произвели электронные пуски ракет по заданным целям", - сообщил Астафьев.

Полковник рассказал, что военнослужащие отработали навыки перевода комплексов из походного положения в боевое, перегрузки ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночных условиях. Кроме того, ракетчики выполнили задачи по организации охраны и обороны комплексов на пусковых позициях, в том числе отразили нападение условного противника, который пытался препятствовать проведению ракетных пусков.

07.02.2019
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